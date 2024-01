La guerre en Russie est « proche » : la Finlande est candidate à la présidentielle

Les citoyens du plus récent État membre de l’OTAN se rendent aujourd’hui aux urnes pour choisir leur prochain président, les divers acteurs étant unis sur la nécessité d’une réponse agile et résolue à la menace russe qui plane sur le nord-est de l’Europe.

Les 5,5 millions d’habitants de Finlande vont désormais voter au premier tour de la présidentielle, avec deux prétendants : l’ancien ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto, candidat indépendant, et l’ancien Premier ministre Alexander Stubb, du parti de centre-droit de la coalition nationale, en tête du peloton. . Si aucun candidat n’obtient plus de 50 pour cent des voix dimanche, un second tour aura lieu le 11 février.

Le président finlandais dirige le pays sur les questions de politique étrangère et de sécurité, représente le pays auprès de l’OTAN et agit en tant que commandant en chef des forces de défense finlandaises. Le nouveau dirigeant succédera au président sortant Sauli Niinistö.

Au cours de ses 12 années de mandat, Niinistö a supervisé le passage de la Finlande d’une neutralité à tendance occidentale – et agissant comme un pont diplomatique vital entre les blocs occidentaux et la Russie – à une adhésion à part entière à l’OTAN.

Haavisto, qui, en tant que ministre des Affaires étrangères, a signé la candidature de la Finlande à l’OTAN, a déclaré Semaine d’actualités avant le vote du premier tour, la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine est « proche » pour ceux qui se trouvent le long de la frontière orientale de l’OTAN.

“En raison de notre histoire, de notre grand voisin et de notre longue frontière, les gens sont conscients de toutes sortes de risques pour leur sécurité, même pendant ces années très paisibles”, a déclaré Haavisto dans une interview exclusive.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto à Helsinki, en Finlande, le 8 juin 2023. L’ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré à Newsweek que l’OTAN devait être « prête » à une agression russe inattendue.

SEPPO SAMULI/Lehtikuva/AFP via Getty Images



Le nouveau membre de l’OTAN dispose de sa propre armée redoutable, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a incité les Finlandais et les Suédois voisins à un réalignement historique en matière de sécurité. Helsinki a rejoint l’alliance en avril dernier. Stockholm devrait suivre prochainement.

“Il est très important que l’OTAN soit prête et concentrée pour réagir en cas de menace contre la Finlande ou la Suède”, a déclaré Haavisto. “L’opinion populaire en Russie va commencer à se retourner de plus en plus contre la guerre, petit à petit. Mais cela prendra du temps et nous devons faire preuve de patience.”

Cette course à la présidentielle est la troisième élection de Haavisto à ce poste, l’homme de 65 ans ayant perdu en tant que vice-champion face à Niinistö lors des élections de 2012 et 2018. Cette année, Haavisto, qui est entré au Parlement pour la première fois en 1985, arrive juste derrière son rival Stubb dans les derniers sondages, les hommes devant être les deux candidats qui se qualifieront pour le second tour du mois prochain.

“Jusqu’à présent, les sondages d’opinion se portent bien”, a déclaré Haavisto, soulignant que les questions de sécurité nationale ont dominé dès le début de la course.

“J’ai visité la Laponie, à Ivalo, et un type m’a dit que sa maison était à 50 kilomètres de la frontière et m’a demandé s’il devait la vendre”, se souvient le candidat. “J’ai dit : “Wow, ne vendez pas, nous gardons la frontière là où elle est !” Mais cela reflète le type d’inquiétudes que les gens peuvent avoir. »

En première ligne de l’OTAN

Les candidats se sont prononcés en faveur d’un rôle actif au sein de l’OTAN, d’un soutien continu à l’Ukraine et d’une action visant à dissuader toute future agression russe.

Le débat mesuré sur la sécurité nationale a été mené avec ce que Stubb a décrit à Semaine d’actualités en 2022 comme « une approche finlandaise », c’est-à-dire « cool, calme et sereine, mais déterminée ».

La Finlande étant désormais membre de l’OTAN, de nombreuses spéculations ont eu lieu quant à un éventuel futur déploiement de troupes étrangères, voire d’armes nucléaires, sur son territoire. En décembre, Washington et Helsinki ont signé un accord de coopération en matière de défense (DCA) qui donnera aux forces américaines l’accès à 15 installations (dont cinq dans le Grand Nord, près de la Russie) et l’autorisation de stocker du matériel et des armes sur le sol finlandais.

Pour l’instant, a déclaré Haavisto, le DCA sera suffisant. “Il bénéficie d’un très large soutien”, a-t-il déclaré à propos de l’accord.

“Bien sûr, les gens sont impatients de savoir de quel type de stockage il s’agit, quelle est l’activité américaine autour de ce stockage”, a-t-il déclaré. “Mais notre réponse a été qu’il s’agit principalement, en réalité, de stocker le matériel, et qu’ensuite la participation des États-Unis et de l’OTAN prendra la forme d’exercices.

“Nous ne demandons pas une présence permanente de l’OTAN ou quoi que ce soit de ce genre. Nous pensons que nos militaires peuvent actuellement s’acquitter des tâches quotidiennes en Finlande.”

Quant aux armes nucléaires, Haavisto a déclaré qu’il faudrait un changement significatif dans la doctrine de l’OTAN pour que la question soit pertinente.

“Quelque part dans le futur, quelque chose comme cela pourrait se produire, mais ma réponse a été que personne n’a demandé de stocker des armes nucléaires, et nous n’avons pas demandé de stocker des armes nucléaires en Finlande”, a-t-il déclaré.

Les Finlandais se méfient depuis longtemps lorsqu’ils scrutent la frontière commune de 835 milles avec la Russie. Cette frontière est désormais fermée dans le cadre de la réponse d’Helsinki aux flux migratoires dirigés par la Russie, une tactique désormais courante utilisée par Moscou et son alliée la Biélorussie pour déstabiliser les pays frontaliers de l’OTAN.

“Il s’agit d’une opération organisée de la Russie”, a déclaré Haavisto. “Nous devons résister à la situation et maintenir la frontière fermée aussi longtemps que nécessaire. Il est regrettable que cela se concentre sur nous, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose.”

La Suède est le dernier pays nordique à rejoindre l’OTAN. Son adhésion semble désormais imminente, les dirigeants turcs et hongrois ayant abandonné cette semaine leur opposition de longue date.

“Nous nous sentons plus en sécurité”, a déclaré Haavisto à propos des derniers développements.

Un F-18 Hornet finlandais survole Jokkmokk en Suède et Rovaniemi en Finlande le 25 mars 2019. Les deux pays seront bientôt membres de l’OTAN, ce qui compliquera la situation de la Russie en Europe et dans l’Arctique.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images



“J’imagine que les pays baltes se sentent également plus en sécurité”, a-t-il ajouté, soulignant que le contrôle de ce qu’on appelle le “lac de l’OTAN”, comme certains responsables ont surnommé en plaisantant la mer Baltique, pourrait s’avérer vital dans tout conflit futur avec la Russie. en particulier si les troupes de Moscou cherchent à couper l’étroit fossé de Suwalki qui relie les États baltes aux États d’Europe de l’Est de l’OTAN.

Les dirigeants occidentaux semblent de plus en plus préoccupés par le fait que le président Vladimir Poutine – détaché de sa guerre de dévastation contre l’Ukraine et soutenu par l’économie de guerre russe – puisse se tourner vers l’OTAN elle-même.

“Mon analyse reste que le seuil d’attaque des pays de l’OTAN par les Russes reste assez élevé en raison de la dissuasion et de la réponse que l’OTAN pourrait offrir”, a déclaré Haavisto.

Les événements récents montrent à quelle vitesse les choses peuvent changer. En septembre 2022, des saboteurs inconnus ont détruit les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Allemagne. En octobre 2023, un navire chinois a rompu le gazoduc BalticConnector reliant la Finlande à l’Estonie.

Pendant ce temps, les interférences présumées du GPS russe, les survols réguliers et les flux de migrants armés se poursuivent. Les récentes frappes de drones ukrainiens sur le terminal d’Oust-Luga, près de Saint-Pétersbourg, situé sur la rive sud du golfe de Finlande, sont un rappel visible de la guerre en cours pour les Finlandais côtiers.

“Le conflit est plus proche de nous”, a déclaré Haavisto. “Et bien sûr, les événements récents sur la rive sud du golfe de Finlande, les stockages de produits chimiques et leur incendie, montrent à quel point la guerre est également proche de notre région.”

Semaine d’actualités a contacté le ministère russe des Affaires étrangères par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

La longue guerre en Ukraine

Les Finlandais ont été parmi les plus ardents partisans de l’Ukraine pendant près de deux ans de guerre à grande échelle. Les chars, les pièces d’artillerie et de grandes quantités de munitions font partie du matériel finlandais utilisé à Kiev. En octobre 2022, Haavisto a déclaré Semaine d’actualités l’Occident doit se préparer à une longue guerre. Quinze mois plus tard, dit-il, la paix semble encore loin.

“L’Europe n’a jamais été préparée à une guerre aussi longue”, a déclaré Haavisto. “Nous devons vraiment activer notre production de matériel militaire, et pas seulement dans le cas de ce que nous voyons en Ukraine, mais aussi lorsque nous réfléchissons à notre propre défense. Nous devons tenir compte de cette perspective à plus long terme.”

La base industrielle de défense flétrie de l’Europe a été « terriblement lente » à relever le défi, a-t-il ajouté, tandis que les capitales de l’Union européenne sont aux prises avec certains dirigeants hésitants à apporter tout leur soutien à l’Ukraine.

Ni Kiev ni Moscou ne semblent prêts à parler. Cependant, Haavisto a souligné que les échanges de prisonniers et le succès de projets tels que l’Initiative céréalière de la mer Noire montrent qu’il n’est pas « impossible » de parvenir à un accord pour mettre fin aux combats.

“Même dans la pire des situations, certains contacts subsistent”, a-t-il déclaré. “Et on peut toujours espérer que, par exemple, des pays comme la Chine ou d’autres puissent utiliser leur puissance à l’égard de la Russie dans ce domaine.”

Des soldats ukrainiens se tiennent dans une tranchée près de la ligne de front à l’extérieur de Koupiansk, le 23 janvier 2024. Haavisto a déclaré que de nouveaux pourparlers de paix ne sont « pas impossibles ».

ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images



Haavisto estime que la Russie est sur le chemin de la ruine. “L’économie russe, à long terme, s’affaiblit : pas d’innovations, pas de nouvelles technologies, pas de hautes technologies”, a-t-il déclaré.

“Cela reflète très bien l’époque de la guerre froide, lorsque la Russie était à la traîne dans son développement économique en raison du rideau de fer et de son isolement”, a-t-il poursuivi. “Une Russie plus isolée souffrira économiquement. Et cela se verra dans la vie quotidienne des citoyens russes. Mais le chemin est long. [away]”.

L’échec de Kiev à reprendre un territoire important en 2023 a incité son commandant en chef, le général Valerii Zaluzhnyi, à déclarer une « impasse » le long du front de 600 milles. De tels propos ont relancé les pourparlers sur les négociations et les possibilités ukrainiennes…