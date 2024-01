La guerre en Ukraine a affaibli Poutine, écrit le directeur de la CIA

« Poutine pourrait se livrer à nouveau à des manœuvres nucléaires, et il serait insensé d’écarter entièrement les risques d’escalade », a-t-il écrit. “Mais il serait tout aussi insensé de se laisser intimider inutilement par eux.”

La clé du succès de l’Ukraine, a écrit M. Burns, était de continuer à fournir l’aide américaine.

Le Congrès envisage un nouveau programme d’aide militaire, mais il s’est retrouvé mêlé à la politique d’un accord sur les frontières et l’immigration au Capitole.

Couper l’Ukraine, a écrit M. Burns, serait une grave erreur.

« Maintenir l’approvisionnement en armes placera l’Ukraine dans une position plus forte si une opportunité de négociations sérieuses se présente », a déclaré M. Burns. « Cela offre une chance d’assurer une victoire à long terme pour l’Ukraine et une perte stratégique pour la Russie ; L’Ukraine pourrait sauvegarder sa souveraineté et se reconstruire, tandis que la Russie devrait supporter les coûts permanents de la folie de Poutine.»

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a marqué le début d’une nouvelle ère pour la CIA, a écrit M. Burns. Il a parlé de l’avertissement précoce de l’invasion à venir que les agences de renseignement ont fourni à l’administration Biden, à l’Ukraine et à ses alliés.

Mais la nouvelle ère, a déclaré M. Burns, consiste également à tirer parti des nouvelles technologies, notamment de l’intelligence artificielle. Celles-ci ont transformé la manière dont la CIA collecte des renseignements, lui permettant d’analyser les informations plus rapidement et plus efficacement.