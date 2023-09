La guerre des vaccins : Vivek Agnihotri considère Alia Bhatt comme faisant partie de sa famille ; ne peut rien tolérer de négatif contre elle

La guerre des vaccins réalisateur Vivek Agnihotri fait souvent la une des journaux pour ses remarques personnelles sur les célébrités de Bollywood, et cette fois, le réalisateur fait la une des journaux en appelant l’actrice de Bollywood Alia Bhatt une partie de sa famille. Oui, vous avez bien lu. Dans une de ses interviews, Vivek Agnihotri beaucoup ont été stupéfaits par l’éloge de l’actrice de Bollywood Alia Bhatt et mentionnant à quel point il a l’impression qu’elle fait partie de sa famille et ne peut rien tolérer de négatif à son sujet. « Je suis fan d’Alia Bhatt et Allu Arjun. Je sens qu’Alia fait partie de ma famille et j’admire toujours son travail. J’aime la façon dont elle a mûri en tant qu’actrice ces dernières années. Elle a une intelligence créative, et c’est pourquoi j’aime vraiment son évolution et la façon dont elle s’est comportée en public. Chaque fois qu’il y a une discussion, je refuse d’accepter quoi que ce soit de négatif à son sujet. Alia est un excellent exemple de la façon dont un acteur doit mûrir. »

Vivek critique souvent les enfants des stars et les grandes célébrités de Bollywood comme Shah Rukh Khan et bien d’autres, mais c’est la première fois qu’on le voit faire l’éloge d’un grand de Bollywood, et c’est Alia Bhatt. Le cinéaste a même exprimé son envie de travailler avec Pushpa 2 étoile Allu Arjun et s’est reconnu comme un grand fan de la superstar du sud de l’Inde. « J’ai toujours été fan d’Allu Arjun. J’espère qu’un jour j’aimerais travailler avec lui si j’y suis autorisé. »

#OneWordReview…#LaGuerreDesVaccins: PUISSANT. Notation: #LaGuerreDesVaccins est un film important qui *devrait* être regardé par tous. Il est éclairant et inspirant, à la fois. Les « héros » ici sont nos scientifiques et #VivekAgnihotri met brillamment en valeur leurs sacrifices et pic.twitter.com/hEXrXdSVoI Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 27 septembre 2023

Vivek Agnihotri a fait sensation avec sa dernière sortie en salles, Les dossiers du Cachemirequi était basé sur le génocide des Pandits du Cachemire et avait Anupam Kher en tête. Et maintenant sa dernière sortie, La guerre des vaccinsremporte des distinctions pour avoir célébré les guerriers du COVID et le scientifique qui ont rendu l’Inde exempte de COVID grâce à la vaccination.