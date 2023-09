La guerre des vaccins : Nana Patekar révèle l’inspiration derrière le puissant scénario du film [Watch]

La guerre des vaccins Le film met en vedette Anupam Kher, Nana Patekar, Sapthami Gowda et Pallavi Joshi dans les rôles principaux et est également une histoire vraie. Le film montre la lutte des scientifiques indiens pendant la pandémie de COVID-19 dans le pays. Avec Vivek Agnihotri aux commandes, connu pour ses films qui suscitent la réflexion, « La guerre des vaccins » promet d’être une montagne russe passionnante, pleine de suspense, de drame et de rebondissements inattendus. La bande-annonce présente Nana Patekar dans un rôle puissant et intense, nous laissant intrigués par le parcours de son personnage dans le film. « The Vaccine War » compte un casting talentueux, dont Nana Patekar, connu pour ses talents d’acteur impeccables et sa capacité à apporter profondeur à ses personnages. La bande-annonce nous donne un aperçu des performances exceptionnelles de l’ensemble du casting, nous laissant attendre avec impatience la sortie du film. Regardez la vidéo pour savoir ce que l’acteur Nana Patekar a à dire sur son rôle.