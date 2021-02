La guerre en Éthiopie mène au nettoyage ethnique dans la région du Tigray, selon un rapport américain

Les combattants et les responsables de la région voisine d’Amhara en Éthiopie, qui sont entrés dans le Tigré pour soutenir le Premier ministre Abiy Ahmed, «rendent délibérément et efficacement le Tigré occidental ethniquement homogène grâce à l’utilisation organisée de la force et de l’intimidation», indique le rapport.

NAIROBI, Kenya – Des responsables éthiopiens et des miliciens alliés mènent une campagne systématique de nettoyage ethnique au Tigray, la région déchirée par la guerre du nord de l’Éthiopie, selon un rapport confidentiel du gouvernement américain obtenu par le New York Times.

L’aggravation de la situation au Tigré – où M. Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, a lancé une offensive militaire surprise en novembre – s’annonce comme le premier test majeur de l’administration Biden en Afrique. L’ancien président Donald J.Trump a accordé peu d’attention au continent et ne l’a jamais visité, mais le président Joseph R. Biden a promis une approche plus engagée.

Lors d’un appel avec le président kényan Uhuru Kenyatta jeudi, M. Biden a évoqué la crise du Tigray. Les deux dirigeants ont discuté de «la détérioration de la crise humanitaire et des droits de l’homme dans la région éthiopienne du Tigray et de la nécessité de prévenir de nouvelles pertes en vies humaines et d’assurer l’accès humanitaire». un communiqué de la Maison Blanche a déclaré.

Mais jusqu’à présent, M. Biden et d’autres responsables américains ont hésité à critiquer ouvertement la conduite de la guerre de M. Abiy, tandis que les dirigeants européens et les responsables des Nations Unies, inquiets des informations faisant état d’atrocités généralisées, ont été de plus en plus francs.