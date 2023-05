La guerre du pétrole de l’Occident contre la Russie s’essouffle

Selon un nouveau rapport, les revenus pétroliers de la Russie ont rebondi en mars et avril pour atteindre leur plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière, renforçant la capacité du président Vladimir Poutine à financer l’assaut du Kremlin en Ukraine.

Une analyse publiée mercredi par le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, un groupe de réflexion finlandais indépendant, a révélé que les revenus de la Russie provenant des exportations de pétrole se sont redressés par rapport aux niveaux atteints en janvier et février.

Les résultats montrent que Moscou a récemment réussi à récupérer les revenus des exportations de combustibles fossiles malgré l’imposition à la fin de l’année dernière d’interdictions d’importer de l’Union européenne et d’un plafond plus large des prix du pétrole du G7.

Il survient moins d’une semaine après que les dirigeants du G7 a dit à la fin du sommet d’Hiroshima au Japon, selon lesquelles un plafonnement des prix du pétrole et des produits pétroliers russes fonctionnait, les revenus russes étaient en baisse et la chute des prix du pétrole et du gaz profitait aux pays du monde entier.