La guerre du pétrole de Poutine avec l’Occident se fait aux dépens de ses alliés

Tout accord possible pour amener plus de brut vénézuélien sur les marchés mondiaux aiderait les États-Unis, qui cherchent de plus en plus désespérément à réduire les prix du pétrole pour limiter les dommages causés aux économies occidentales par la guerre et les sanctions imposées au pétrole russe. Les retombées économiques réduisent le soutien à l’Ukraine dans sa lutte contre son plus grand voisin.

“La guerre montre que les pays ont des intérêts, pas des ennemis ou des amis”, a déclaré Francisco Monaldi, un expert vénézuélien en politique pétrolière à l’Université Rice.

La flambée des prix de l’énergie a donné aux combustibles fossiles une importance dont ils n’avaient pas joui dans les années 1970, amplifiant l’effet des politiques du Kremlin bien au-delà des champs de bataille à une époque où de nombreux dirigeants mondiaux espéraient commencer à éliminer progressivement le pétrole pour apprivoiser le changement climatique.

Daniel Yergin, éminent expert en énergie et auteur de “The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations”, a déclaré que la crise énergétique démêlait les derniers vestiges de l’économie mondiale de l’après-guerre froide, annonçant une nouvelle ère de concurrence entre les grandes puissances dans un monde de plus en plus fragmenté.