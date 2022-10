La guerre des talents est terminée. Le talent a gagné, déclare le président américain de PwC

“Nous voyons les entreprises les meilleures et les plus innovantes faire cela”, a déclaré Ryan à propos d’une approche plus flexible du lieu de travail.

Les entreprises reviennent aux mandats, allant de deux jours à cinq jours au bureau, invoquant le besoin de connexion, mais Ryan a déclaré que ce qui est important est de redéfinir ce que signifie la connexion sur le lieu de travail, et les mandats n’ont plus de sens pour la main-d’œuvre d’aujourd’hui.

Le point de vue du président de PWC sur ce changement dans l’équilibre des pouvoirs entre la direction et les travailleurs est essentiel, venant d’une entreprise de près de 300 000 travailleurs, dont plus des deux tiers sont des millennials et représentent une rupture avec le paradigme du travail construit pendant les générations du baby-boom et de la génération X.

Dans les gros titres, la guerre des talents se déroule toujours sur deux fronts, avec un marché du travail en ébullition toujours orienté vers les demandeurs d’emploi, même dans une économie plus froide, et des entreprises testant le pouvoir dont elles disposent après la pandémie pour imposer un retour au bureau.

Ryan a déclaré que ce ne serait pas un changement facile à accepter pour de nombreux employeurs, car si la rhétorique du lieu de travail américain s’est toujours concentrée sur le fait de donner un certain choix aux travailleurs, la réalité est qu’elle a longtemps été conçue pour supprimer le choix, a déclaré Ryan, citant exemples, y compris l’idée d’une semaine de travail de 40 heures ou la semaine de travail du lundi au vendredi.

“En fin de compte, ce que les humains nous disent, c’est qu’ils veulent avoir le choix. Si nous sommes prêts à repenser notre façon de travailler, nous pouvons obtenir le talent et faire le travail et le faire selon les conditions de nos employés, ce qui conduit à de meilleurs résultats. “, a déclaré Ryan. “C’est une façon différente de penser et une compétence fondamentale et différente qui devrait conduire à de meilleurs résultats… [and] une main-d’œuvre plus heureuse et plus engagée.”

Il a déclaré qu’il était important que les entreprises commencent à écouter davantage leurs employés, car si, selon lui, le talent a gagné la guerre contre le choix, la guerre pour attirer les meilleurs talents ne fera probablement que s’intensifier.

“La pandémie a retiré cinq millions de personnes de la population active de plus de 55 ans, et nous constatons une baisse du nombre d’inscriptions dans les collèges dans tout le pays”, a déclaré Ryan.

De nombreux experts du travail ont cité les défis démographiques du bassin de main-d’œuvre américain dans les décennies à venir avec l’accélération des départs à la retraite des baby-boomers et moins d’Américains qui arrivent dans le système éducatif pour les remplacer dans la population active.

Le secrétaire du ministère du Travail, Marty Walsh, a déclaré mardi à CNBC Work qu’une “catastrophe” s’annonçait pour l’économie et liée à une main-d’œuvre nationale épuisée si le gouvernement fédéral ne parvenait pas à trouver une solution bipartite pour un système d’immigration en panne.

L’accent mis par PwC sur ce qui sera une lutte persistante pour les talents l’a amené à mettre en œuvre un programme pour étudier comment les employés travaillent et comment augmenter la productivité.

“Les gens plus heureux et plus satisfaits feront un meilleur travail pour leurs clients s’ils se sentent mieux dans leur peau”, a déclaré Ryan. “Nous changeons et reconcevons chaque processus au sein de notre organisation pour donner le choix aux gens.”

Il s’agit notamment de permettre aux employés de faire des choix sur divers éléments du travail, de l’endroit où ils travaillent à la façon dont ils travaillent, le nombre d’heures qu’ils travaillent et les avantages dont ils bénéficient.