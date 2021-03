OnePlus a lancé le « tueur phare » OnePlus 9R qui intègre le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 870. Le nouvel appareil a été lancé aux côtés du OnePlus 9 Pro et du OnePlus 9 régulier plus tôt cette semaine. Le smartphone est disponible en deux options de couleur et sera en concurrence avec des offres premium abordables en Inde telles que Xiaomi Mi 10T Pro. Le prix des deux téléphones dans le pays commence à Rs 39999, et ils disposent d’une connectivité 5G, entre autres options. Notamment, le OnePlus 9R et le Xiaomi Mi 10T Pro prennent en charge la charge rapide mais manquent de charge sans fil. Bien que Xiaomi puisse introduire le produit phare Mi 11 en Inde dans les mois à venir, le Mi 10T Pro serait toujours une option populaire dans le segment phare d’Android. Le téléphone peut également bénéficier d’une réduction de prix une fois que son successeur sera lancé en Inde. En attendant, au cas où vous vous demandez comment le OnePlus 9R se comporte par rapport au Mi 10T Pro, voici une comparaison en termes de fiche technique.

Conception: En commençant par la conception, OnePlus 9R et Xiaomi Mi 10T Pro comportent une découpe perforée dans le coin supérieur gauche du panneau avant pour la caméra selfie. Les caméras arrière du duo sont logées à l’intérieur d’un module rectangulaire distinct qui comprend également le flash LED. En termes de taille, le OnePlus 9R arbore un écran fluide Full-HD + de 6,55 pouces (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une protection Corning Gorilla Glass et un format d’image 20: 9. D’autre part, le Mi 10T Pro dispose d’un écran Full-HD + de 6,67 pouces relativement plus grand avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une protection Corning Gorilla Glass 5 et une prise en charge HDR10. Le OnePlus 9R est plus léger (189 grammes) que le téléphone Xiaomi qui pèse 218 grammes.

Performance: Sous le capot, le OnePlus 9R embarque le chipset Qualcomm Snapdragon 870 associé à jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage UFS 3.1 et Adreno 650 GPU. Le smartphone fonctionne sur OxygenOS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Alors que le Xiaomi Mi 10T Pro est équipé du SoC phare Qualcomm Snapdragon 865, associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage interne et le même processeur graphique Adreno 650. Il fonctionne sur MIUI 12 mais devrait recevoir le MIUI 12.5 de nouvelle génération. Les scores de référence ne sont pas encore connus, bien que OnePlus, lors de l’événement de lancement, ait affirmé que le SoC Snapdragon 870 était 14% plus rapide que son prédécesseur en termes de performances GPU.

Appareils photo: Le système de caméra arrière quadruple du OnePlus 9R comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec prise en charge OIS et une ouverture de f / 1,7, un appareil photo ultra grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture de f / 2,2, un objectif macro de 5 mégapixels et un 2 – appareil photo monochrome mégapixel. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels avec prise en charge EIS et ouverture f / 2.4. La caméra principale est capable de filmer des vidéos 4K à 60 ips. L’application appareil photo OnePlus est fournie avec un HRD ultrashot, un paysage nocturne, une macro, un portrait, un mode pro, un panorama, une capture intelligente d’animaux de compagnie, une détection de scène AI et une image brute. En revanche, la configuration de la triple caméra arrière du Mi 10T Pro comprend une caméra principale de 108 mégapixels avec ouverture f / 1,69 et prise en charge OIS, avec une caméra ultra grand angle de 13 mégapixels avec ouverture f / 2,4 et une caméra macro de 5 mégapixels. avec ouverture f / 2.4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels pour les selfies. La caméra principale est capable d’enregistrer des vidéos 8K à 30 ips et des vidéos 4K à 60 ips. L’application appareil photo est fournie avec des modes tels que la vidéo portrait, le mode vidéo pro, le mode journal vidéo, le mode macro vidéo, le mode vlog, etc.

Batterie et autres fonctionnalités: Les fonctionnalités notables du OnePlus 9R incluent le déverrouillage du visage, le flash d’écran, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth v5.1, le NFC, le scanner d’empreintes digitales intégré et la 5G. Il contient une batterie à deux cellules de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W, avec le bloc d’alimentation inclus dans la boîte. Le OnePlus 9R est censé atteindre une batterie complète en seulement 39 minutes avec la charge rapide de 65 W. D’autre part, le Xiaomi Mi 10T Pro dispose de 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, NFC, IR et un port USB Type-C pour la connectivité. En outre, il y a un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté et deux haut-parleurs à bord. Le Mi 10T Pro contient une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W. On dit que le téléphone atteint une charge complète en 59 minutes avec le chargeur 33W.

Des prix: Le prix du OnePlus 9R en Inde commence à Rs 39 999 pour le modèle de base 8 Go + 128 Go et Rs 43 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. Il est disponible dans les couleurs Lake Blue et Carbon Black, et les clients en Inde peuvent pré-commander à partir de début avril. La date exacte de disponibilité reste incertaine pour le moment. Le prix du Xiaomi Mi 10T Pro est fixé à Rs 39 999 pour la seule option 8 Go + 128 Go. Il est disponible en option de couleur noir cosmique et argent lunaire.