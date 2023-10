Alors que la guerre israélienne contre Gaza en est à sa quatrième semaine, il peut être difficile de suivre le rythme des événements, aux prises avec les multiples dimensions d’un conflit qui s’intensifie rapidement et qui a déjà causé tant de dévastation.

Depuis que le Hamas a lancé son attaque éclair contre le sud d’Israël le 7 octobre, tuant 1 405 personnes et prenant au moins 200 otages, Israël a déversé toute la force de sa puissance de feu sur les Palestiniens assiégés dans la bande de Gaza – plus de 7 000 personnes ont été tuées et les morts le péage augmente presque toutes les heures.

Au milieu du chaos, une bataille de récits est également menée, opposant les partisans d’Israël en Occident aux Palestiniens et aux pays du Moyen-Orient qui ont observé de près cette catastrophe se dérouler au cours des 75 dernières années. Dans ce conflit brûlant, l’histoire compte.

Al Jazeera s’attaque aux grandes questions de cette guerre asymétrique, pour vous aider à lui donner un sens.

Jetez un œil à 10 explicatifs incontournables :

Le conflit n’a pas commencé avec l’attaque du Hamas le 7 octobre. Il n’a même pas commencé avec la création du Hamas.

Comme premier arrêt, nous vous proposons notre guide simple du conflit israélo-palestinien, d’Arthur Balfour à la Nakba. Nous vous accompagnons à travers des développements marquants décennie par décennie, avec des vidéos et des visuels, pour décoder les décennies d’injustice, de dépossession, de déplacement et d’humiliation qui ont amené la région à ce moment présent.

Vous avez lu les rapports sur l’attaque choc du groupe du 7 octobre, la pire de l’histoire d’Israël. Mais que signifie réellement le nom « Hamas » ? Et comment ce groupe, désigné comme organisation terroriste par un certain nombre de pays, en est-il arrivé à administrer la vie de 2,3 millions de personnes dans la bande de Gaza ? Quels sont ses liens avec l’Iran, la Syrie et le Hezbollah libanais ?

Le Hamas contrôle peut-être Gaza, mais la Cisjordanie est gouvernée – du moins en théorie – par l’Autorité palestinienne (AP). Les deux pays ont connu une guerre civile, qui a conduit l’Autorité palestinienne à perdre le contrôle de Gaza en 2007. Gouvernant une Cisjordanie en déclin, l’Autorité palestinienne a tous les attributs d’un État, mais aucun pouvoir réel. Beaucoup se demandent aujourd’hui quel sera son avenir après la guerre.

À mesure que la guerre s’intensifie, il est possible qu’Israël finisse par se battre non seulement à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi à sa frontière nord avec le Hezbollah au Liban. Face à la menace d’une guerre régionale, Justin Salhani retrace l’histoire des relations torturées entre Israël et le Liban, remontant à 1948 et à la création d’Israël.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici? En trois semaines, l’intense campagne de bombardements d’Israël a transformé une grande partie de Gaza en ruines, tuant des milliers de personnes. Mais, comme l’explique Indlieb Farazi Saber, l’enclave était déjà aux prises avec un blocus qui durait depuis 16 ans avant que les bombardements ne transforment un désastre humanitaire existant en « catastrophe ».

Le poste frontière de Rafah joue un rôle central en permettant à l’aide humanitaire d’entrer à Gaza et aux personnes piégées à Gaza qui souhaitent sortir pour se mettre en sécurité. Mais qui contrôle cette frontière ? Pourquoi les négociations ont-elles été si délicates ? Et quelles sont les implications de son ouverture ? Maziar Motamedi d’Al Jazeera explique tout.

La première victime de la guerre est la vérité. Dans les heures qui ont suivi l’explosion de l’hôpital al-Ahli, qui a tué au moins 400 personnes, la version confuse et vérifiable des événements d’Israël a jeté un sérieux doute sur ses affirmations selon lesquelles la catastrophe avait été causée par une roquette ratée du Jihad islamique palestinien. Mais comme l’explique Al Jazeera, semer la confusion fait partie de la stratégie.

Indlieb Farazi Saber d’Al Jazeera interroge des psychologues sur le bilan mental que la guerre impose à ses plus jeunes victimes – dont beaucoup, à Gaza, ont à peine survécu après avoir été enterrées sous les décombres des bâtiments détruits par les missiles israéliens.

Comment se manifeste le traumatisme chez les enfants ? Et ont-ils une chance de guérison ?

Comment les abus contre les enfants peuvent-ils se produire ? Un nombre incalculable d’enfants ont perdu leur maison, sont confrontés à des pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments et leur éducation est interrompue dans un avenir prévisible. Areesha Lodhi explique comment les Conventions de Genève, fondement du droit de la guerre, s’appliquent aux enfants.

Comment cette guerre va-t-elle se terminer ? Immédiatement après l’attaque brutale du Hamas et la contre-offensive illimitée d’Israël, Al Jazeera a examiné l’échiquier diplomatique pour expliquer qui pourrait jouer un rôle dans l’instauration de la paix. À mesure que la situation s’aggrave, les positions ont oscillé. Mais les grandes lignes des alliances en devenir sont présentées dans cette fiche explicative.