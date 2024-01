La guerre d’Israël contre Gaza et la crise de crédibilité de l’Occident | Guerre d’Israël contre Gaza

Au cours des quinze dernières années, j’ai assisté à de nombreuses réunions et conférences et rencontré de nombreuses personnes au sein de gouvernements occidentaux, de groupes de réflexion et d’universités préoccupées par la montée des autocraties à travers le monde. Beaucoup d’entre eux estiment que les tendances autoritaires constituent la plus grande menace pour l’ordre mondial libéral et le système fondé sur des règles.

Mais je ne suis pas d’accord. Je crois que la plus grande menace pour l’ordre mondial libéral vient des démocraties libérales et non de leurs ennemis autocratiques. En effet, il existe un fossé grandissant entre les valeurs que les gouvernements occidentaux proclament défendre et leur conduite réelle. Cela a déclenché une crise de crédibilité qui menace de détruire l’ordre libéral mondial.

Ce que nous disons de notre système de valeurs et de la manière dont nous projetons nos objectifs de politique étrangère dans nos déclarations est important, mais ce que nous faisons ensuite est encore plus important. Les gens ont des yeux et des oreilles, et quand ce qu’ils voient est le contraire de ce qu’ils entendent, ils perdent confiance.

C’est ce qui se passe actuellement avec la rhétorique et les actions occidentales concernant Israël et la Palestine. Ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait n’a bien sûr rien de nouveau.

Je viens d’une région où nous avons énormément souffert des grandes promesses libérales de l’Occident ; notre voisin, l’Afghanistan, a été confronté à une catastrophe non pas une, mais deux fois à cause de cette catastrophe. Alors que nous passions d’une guerre à l’autre après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, l’ordre libéral créé par l’Occident a commencé à perdre sa crédibilité plus rapidement que l’Occident n’avait eu le temps de s’en rendre compte. Il a laissé derrière lui des débris de chaos, des effusions de sang et des promesses non tenues de « démocratisation » et d’« émancipation ». Les « autres » ont commencé à remettre en question le récit occidental et sa légitimité.

Les guerres laissent derrière elles des ravages qui persistent longtemps après la fin des combats et du financement de la « reconstruction » et longtemps après que les projecteurs médiatiques, les hashtags fervents et les messages passionnés disparaissent, à mesure que la conscience collective du monde se désintéresse. Les répliques se font sentir dans la géographie où les guerres se déroulent depuis des générations, alors que les gens continuent de subir les conséquences voulues et involontaires d’un conflit.

J’étais en poste lorsque la guerre russe contre l’Ukraine a commencé et j’ai pu constater par moi-même comment les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni et d’autres pays occidentaux ont tenté de convaincre de nombreuses personnes dans les pays en développement qu’ils ne devaient pas se ranger du côté de l’agression, qu’ils devaient ne pas être « du mauvais côté de l’histoire ».

Comme le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pu adopter aucune résolution en raison du veto de la Russie, l’Occident a dépensé beaucoup de capital politique pour présenter résolution après résolution à l’Assemblée générale en faveur de l’Ukraine. Il visait à montrer au monde que la Russie utilisait son droit de veto contre le consensus mondial et qu’elle était en fait isolée sur la scène mondiale.

Et puis est arrivée la guerre à Gaza. J’ai vu avec incrédulité les appels retentir depuis Gaza sous la forme de résolutions présentées au Conseil de sécurité de l’ONU, appelant à la fin de l’effusion de sang et demandant un cessez-le-feu humanitaire auquel les États-Unis opposeraient leur veto.

Alors que l’ONU appelait à l’action – qualifiant Gaza de « cimetière pour enfants » et signalant que plus de travailleurs humanitaires de l’ONU étaient morts au cours des derniers mois à Gaza que dans tout autre conflit – l’Occident, qui avait toujours été un champion du multilatéralisme, l’a fait. rien. En fait, cela a gêné ceux qui tentaient de mettre un terme aux massacres aveugles de civils.

Cela a contraint le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à invoquer début décembre l’article 99 – utilisé uniquement lorsque la paix et la sécurité internationales sont menacées. Même alors, l’Occident n’a pris aucune mesure ; les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution ultérieure en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire au Conseil de sécurité de l’ONU, puis ont voté contre une résolution non contraignante à l’Assemblée générale soutenue par 153 pays. Le Royaume-Uni s’est abstenu lors des deux votes. Laissez cela pénétrer.

Ce qui rend cette situation encore plus désagréable que le veto de la Russie au Conseil de sécurité est que, contrairement à la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni sanctionnent des personnes et des pays pour violations des droits de l’homme et appellent à des interventions pour des raisons liées aux droits de l’homme. Comment le reste du monde peut-il avoir confiance dans le « leadership fondé sur les valeurs » autoproclamé de l’Occident alors que des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni abdiquent leurs responsabilités et se rangent du côté de l’agresseur ?

Cette hypocrisie évidente n’est pas sans rappeler l’histoire des nouveaux habits de l’empereur : tout le monde peut voir que la rhétorique occidentale est nue.

L’Occident parle de son engagement en faveur des droits de l’homme et des valeurs démocratiques, tout en offrant une couverture diplomatique totale à l’État d’Israël et en garantissant son impunité en massacrant autant de Palestiniens qu’il le souhaite dans la poursuite de son objectif officiel déclaré d’extermination complète. du peuple palestinien.

En soutenant Israël et en lui permettant de tuer des dizaines de milliers de civils, en majorité des femmes et des enfants, au nom de la « légitime défense », les pays occidentaux se placent à l’opposé des valeurs et principes du multilatéralisme et du respect de l’humanité. droits de l’homme qu’ils ont déployé des efforts considérables pour promouvoir dans le passé. Ils vont à l’encontre des principes fondamentaux sur lesquels l’ONU a été construite.

Je crois au caractère commun de nos valeurs, je crois que l’Occident a beaucoup à célébrer en matière de droits de l’homme et de développement, mais je sais aussi que l’Occident a fait preuve d’un mépris flagrant pour ces principes en dehors de sa propre géographie.

Quiconque s’inquiète du leadership mondial des États-Unis ou du maintien de leur statut de leader du « monde libre » devrait certainement se demander pourquoi ils ont décidé de s’isoler sur la scène mondiale et pourquoi ils sont prêts à payer un prix diplomatique si élevé pour aura des répercussions sur la réputation et la crédibilité pendant des décennies.

La position actuelle de Washington non seulement saperait les efforts visant à le promouvoir comme la seule puissance mondiale fiable, mais saboterait également sa capacité à jouer le rôle d’artisan de la paix à l’avenir.

Si les États-Unis veulent sauver leur réputation mondiale, ils devraient avant tout cesser de faire obstacle aux résolutions du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Il devrait également cesser de s’opposer aux résolutions de l’Assemblée générale qui s’engagent en faveur d’une solution à deux États et condamnent les colonies israéliennes ; ces deux éléments font déjà partie de la politique déclarée par les États-Unis. Enfin, elle doit répondre aux appels des institutions de l’ONU et cesser de faire obstacle à son action.

Ceux qui prétendent que l’ONU a échoué à la suite de cette crise se trompent grotesquement. L’ONU continue de rendre compte sans ambiguïté de ce qui se passe sur le terrain et d’appeler à une action mondiale. Qu’il s’agisse de l’AGNU, la voix de la conscience collective du monde, du secrétaire général, du chef de l’OMS ou du chef de l’UNICEF, ils ont tous déployé des efforts incroyables pour amener le monde à agir et mettre fin à la violence.

J’ai servi au gouvernement assez longtemps pour savoir qu’en tant que fonctionnaires, nous commettons souvent l’erreur de penser que notre travail consiste à maintenir les positions sur certaines questions que nos pays ont historiquement défendues. Mais ce n’est pas la bonne façon de procéder pour élaborer une politique. Notre travail devrait être de défendre des principes et non des positions. Le leadership nécessite la force de se tenir du côté de ce qui est juste et non du côté des positions historiques.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.