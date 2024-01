La guerre d’Israël contre Gaza a déclenché une guerre contre la liberté d’expression en Occident | Guerre d’Israël contre Gaza

Le 20 décembre, j’ai été réveillé à 7 heures du matin par la sonnette de ma porte. À la porte se trouvaient deux policiers.

On m’a dit que j’étais arrêté car soupçonné d’avoir commis une infraction au titre de l’article 12 (1A) de la loi sur le terrorisme de 2000 du Royaume-Uni.

L’article pertinent de la loi stipule : « Une personne commet une infraction si elle – (a) exprime une opinion ou une conviction qui soutient une organisation interdite, et (b) ce faisant, elle ne se soucie pas de savoir si une personne à qui l’expression est dirigée sera encouragée à soutenir une organisation interdite.

Les policiers m’ont expliqué que mon infraction présumée était liée à un seul tweeter J’ai publié un article sur le Hamas le 15 novembre.

Alors que je venais de me coucher et que j’étais quelque peu somnolent, la seule réponse que j’ai pu obtenir au départ a été de leur dire que mon arrestation était « orwellienne » et que nous vivons clairement désormais dans une dystopie. J’avais du mal à accepter qu’au Royaume-Uni du XXIe siècle, j’étais arrêté, non pas pour quelque chose que j’avais fait, mais pour avoir exprimé une opinion.

J’avais écrit le tweet en question en réponse à un sioniste qui harcelait les gens en ligne pour qu’ils disent qu’ils « soutiennent le Hamas », qui a longtemps été proscrit comme organisation terroriste en Grande-Bretagne, et qu’ils soient ainsi arrêtés.

S’identifiant uniquement comme James, cette personne m’a dit :

« Il suffit de tweeter

Je soutiens le Hamas !’

3 mots suffisent pour tweeter et nous saurons alors où vous en êtes.

J’ai refusé de mordre à l’hameçon et j’ai répondu « Je soutiens les Palestiniens, ça suffit » avant de poursuivre en disant « et je soutiens le Hamas contre l’armée israélienne ».

Avec le recul, je crois que c’était, en particulier pour une plateforme de médias sociaux comme X, une expression soigneusement calibrée et précise de ma véritable opinion.

Ce jour-là, je n’ai pas dit « je soutiens politiquement le Hamas » pour la simple raison qu’une telle déclaration ne serait pas vraie.

En tant que juif athée, socialiste et laïc, je ne soutiens naturellement pas le Hamas ni aucun autre groupe islamiste ou religieux. Cela ne veut pas dire pour autant que je ne respecte ni n’admire la résistance que le Hamas mène contre l’armée génocidaire d’Israël.

J’ai souvent critiqué le Hamas dans le passé. Par exemple, en février 2011, dans un article publié sur mon blog personnel intitulé « Le mauvais gouvernement du Hamas », j’ai critiqué le groupe pour son refus initial de soutenir le soulèvement du peuple égyptien contre Hosni Moubarak. Au fil des années, j’ai également écrit des articles et des billets de blog critiquant le groupe pour son recours à la torture, son soutien à la solution à deux États, sa répression des femmes et ses attaques contre de jeunes Palestiniens laïcs réclamant leur liberté. Mon article de blog intitulé « Nous soutenons le peuple palestinien de Gaza, pas le Hamas » a été publié il y a près de 15 ans, en 2009. J’ai également beaucoup écrit sur la façon dont le Hamas était une création de l’État israélien – un fait important que l’Occident choisit d’oublier aujourd’hui.

Malgré tout cela, ai-je expliqué à mon interrogateur, je soutiens effectivement la résistance du Hamas contre l’armée israélienne. En effet, lorsqu’il s’agit de résister à la guerre meurtrière menée par Israël contre les Palestiniens à Gaza, je soutiendrais le diable lui-même – tout comme lors de la Seconde Guerre mondiale, j’aurais soutenu la résistance de l’Armée polonaise de l’Intérieur contre les nazis, malgré leur antisémitisme.

Malheureusement, mon expérience d’être arrêté simplement pour avoir exprimé une opinion pro-palestinienne en ligne n’est en aucun cas unique. Au cours des derniers mois, la police britannique a redoublé d’efforts de longue date pour étouffer la liberté d’expression sur la Palestine en assimilant toute expression de soutien aux Palestiniens à un soutien au Hamas. Mick Napier, le fondateur de la campagne écossaise de solidarité avec la Palestine, a été arrêté quelques jours avant moi, pour un « délit » similaire.

En effet, depuis le début de la dernière guerre israélienne contre Gaza et les protestations publiques contre elle, une pression politique sans précédent a été exercée sur la police pour qu’elle surveille et, si nécessaire, fasse taire et sanctionne les voix pro-palestiniennes.

Ces efforts renouvelés pour criminaliser l’activisme et le discours pro-palestiniens n’ont en aucun cas été subtils.

La BBC, la voix de l’establishment britannique, par exemple, a déclaré avec désinvolture dans un reportage d’octobre que les manifestations pro-palestiniennes généralisées dans le pays étaient en fait « pro-Hamas » (la société a dû revenir sur cette évaluation après une réaction publique). ), et la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, les ont définies comme des « marches haineuses » auxquelles participent des antisémites « malades ».

Le Premier ministre Rishi Sunak a clairement exprimé ses propres sentiments lorsque, lors d’une visite dans une école juive à Londres, il a annoncé que le gouvernement avait donné à la police « tous les outils, pouvoirs et orientations » nécessaires pour contrôler ces manifestations pro-palestiniennes, ajoutant « l’antisémitisme ne tiendra pas ».

Finalement, Braverman est allé trop loin et a accusé la police métropolitaine de Londres de favoriser les manifestants pro-palestiniens, forçant Sunak à la licencier.

Tout cela n’était qu’une extension des efforts de longue date de l’establishment politique et médiatique britannique pour présenter l’antisionisme et le soutien aux Palestiniens comme antisémites, pour protéger Israël et faire avancer le programme de politique étrangère impériale britannique.

À cette fin, la fausse « Campagne contre l’antisémitisme » a même suggéré que des manifestations pro-palestiniennes répétées à Londres avaient forcé les Juifs britanniques à « quitter leurs maisons » et à « retirer leurs colliers d’étoile de David et de cacher leurs kippas ». Et ce, même si le bloc juif lors des dernières manifestations à Londres comptait régulièrement plus de 1 000 personnes.

J’ai moi-même assisté à de nombreuses manifestations de ce type au cours des derniers mois et j’ai été témoin de l’accueil chaleureux réservé au peuple juif dans ces espaces. Lors d’une manifestation, un groupe de femmes musulmanes scandaient même « Judaïsme oui, Sionisme non ».

Aujourd’hui, le gouvernement britannique, avec le plein soutien de l’opposition travailliste dirigée par Keir Starmer et d’une grande partie des principaux médias britanniques, tente d’utiliser des propos antisémites pour légitimer ses attaques incessantes contre les libertés démocratiques les plus fondamentales des Britanniques. Tous les Juifs soutiennent Israël, affirment-ils, donc toute critique de « l’État juif », y compris la critique de sa guerre génocidaire contre Gaza, est intrinsèquement antisémite. Bien sûr, ce ne sont pas les manifestants pro-palestiniens, mais cet argument, qui implique que tous les Juifs soutiennent la politique israélienne consistant à affamer les civils palestiniens, à bombarder les hôpitaux et à massacrer des enfants simplement parce qu’ils sont juifs, qui est véritablement antisémite.

Pendant ce temps, de nombreux Juifs qui critiquent ouvertement Israël et sa guerre contre Gaza sont soit ignorés et effacés par les médias et la classe politique, soit, comme dans mon cas, soumis à de fausses poursuites et persécutions. La même chose est vraie en Allemagne, où les Juifs antisionistes sont soumis à la répression de l’État parce qu’ils ne se conforment pas au discours selon lequel Israël est l’incarnation de ce que signifie être juif.

Ce qui a rendu possible mon arrestation pour un tweet en faveur de la résistance palestinienne, c’est en premier lieu le statut du Hamas en tant qu’organisation terroriste interdite.

L’État britannique a désigné la branche militaire du Hamas comme organisation terroriste en 2001 et a étendu cette interdiction pour inclure également l’aile politique du groupe en 2021.

Dans son document politique sur le sujet, le gouvernement britannique a justifié cette décision en déclarant que le Hamas « avait recours à des attaques aveugles à la roquette ou au mortier et à des raids contre des cibles israéliennes ». « Durant le conflit de mai 2021, plus de 4 000 roquettes ont été tirées sans discernement sur Israël », ajoute-t-il, « des civils, dont 2 enfants israéliens, ont été tués ».

Bien entendu, ces raisons sont ridicules et ne servent qu’à dénoncer l’hypocrisie de l’État britannique. Si tirer des roquettes non guidées vers une armée d’occupation possédant des systèmes de défense de pointe, et tuer une poignée de civils dans le processus, suffit pour que le Hamas soit qualifié d’organisation « terroriste », alors Israël, qui a qui a largué des tonnes d’explosifs sur une population assiégée et assassiné quelque 24 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, en l’espace de trois mois est sans aucun doute également une organisation terroriste et devrait être interdite en tant qu’organisation terroriste. Pourtant, ceux qui soutiennent inconditionnellement Israël et ses attaques contre les Palestiniens ne trouvent pas de policiers à leur porte.

L’État britannique tente de criminaliser tout soutien et toute solidarité avec les Palestiniens et attaque notre droit à la liberté d’expression tel que consacré dans la loi sur les droits de l’homme de 1998 et dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, simplement pour garantir qu’Israël puisse continuer à agir. ses violations flagrantes du droit international.

Au cours des trois derniers mois, l’armée israélienne a bombardé des camps de réfugiés, des hôpitaux et des écoles. Il a tué plus de 100 journalistes, dont beaucoup lors d’attaques ciblées aux côtés de leurs familles élargies, et a tiré sur des fidèles qui se protégeaient dans une église. Le siège total de Gaza, associé aux bombardements incessants des infrastructures civiles, a conduit à l’effondrement du système de santé et donné lieu à des conditions de famine.

Je saurai le 20 mars si la police va m’inculper d’un délit. Quoi qu’il arrive, cependant, je ne me laisserai pas dissuader de dénoncer les atrocités commises par Israël et de soutenir la lutte palestinienne pour la libération et la dignité. Alors que les Palestiniens de Gaza sont confrontés à une guerre génocidaire, leurs partisans en Grande-Bretagne et ailleurs en Occident sont confrontés à une attaque contre leur droit à la liberté d’expression. Mais nous n’abandonnerons pas notre combat – pour une Palestine libre et une Grande-Bretagne véritablement démocratique.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.