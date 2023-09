La guerre des vaccins : Nana Patekar salue Shah Rukh Khan comme le meilleur acteur après avoir indirectement critiqué Jawan

Nana Patekar avait récemment fait la une des journaux pour avoir fait des fouilles indirectes sur les dernières sorties de masala et les avait qualifiées de «Ghinoni filme. Il a même mentionné qu’il ne pouvait pas tolérer ces films, et les internautes se sont demandés s’il parlait de Gadar 2 et Jawan. Et maintenant, dans sa dernière interview, l’acteur vétéran a largement parlé de Shah Rukh Khanl’a qualifié de meilleur acteur du cinéma indien et a même mentionné qu’il avait prédit son succès lorsqu’il l’avait rencontré pour la première fois lors du tournage de Raju Ban Gaya Gentleman.

Dans une interview accordée à un média audiovisuel, Nana Patekar On lui a demandé s’il avait des désaccords avec la star de Jawan, ce à quoi il a répondu : Bahut achha kalakaar hai. Iski pehli film simple sath thi, Raju Ban Gaya Gentleman. Libérez doosri ho gayi, lekin pehli wali simple sath thi. Maine usko kaha tha uss waqt, poochh lo Shah Rukh se, ‘Tu ek din bahut bada star banega’, pehli salut film mein kaha tha usko. C’est un très bon artiste. Son premier film, Raju Ban Gaya Gentleman, était avec moi. Un autre film est sorti en premier, mais son premier était avec moi. Tu peux lui demander; Je lui ai dit à l’époque, lors de son premier film, qu’il deviendrait un jour une très grande star ».

Regardez la vidéo de Nana Patekar qualifiant Shah Rukh Khan de bon artiste et révélant sa prédiction du succès de la superstar dans son tout premier film avec lui.

L’acteur a même ajouté qu’à chaque fois Shah Rukh Khan le rencontre, il se comporte de même avec lui de la manière la plus respectueuse. « Jab bhi milta hai, mujhse usi tarah se milta hai. Mujhe koi dikkat nahi ussey. Aur wo mera apna hai, mujhse chhota hai, toh mujhe dikkat kyu hogi ussey ? (Chaque fois qu’il me rencontre, il est très respectueux, je n’ai aucun problème avec lui. Il est le mien, il est mon cadet, alors pourquoi aurais-je un problème avec lui ?) ». Eh bien, c’est King Khan pour vous.