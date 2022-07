La guerre d’un prêtre polonais contre l’avortement se concentre sur l’aide aux mères célibataires

Sous le communisme, la garde des enfants était gratuite et la plupart des lieux de travail polonais disposaient d’installations sur place pour encourager les mères à rejoindre le marché du travail. Mais ce système s’est effondré après 1989, tandis qu’une Église catholique romaine enhardie a soutenu l’interdiction de l’avortement de 1993, car elle a également ravivé une vision des femmes en tant que mères et soignantes à la maison.

Le parti nationaliste et conservateur Droit et justice, qui a été élu en 2015 sur une plate-forme pro-famille, a vu une opportunité et a adopté l’un des programmes d’allocations familiales les plus généreux d’Europe. Ce fut une révolution dans la politique familiale de la Pologne.

Mais il manque encore des structures d’accueil pour les enfants, condition préalable pour que les mères puissent travailler, ainsi qu’un soutien particulier pour les parents d’enfants handicapés. Au cours de la dernière décennie, des groupes de parents d’enfants handicapés ont occupé à deux reprises le Parlement polonais pour protester contre le manque de soutien de l’État, en 2014 et 2018.

Lorsque quelqu’un contacte le père Kancelarczyk au sujet d’une femme qui envisage d’avorter – «généralement une petite amie» – il appelle parfois la femme enceinte. Quand elle ne veut pas parler, il dit qu’il va s’ingénier à la heurter et forcer une conversation.