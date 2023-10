La guerre en Israël met à l’épreuve les arguments de politique étrangère de Biden pour 2024

WASHINGTON — Les élections présidentielles ne dépendent normalement pas de crises dans des pays lointains, mais le conflit armé qui a éclaté en Israël menace de saper l’argument de Joe Biden selon lequel son expertise en politique étrangère rend le monde plus sûr.

Les attaques lancées par les combattants du Hamas révèlent les carences des services de renseignement israéliens, ont déclaré des experts, tout en soulevant de nouvelles questions sur ce que les États-Unis obtiennent en échange du temps passé à renforcer leurs capacités de surveillance et leurs partenariats dans un Moyen-Orient instable.

« Il s’agit d’un énorme échec des services de renseignement israéliens et américains », a déclaré Bruce Riedel, ancien officier de la CIA et spécialiste du Moyen-Orient. « Je ne vois aucune raison de croire que Washington ou Jérusalem s’attendaient à ce que cela se produise. »

En tant que président en exercice qui s’est engagé à restaurer les compétences dans le domaine de la politique étrangère, Biden fait désormais face à des accusations de la part de ses opposants politiques selon lesquelles les points chauds mondiaux se multiplient sous sa direction.

Les sondages montrent que les Américains se retournent contre les livraisons d’armes de l’administration Biden à l’Ukraine dans le cadre de sa guerre acharnée contre la Russie. Un général de l’US Air Force a prédit dans une note de janvier que les États-Unis et la Chine pourraient être en guerre d’ici 2025.

Et une initiative de l’administration Biden visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite risque de s’effondrer. Si la guerre entre Israël et le Hamas entraîne la mort de civils palestiniens à Gaza, les Saoudiens pourraient s’aigrir à l’idée d’améliorer leurs liens avec l’État juif.

« Le [Biden] L’administration a déployé énormément d’efforts pour travailler sur un accord de normalisation israélo-saoudien », a déclaré Riedel. « C’est probablement mort dans l’eau maintenant. Une fois qu’il y aura des photos de centaines de victimes palestiniennes – y compris des femmes et des enfants – la population saoudienne ne sera plus disposée à accepter un accord de normalisation.

Les candidats républicains à la présidentielle n’ont pas tardé à critiquer Biden après le lancement de l’attaque du Hamas. La campagne du favori républicain Donald Trump a publié une déclaration axée sur les 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens que les États-Unis avaient gelés par le biais de sanctions. L’Iran a toujours financé le Hamas, avec lequel Israël est désormais en guerre. En échange de la libération de l’argent, l’Iran a accepté de laisser cinq Américains emprisonnés rentrer chez eux.

« Il y a un mois, le président Trump a averti que la faiblesse de Joe Biden et les 6 milliards de dollars versés à l’Iran seraient ‘utilisés pour le terrorisme dans tout le Moyen-Orient' », indique le communiqué de campagne de Trump. « C’est exactement ce qui se passe actuellement. »

Rien ne prouve que les 6 milliards de dollars aient contribué à financer les attentats. L’argent ne peut être utilisé qu’à des fins médicales, alimentaires et humanitaires, dans les conditions imposées à sa libération, ont indiqué des responsables américains. Pourtant, dans une interview accordée à NBC News, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que son gouvernement déciderait de la manière dont il dépenserait les 6 milliards de dollars.

« Ces fonds n’ont absolument rien à voir avec les horribles attaques d’aujourd’hui et ce n’est pas le moment de diffuser de la désinformation », a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. » a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux.

L’approche de Biden à l’égard de l’Iran devrait attirer davantage l’attention à mesure que les hostilités avec le Hamas se déroulent. Il a été confronté à des demandes de la part des pays arabes et d’Israël pour qu’il durcisse sa position à l’égard de l’Iran alors qu’il tente de relancer l’accord nucléaire conclu lorsqu’il était vice-président de Barack Obama. En 2018, Trump s’est retiré de l’accord, qui visait à empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires.

Dans un vidéo Publié samedi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un autre candidat à la présidentielle, a déclaré que la politique de Biden « a été douce avec l’Iran et a aidé à remplir ses caisses ».

« Nous allons être aux côtés d’Israël alors qu’il élimine le Hamas et nous devons tenir tête à l’Iran », a déclaré DeSantis.

Confronté à l’une des crises de politique étrangère les plus périlleuses de son mandat, Biden s’est entretenu directement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu samedi matin. Plus tard dans la journée, il a prononcé un bref discours télévisé depuis la Maison Blanche, affirmant que le soutien américain à Israël était à toute épreuve, tout en avertissant les ennemis d’Israël de ne pas « exploiter ces attaques ».

« Le monde regarde », a déclaré Biden.

David Rothkopf, analyste en politique étrangère et haut responsable commercial dans l’administration Clinton, a déclaré dans une interview : « Tout ce qui se passe sous la présidence d’un président a le potentiel de le soulever ou de devenir un problème. C’est le genre de choses qui ont mis à l’épreuve les administrations précédentes et sur lesquelles elles ont hésité. Mais jusqu’à présent, dans ce cas comme dans les cas précédents, la réponse de l’administration Biden a été exactement celle que vous souhaitiez.

Une question ouverte est de savoir si Biden maintiendra la détermination dont il a fait preuve dans son discours de samedi. Israël est prêt à lancer une redoutable contre-attaque. Ses citoyens peuvent s’y attendre, au milieu des images de combattants du Hamas kidnappant des citoyens israéliens et les renvoyant à Gaza.

« C’est vraiment quelque chose qu’Israël n’a pas connu », a déclaré David Friedman, ancien ambassadeur américain en Israël dans l’administration Trump, dans une interview. S’exprimant depuis Jérusalem, Friedman a déclaré avoir entendu environ 10 sirènes de raid aérien depuis le début du conflit, forçant sa famille à se cacher dans un abri anti-aérien. « Je peux juste vous dire que les gens sont en colère, blessés et se sentent très fragiles et exposés comme ils ne l’avaient pas fait depuis des décennies. »

Lors de combats passés avec le Hamas, Israël a rencontré pression internationale pour reculer. Si les pertes civiles augmentent cette fois à Gaza, les membres progressistes du Congrès pourraient demander à Biden d’exiger que Netanyahu se retire.

L’administration Biden « devrait encourager Israël et soutenir Israël à faire ce qu’Israël juge nécessaire pour restaurer la dissuasion et la stabilité dans son propre pays », a déclaré Friedman. « Il va y avoir des réactions négatives » contre Israël. « De nombreux ennemis d’Israël – et malheureusement certains de ses amis – s’intéressent énormément à l’idée qu’Israël agit de manière disproportionnée. »

Une autre complication pour Biden est une relation tendue avec Netanyahu qui remonte à plusieurs années.

Netanyahu s’est opposé à l’accord sur le nucléaire iranien et a salué la « décision audacieuse » de Trump lorsque l’ex-président s’est retiré de l’accord. Il a également déclaré que Trump avait marqué « l’histoire » en déplaçant l’ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville sainte contestée de Jérusalem en 2018.

Biden a un jour insisté sur le fait que lui et Netanyahu étaient «copains» à une période tendue de l’administration Obama, mais plus tôt cette année, les frictions entre Biden et Netanyahu ont atteint leur paroxysme. Biden s’est publiquement opposé à la refonte controversée du système judiciaire du Premier ministre, qui donnerait plus de contrôle sur la Cour suprême à Netanyau et à ses religieux. et ses alliés conservateurs. Cette décision a déclenché des protestations massives en Israël et à l’époque, Biden s’est exprimé.

« Comme beaucoup de fervents partisans d’Israël, je suis très inquiet. Et je crains qu’ils comprennent clairement. Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie », a déclaré Biden en mars.

Biden a ajouté qu’il ne pensait pas inviter Netanyahu à la Maison Blanche à court terme.

Aujourd’hui, alors qu’Israël est confronté à une nouvelle menace militaire grave, la tâche de Biden est devenue plus délicate : il doit gérer une relation délicate avec un Premier ministre en temps de guerre, aider l’Ukraine à repousser l’invasion russe et gagner une course contre des républicains désireux de présenter sa politique étrangère comme un échec. .

Selon ses propres estimations, il est à la hauteur de la tâche.

Plus tôt cette année, Biden avait déclaré ceci à propos de sa bonne foi : « Je vais dire quelque chose de scandaleux. Je pense que j’en sais autant sur la politique étrangère américaine que quiconque, y compris le Dr. [Henry] Kissinger », ancien secrétaire d’État de l’administration Nixon. « C’est ce que j’ai fait toute ma vie, depuis 270 ans. »