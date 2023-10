Un enfant est tué toutes les 15 minutes dans les bombardements israéliens sur Gaza, selon une ONG palestinienne, soulignant le tribut que la guerre actuelle a fait payer aux enfants.

Plus que 100 enfants ont été tués chaque jour depuis qu’Israël a commencé à bombarder l’enclave palestinienne assiégée le 7 octobre, à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas. Plus de 3 400 Palestiniens ont été tués lors de l’attaque israélienne la plus meurtrière depuis des décennies.

« Nous assistons à un génocide en temps réel », a déclaré un porte-parole de la Défense internationale des enfants – Palestine (DCIP).

Au moins 14 enfants figuraient également parmi les 1 400 victimes israéliennes de l’attaque du Hamas du 7 octobre. Parmi les 200 personnes capturées par le Hamas figurent également des enfants. Israël n’a pas publié de données sur les données démographiques de toutes les personnes tuées dans cette attaque.

Les enfants ne sont-ils pas légalement protégés pendant les guerres ?

Oui, ils sont censés l’être. Les règles internationalement acceptées en matière de conflit armé ont été adoptées dans le cadre des Conventions de Genève en 1949, qui stipulent que les enfants doivent être protégés et traités avec humanité.

Israël a ratifié les conventions en 1951, quelques années seulement après qu’un million et demi d’enfants juifs aient été tués en Europe pendant l’Holocauste. Mais Israël ne reconnaît pas la 4e Convention de Genève, qui protège les civils combattant une occupation, car il ne considère pas la Palestine comme une terre occupée.

L’usage disproportionné de la puissance militaire à Gaza est présenté par Israël comme un moyen légitime de détruire le Hamas. Ainsi, les morts civiles recensées lors des attaques, y compris les enfants, ne sont pas considérées comme des crimes de guerre, affirme Israël.

Quel effet la guerre a-t-elle sur les enfants ?

Les parents, comme Esra Abu Ghazzah, tentent de trouver des moyens de calmer leurs enfants face aux bombardements et aux destructions qui les entourent. La mère de 30 ans a déclaré à Al Jazeera que ses enfants, âgés de huit et deux ans, ont commencé à vomir après les frappes aériennes et qu’ils mouillent également leur lit. Les deux sont des réponses à une peur accrue.

Les enfants d’Abu Ghazzah font partie des 95 pour cent d’enfants palestiniens de Gaza qui vivent avec les effets psychologiques de la guerre.

Un document de recherche écrit par le psychologue palestinien Dr Iman Farajallah, il a découvert que les enfants qui survivent aux guerres n’en sortent pas indemnes et peuvent en payer le prix psychologique, émotionnel et comportemental.

Certains enfants manifestent de l’agitation, de la régression ou un comportement violent.

Pour Samah Jabr, une mère de quatre enfants de 35 ans vivant dans la ville de Gaza, son fils aîné, Qusay, âgé de 13 ans, est sa principale préoccupation. Elle a déclaré à Al Jazeera : « Il est très agité et se déchaîne beaucoup ces jours-ci. Il saute à n’importe quel bruit », a-t-elle déclaré. « Il ne supporte pas que quelqu’un parle fort, même s’il plaisante. J’essaie de lui dire que cette guerre va prendre fin.

D’autres ne veulent peut-être pas quitter la vue de leur mère, explique Farajallah. “Ils ne quitteront même pas la pièce pour aller aux toilettes ou à la cuisine sans leur mère, et je parle ici des adolescents.”

Comment les écoles ont-elles été affectées ?

Avec la dernière campagne de bombardements incessants, l’éducation a été une fois de plus suspendue, alors que les écoles se transforment en abris de fortune et que la survie devient la seule leçon.

Les Nations Unies hébergent désormais environ 400 000 Gazaouis déplacés dans leurs écoles et autres installations, mais l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, qui gère 278 écoles à Gaza, a déclaré qu’au moins quatre écoles avaient subi des dommages suite aux bombardements israéliens au cours desquels au moins six personnes ont été tuées.

La Fondation Education Above All (EAA), qui offre des bourses aux Palestiniens dans le besoin dans son école d’al-Fakhoora à Gaza, a été détruite mardi. L’EAA a publié une déclaration affirmant que « les punitions collectives, les représailles et les attaques contre des civils et des infrastructures civiles constituent de graves violations du droit international humanitaire et, si elles sont délibérées, constituent des crimes de guerre ».

Comment le manque de nourriture et d’eau affecte-t-il les enfants ?

Le blocus total imposé par Israël sur Gaza signifie que ni la nourriture ni l’eau ne peuvent entrer sur le territoire, mais les autorités israéliennes ont annoncé avoir repris mardi l’approvisionnement en eau du sud de Gaza. Les Palestiniens ont déclaré que sans électricité pour faire fonctionner les pompes à eau, la crise de l’eau continue.

Alors que la nourriture et l’eau s’épuisent rapidement, les habitants de Gaza donnent la priorité au peu d’eau dont ils disposent pour leurs enfants.

Les enfants sont plus exposés au risque de déshydratation et la malnutrition peut encore accélérer les effets du manque d’eau.

Un nutritionniste du Programme alimentaire mondial (PAM) basé à Jérusalem a également déclaré à Al Jazeera qu’un mauvais assainissement de l’eau peut exposer les enfants à des risques élevés de maladies diarrhéiques, qui sont la cause la plus courante de déshydratation et la principale cause mondiale de mortalité infantile chez les enfants de moins de 2 ans. -cinq.

Au mieux, le manque de nourriture affecte les fonctions cognitives et les niveaux d’énergie et, au pire, peut conduire à la famine et à la mort.

Quelles sont les conséquences à long terme ?

Pour ceux qui ne mourront pas dans cette guerre, ils devront apprendre à survivre sans le reste des membres de leur famille, a expliqué Ghassan Abu-Sitta, un chirurgien palestinien britannique travaillant avec l’Aide médicale aux Palestiniens à Gaza. Il a qualifié cette guerre de « guerre contre les enfants ».

« Les répercussions de cette guerre n’affecteront pas seulement les victimes que nous avons perdues, dont certaines sont toujours coincées sous les décombres de leurs maisons… mais l’impact psychologique sur nous, civils et nos enfants, sera catastrophique », Mohammad Abu Rukbeh, responsable de Gaza. chercheur de terrain à la DCIP, a déclaré mardi dans un communiqué.

Un cessez-le-feu est-il bientôt possible ?

Alors que les bombardements se poursuivent et que les frontières restent fermées, les organisations humanitaires internationales, dont Save the Children, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat.

La déclaration de l’UNICEF disait : « Un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire sont les principales priorités pour permettre l’aide indispensable aux enfants et aux familles de Gaza.

« Un enfant est un enfant. Partout dans le monde, les enfants doivent être protégés à tout moment et ne doivent jamais être attaqués.