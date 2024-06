La guerre d’Israël contre Gaza est en direct : les blessés affluent à l’hôpital Al-Aqsa | Conflit israélo-palestinien Actualités

Dov Waxman, professeur d’études israéliennes à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), a parlé à Al Jazeera de l’impact potentiel du départ de Gantz du gouvernement.

Waxman a noté que le parti de Gantz, le Parti de l’unité nationale, ne faisait pas partie de la coalition gouvernementale initiale de Netanyahu, et que sa décision de rejoindre un gouvernement d’unité a donné à la coalition une certaine « légitimité nationale ». Avec la démission de Gantz, la pression politique sur le Premier ministre va probablement augmenter – tant au niveau national qu’à l’étranger – a expliqué Waxman.

«C’était un gouvernement qui était déjà profondément impopulaire avant le 7 octobre, mais l’entrée de Gantz au gouvernement a stabilisé le gouvernement et lui a donné une certaine légitimité intérieure. Sans Gantz et ses partenaires, le gouvernement perdra cette légitimité nationale, ce qui augmentera la pression sur Netanyahu pour qu’il organise des élections anticipées.

«Mais je ne pense pas que Netanyahu fasse cela parce qu’il sait que, du moins selon les sondages d’opinion actuels, son parti perdrait ces élections. Lui et ses partenaires de coalition sont déterminés à conserver le pouvoir le plus longtemps possible.

« À l’échelle internationale, notamment en Occident et aux États-Unis, Gantz était considéré, à tort ou à raison, comme une sorte d’influence modératrice – le soi-disant adulte dans la salle – et je pense que cela a réduit en partie la pression internationale que Netanyahu pouvait exercer. confronté. Sans la présence de Gantz, je pense que Netanyahu sera probablement confronté à davantage de pression de la part de l’administration Biden et à davantage de pression internationale car, franchement, c’est la seule influence modératrice à laquelle Netanyahu sera confronté désormais. Je pense donc que la pression internationale va probablement augmenter.