La guerre d’Israël contre Gaza est également une guerre meurtrière contre les journalistes palestiniens

« Il n’y a aucune protection internationale ni aucune immunité », a déclaré al-Bashir. « Ces boucliers et ces chapeaux ne nous protègent pas. Ce ne sont que des slogans que nous ne faisons que porter et qui ne protègent aucun journaliste.»

De même, Palestine TV, la chaîne de diffusion de l’Autorité palestinienne qui gouverne la Cisjordanie, accusé l’armée israélienne d’avoir récemment commis un « assassinat délibéré » de l’un de ses journalistes, Mohammed Abu Hatab, dont l’immeuble aurait été touché par une frappe aérienne peu après son arrivée, le tuant ainsi que dix membres de sa famille, dont sa femme , fils et frère. Le meurtrier invité son collègue Salman al-Bashir pour lui arracher son casque et son gilet arborant le logo « presse », en direct à l’antenne.

La frappe du 13 octobre n’est pas un incident isolé, d’autres journalistes ayant reçu des avertissements de la part de l’armée israélienne les invitant à quitter leur domicile sous peine de mort certaine. Le mari du correspondant d’Al Jazeera Youmna ElSayed était dit par quelqu’un appelant depuis un numéro privé, prétendant appartenir à l’armée israélienne et connaissant son nom complet, pour évacuer vers le sud ou « cela va être très dangereux dans la zone où vous vous trouvez ». Aucune des six autres familles qui vivent dans leur immeuble n’a reçu le même appel, et en partie à cause de cela, ElSayed et Al Jazeera ont pris la parole. message comme une menace directe pour elle-même et sa famille.

Certains de ces décès sont presque certainement délibérés. Une précédente enquête de RSF conclu que le Reuters Le photojournaliste tué et ses deux collègues blessés lors d’une frappe aérienne israélienne le 13 octobre « n’étaient pas des victimes collatérales de la fusillade », une manière polie de dire qu’ils avaient été intentionnellement visés par l’armée israélienne. L’enquête s’est basée sur plusieurs facteurs : les deux frappes qui leur ont été infligées se sont produites à environ trente secondes d’intervalle ; que les journalistes étaient restés debout sur une colline à découvert, portant leur tenue de presse clairement étiquetée pendant plus d’une heure ; et que plusieurs hélicoptères israéliens ont été aperçus survolant le groupe avant l’attaque, y compris quelques secondes seulement avant qu’ils ne soient attaqués.

La période de vingt jours suivant le 7 octobre était la période la plus meurtrière Le CPJ dispose de journalistes couvrant un conflit, qu’il a commencé à suivre en 1992. Pour Reporters sans frontières (RSF), c’est le le plus meurtrier conflit pour les journalistes depuis le début du XXIe siècle, surpassant les guerres en Irak, en Afghanistan, au Yémen et en Ukraine, les forces israéliennes tuant plus de journalistes en quelques semaines qu’elles n’en avaient tué sur toute la période allant de 2000 à l’année dernière .

Selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), depuis le week-end dernier, la campagne de bombardements aveugles menée par le gouvernement israélien sur Gaza, qui a duré près de quatre semaines, a tué trente-six journalistes et autres professionnels des médias, dont trente et un Palestiniens. Huit autres sont blessés et trois sont portés disparus.

Dans la période post-2016, les journalistes et le travail d’une presse libre semblent avoir pris une importance considérable aux yeux de l’establishment américain. Les hommages au pouvoir du journalisme étaient soudainement partout. Les attaques verbales de Donald Trump contre la presse journalistique ont régulièrement été présentées comme constituant une menace à la liberté de la presse, à la manière d’Hitler. Cela a même eu des répercussions géopolitiques : lorsque l’assassinat par le prince héritier saoudien du journaliste et Washington Post Le chroniqueur Jamal Khashoggi a déclenché une telle indignation qu’il a probablement ouvert la plus grande fissure dans les relations américano-saoudiennes qui durent depuis des décennies. Aujourd’hui, le gouvernement israélien tue non seulement des journalistes mais aussi leurs familles, parfois dans le cadre de frappes délibérément ciblées, et tout ce sentiment semble s’être dissipé.

La mort d’Abu Hatab est malheureusement typique d’une autre tendance sombre pour les journalistes dans cette guerre : ce ne sont pas seulement les journalistes eux-mêmes qui sont tués par l’armée israélienne, mais aussi leurs familles. Sept des trois douzaines de journalistes répertoriés par le CPJ ont été victimes de frappes israéliennes contre leurs maisons, tandis que six ont été tués avec des membres de leurs familles.

Le cas le plus marquant est peut-être celui du journaliste d’Al Jazeera. Wael al-Dahdouh, qui était à l’antenne lorsqu’il a appris que sa femme, son fils, sa fille de sept ans et son petit-fils d’un an et demi avaient tous été tués dans une frappe aérienne israélienne. Comme tant de civils palestiniens, la famille d’al-Dahdouh avait évacué le quartier où ils vivaient parce qu’il avait été bombardé, et s’est déplacée vers le sud, vers le camp de réfugiés de Nuseirat où ils ont finalement été tués, car il était situé dans une zone spécifiquement désignée par le gouvernement israélien comme zone de sécurité. Peu avant le bombardement, le fils et la fille aînée d’al-Dahdouh (qui a survécu) avaient enregistré un vidéo implorant le monde de « nous aider à rester en vie ».

De même, Ahmed Abu Artema, journaliste, poète et militant pour la paix à Gaza qui a aidé à organiser la Grande Marche du retour de 2018, a survécu au bombardement israélien de sa maison familiale qui tué six membres de sa famille : deux tantes, la fille de sa tante, sa belle-mère, sa nièce de dix ans et son fils de treize ans.

“La priorité maintenant est de protester”, avait déclaré Artema. dit les lecteurs de Intifada électronique peu avant l’attaque. « Nous avons besoin de très, très, très grandes manifestations aux États-Unis, en Europe, partout, pour en dire assez, pour dire qu’il faut arrêter le génocide. »

Le journaliste indépendant Assaad Shamlakh était également bombardé dans sa maison familiale. Contrairement à Artema, il n’a pas survécu, pas plus que neuf membres de sa famille : ses parents, quatre frères, sa belle-sœur et deux neveux, âgés respectivement de deux ans et trois mois. La famille de Shamlakh est l’un des dizaines de cas de bombardements israéliens qui ont anéanti non seulement des familles entières, mais des familles entières. lignées.

Hier encore, deux autres journalistes arabes ont vu leurs familles incinérées par les frappes aériennes israéliennes. Le journaliste libanais Samir Ayoub a vu ses trois nièces et leur grand-mère tuébrûlé vif dans la voiture derrière la sienne alors qu’ils voyageaient entre deux villes du sud du Liban, tandis que Mohammed al-Aloul, photographe de l’agence publique turque Anadolu, avait quatre de ses cinq enfants et plusieurs autres proches. tué quand son quartier a été bombardé. Trois de ses enfants étaient quatre anstandis que son plus jeune fils, âgé d’un an, est dans un état critique.

Ce ne sont pas toujours des journalistes. L’attentat à la bombe du 31 octobre contre le camp de réfugiés de Jabalia – bombardé par l’armée israélienne trois jours de suitemalgré la international tollé déclenchée par la première attaque – a tué dix-neuf membres de la famille de Mohamed Abu al-Qumsan, ingénieur de diffusion pour Al Jazeera, dont son père, ses deux sœurs, son frère et sa belle-sœur, ainsi que huit neveux et nièces. Le réseau d’information a condamné l’attaque comme étant « odieuse » et « impardonnable ».