La guerre en Russie et en Ukraine est en direct : Kiev affirme avoir repris Klishchiivka alors que des drones ciblent la Crimée et Moscou

L’Ukraine à l’ordre du jour des négociations entre les États-Unis et la Chine

Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères au cours des deux derniers jours pour des entretiens.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Jake Sullivan et l’envoyé chinois Wang Yi avaient eu des « discussions franches, substantielles et constructives » alors que les deux plus grandes économies du monde tentaient de « maintenir des lignes de communication ouvertes ».

La Maison Blanche a déclaré que M. Sullivan et M. Wang avaient discuté des relations entre les deux pays, des questions de sécurité mondiale et régionale, de la guerre russe en Ukraine et du détroit de Taiwan.

« Les États-Unis ont souligné l’importance de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taiwan. Les deux parties se sont engagées à maintenir ce canal de communication stratégique et à poursuivre des engagements et des consultations supplémentaires de haut niveau dans des domaines clés entre les États-Unis et la République populaire de Chine. dans les mois à venir », selon le communiqué.