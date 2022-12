La guerre du prince Harry contre la famille royale devient nucléaire alors qu’il qualifie William d’intimidateur et traite le roi Charles de menteur

La guerre totale du PRINCE Harry contre la famille royale est devenue nucléaire hier après avoir qualifié son frère William d’intimidateur et traité son père, le roi Charles, de menteur.

Le duc geignard a affirmé que lui et sa femme Meghan méritaient des excuses de la part de la famille royale qu’il accusait d’être menacée par sa popularité.

Netflix

Malgré les appels à la confidentialité, Harry a même autorisé Netflix à filtrer le moment où il a reçu un SMS de William après sa conversation avec Oprah Winfrey.[/caption]

Pixel8000

Harry lit le texte qu’il dit être de son frère[/caption]

Pixel8000

Meghan réconforte Harry après avoir reçu le texto de William[/caption]

Étonnamment, Harry, 38 ans, a refusé de soutenir une déclaration du palais disant que William ne l’avait pas intimidé.

Et il a accusé Wills d’avoir crié et crié lors de discussions “terrifiantes” sur le Megxit à Sandringham.

William, 40 ans, n’a jamais parlé de leur rupture et a refusé de riposter.

Pourtant, Harry, épris de confidentialité, a payé environ 100 millions de dollars par Netflix pour parler, a publiquement poignardé le futur roi avec une série d’attaques.

Il a même autorisé Netflix à filtrer le moment où il a reçu un SMS de William à la suite de la conversation controversée d’Oprah Winfrey.

Et Harry n’a pas réussi à défendre Wills lorsque Meghan a fustigé “votre frère” lors d’une dispute sur son affaire de confidentialité devant la Haute Cour.

Malgré les affirmations de Harry, il était déchirant que les assistants de William aient été informés contre eux, les initiés du palais soulignent que les Sussex ont publié des déclarations qui ont torpillé la tournée de Kate et Wills au Pakistan et la visite de Charles à Oman.

Une source a déclaré au Sun: “Personne d’autres ménages n’a divulgué ou informé contre eux. Si cela arrivait, cela viendrait de leur propre personnel qui en avait marre de la façon dont ils étaient traités.

Dans les trois derniers épisodes de la série Harry & Meghan, le prince :

ACCUSE le palais de mentir pour protéger William contre des revendications d’intimidation ;

DIT que les frères sont séparés par un coin causé par le fait que William est l’héritier du trône ;

BLASTS Wills d’être « du côté de l’institution » ;

RÉCLAMATIONS Charles a raconté des mensonges lors des pourparlers de règlement du Megxit ;

DIT que les plans du Megxit ont été divulgués après son e-mail au bureau de Charles.

Harry affirme que la famille royale a été menacée par la popularité de Meghan après sa tournée en Australie en 2018.

Dans une attaque codée contre Kate et William, Harry a déclaré: «Le problème est que lorsque quelqu’un qui se marie et qui devrait être un acte de soutien vole alors la vedette ou fait mieux le travail que la personne née pour le faire, cela dérange les gens. .”

Le couple a le souffle coupé en se rappelant que Meghan apparaissait à la une d’un événement du Festival du souvenir devant la famille royale, y compris la reine.

James Holt, ancien responsable des communications de Royal Household et maintenant directeur général d’Archewell, affirme que les membres de l’institution ont vu que Harry et Meghan déstabiliseraient la dynamique du pouvoir et voulaient donc les rendre inutiles.

Harry a exprimé sa fureur en comparant une couverture favorable de Kate avec des histoires négatives de Meghan et a accusé le bureau de William d’avoir divulgué et informé les médias.

Et son interprétation du sommet de Sandringham sur le Megxit a choqué le Palais.

Les conversations au sommet étaient restées privées pendant près de trois ans jusqu’à présent.

Après avoir accusé le Palais de tenir Meghan à l’écart des pourparlers, Harry a ouvert le feu sur William et Charles. Il a dit: “C’était terrifiant de voir mon frère crier et crier après moi, et mon père a dit des choses qui n’étaient pas vraies et ma grand-mère s’est assise tranquillement là et a en quelque sorte tout compris.”

Harry a ajouté: «Le plus triste a été ce coin créé avec mon frère, de sorte qu’il est maintenant du côté de l’institution. Je comprends, non ? C’est son héritage. Donc, dans une certaine mesure, il est déjà ancré en lui qu’une partie de sa responsabilité est la survie et la continuation de cette institution.

Harry dit également qu’il a refusé de soutenir une déclaration publiée au nom des frères niant une histoire selon laquelle William l’avait intimidé hors de la famille. Harry a dit : « Je n’arrivais pas à y croire. Personne ne m’avait demandé la permission de mettre mon nom sur une déclaration comme celle-là.

“J’ai téléphoné à M et je lui ai dit et elle a fondu en larmes, car en quatre heures, ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère.”

Harry a ajouté: “Il n’y avait pas d’autre option à ce stade. J’ai dit: ‘Nous devons sortir d’ici’.

Le porte-parole de William n’a pas voulu commenter, mais il est entendu que de nombreuses affirmations sont démenties par des personnes qui y travaillaient à l’époque.

Harry affirme même que l’institution a divulgué son plan Megxit à la presse après que le couple leur ait envoyé un e-mail au bureau de Charles au début de 2020.

Les initiés disent au Sun que Charles a cessé de parler à Harry au téléphone en raison des explosions de colère et des demandes d’argent de son fils.

Et Harry a affirmé que sa famille ne savait même pas qu’il vivait secrètement dans le manoir de Los Angeles de Tyler Perry pendant six semaines pendant le verrouillage.

PA

Harry s’en est pris à William dans son documentaire Netflix[/caption]

Reuter

Étonnamment, Harry a refusé de soutenir une déclaration du palais disant que William ne l’avait pas intimidé[/caption]

PA

Harry affirme que Charles a menti lors des pourparlers de règlement du Megxit[/caption]

Netflix

Le duc pleurnichard a affirmé que lui et sa femme Meghan méritaient des excuses de la part de la famille royale qu’il accusait d’être menacée par sa popularité[/caption]

Même les discussions familiales privées à huis clos lors des funérailles du duc d’Édimbourg sont révélées.

Le Soleil a révélé en avril 2020 que les frères et Charles se sont rencontrés à Frogmore Cottage après les funérailles. Personne n’a parlé de la conversation privée jusqu’à présent.

Mais se référant à son retour au Royaume-Uni après le Megxit, Harry a déclaré: “Aucun d’entre nous ne voulait vraiment en parler lors des funérailles, mais nous l’avons fait.

“J’ai dû faire la paix avec le fait que nous n’obtiendrons probablement jamais une véritable responsabilité ou de véritables excuses.”

Lors d’une autre attaque, il a déclaré: “C’était difficile, surtout de passer du temps, à discuter avec mon frère et mon père, qui se concentraient sur la même mauvaise interprétation de toute la situation.” L’équipe de Netflix a même enregistré les Sussex en train de regarder leur apparition sur Oprah – alors que Philip était sur son lit de mort.

Netflix a également capturé lorsque Meghan a lu la réponse de la reine “les souvenirs peuvent varier” aux affirmations faites dans le chat d’Oprah.

Et l’équipage a vu Harry tenir son téléphone à Meghan, qui dit: “Wow. H vient de recevoir un texto de son frère.

Harry serre Meg dans ses bras et marmonne : “Je ne sais pas quoi faire.”

Les caméras ont également capturé le couple en train de parler de leur ex-secrétaire aux communications et de l’assistant de William et Kate, Jason Knauf, témoignant dans le cadre du procès pour droit d’auteur de Meghan contre un éditeur.

Harry ne parvient pas à défendre Wills lorsque Meghan lève les mains et dit: “C’est ton frère”, ajoutant: “Je ne dirai rien sur ton frère mais c’est tellement évident.”

Harry répond: “C’est pourquoi je vis maintenant dans un autre pays.”

Hier soir, Buckingham Palace et Kensington Palace ont refusé de commenter la série documentaire.