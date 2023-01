La guerre des vaccins : Pallavi Joshi se blesse sur les plateaux ; L’actrice de Kashmir Files heurtée par un véhicule devenu “incontrôlable”

Le film de Vivek Agnihotri Les dossiers du Cachemire fait sensation au box-office. Le film mettait en vedette sa femme Pallavi Joshi, Anupam Kher et bien d’autres dans des rôles clés. Maintenant, le cinéaste est passé à son suivant. Le titre du film est The Vaccine War et il a Pallavi Joshi dans le rôle principal. Le tournage du film se déroule à Hyderabad. Selon les dernières mises à jour, Pallavi Joshi s’est blessé sur les tournages du film.

Pallavi Joshi blessé sur les plateaux de The Vaccine War

Comme le rapporte Zee News, la femme et actrice de Vivek Agnihotri, Pallavi Joshi, a été renversée par un véhicule devenu incontrôlable. L’accident a eu lieu sur le plateau lui-même, comme l’a révélé une source. Même si elle a été touchée, Pallavi Joshi a continué à tourner ses scènes et n’a visité l’hôpital que lorsque sa part était terminée. Elle s’est rendue dans un hôpital voisin pour se faire soigner et, semble-t-il, elle se remet bien. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

The Vaccine War devrait sortir le 15 août 2023. C’est récemment que Vivek Agnihotri a accueilli Sampthami Gowda dans l’équipe. Elle a joué un rôle central dans Kantara de Rishab Shetty et maintenant elle sera vue dans The Vaccine War. Sapthami a joué le rôle de Leela dans Kantara et elle a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre The Vaccine War de Vivek Agnihotri. Elle fera ses débuts au cinéma hindi avec ce film.

Découvrez le tweet de Vivek Agnihotri ci-dessous :

Bienvenue Saptami. Votre rôle dans #Laguerredesvaccins touchera beaucoup de cœurs. https://t.co/aVsCGlmwgX Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 13 janvier 2023

Apparemment, le film raconte l’histoire de scientifiques indiens qui ont travaillé dur pour développer le vaccin le plus efficace au monde. Les scientifiques ont survécu à la pression des fabricants mondiaux au milieu des temps difficiles. Le film devrait sortir en 11 langues différentes.