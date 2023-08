La guerre en Russie a déclenché l’insécurité alimentaire et l’instabilité

Lubov, un résident local de 71 ans, transporte des marchandises reçues lors d’une distribution d’aide alimentaire dans le village de Lymany, dans la région de Mykolaïv, le 28 janvier 2023, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Génia Savilov | AFP | Getty Images

WASHINGTON — La plus grande agence de renseignement américaine affirme que la guerre menée par la Russie en Ukraine a perturbé la sécurité alimentaire mondiale et déclenché non seulement une hausse des prix, mais également une instabilité politique dans certains des pays les plus vulnérables du monde. Le Bureau du directeur du renseignement national, qui supervise les 18 agences de renseignement du pays, a averti que les pays situés en Afrique subsaharienne, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie et au Yémen sont particulièrement exposés à l’instabilité politique en raison de l’insécurité alimentaire. « La combinaison des prix alimentaires intérieurs élevés et des niveaux historiques de dette souveraine dans de nombreux pays, en grande partie causés par les dépenses et les effets récessionnistes de la pandémie de Covid-19, a affaibli la capacité des pays à répondre aux risques accrus d’insécurité alimentaire », a écrit l’ODNI dans le évaluation. Le groupe de renseignement a également écrit que la guerre a contribué à « la hausse immédiate et rapide des prix des intrants agricoles, tels que les engrais et le carburant ». Les non classés Rapport de 8 pages mandaté par le Congrès a également déclaré que les forces russes avaient volé environ 6 millions de tonnes de blé ukrainien, probablement destiné à l’exportation. Le Kremlin a précédemment nié que ses troupes en Ukraine aient ciblé des infrastructures civiles et se soient livrées à des pillages.

Avant que les troupes russes n’affluent aux frontières de l’Ukraine fin février 2022, Kiev et Moscou représentaient près d’un quart des exportations mondiales de céréales. Les deux pays ont exporté environ 34 % du blé mondial, 17 % du maïs et plus de 70 % de l’huile de tournesol, selon les données compilées par les Nations Unies. Ces exportations ont été interrompues pendant près de six mois jusqu’à ce que les représentants de l’Ukraine, de la Russie, de l’ONU et de la Turquie conviennent d’établir un couloir maritime humanitaire dans le cadre de l’Initiative céréalière de la mer Noire. L’accord, négocié en juillet dernier, a assoupli le blocus naval russe et rouvert trois ports ukrainiens cruciaux. Plus de 1 000 navires transportant près de 33 millions de tonnes des produits agricoles ont quitté les ports ukrainiens fatigués par la guerre pendant près d’un an avant que la Russie ne se retire de l’accord le mois dernier.

Un travailleur se tient au sommet d’un tas de grains de blé dans un grenier de stockage de l’usine Aranka Malom kft à Bicske, en Hongrie, le mardi 16 mai 2023. L’accord de la mer Noire a permis à l’Ukraine d’expédier plus de 30 millions de tonnes de produits provenant de trois principaux ports, contribuant ainsi à faire baisser les prix alimentaires mondiaux après leur forte hausse à la suite de l’invasion russe. Akos Stiller | Bloomberg | Getty Images