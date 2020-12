Le vivo V20 Pro est le dernier smartphone de Vivo à être lancé sur le marché indien. La société a lancé une frénésie de dispositifs de lancement conçus pour les Indiens, le V20 Pro étant le troisième téléphone à être lancé rapidement après le vivo V20 et le vivo V20 SE.

Le V20 Pro vise directement d’autres smartphones établis tels que le OnePlus Nord, le Google Pixel 4A et l’OPPO F17 Pro dans la catégorie milieu de gamme avec des smartphones de moins de 30000 INR. Jetons un coup d’œil à tous les smartphones que vous pouvez choisir dans cette catégorie.

Vivo V20 Pro

L’épaisseur de 7,39 mm fait du V20 Pro le smartphone 5G le plus fin à être lancé. La résolution Full HD + de 6,44 pouces et le verre Corning Gorilla Glass 5 sur le panneau arrière s’associent à merveille pour vous aider à travailler et à jouer avec facilité. Il n’est ni trop volumineux à transporter et à tenir, ni trop long et peut être utilisé confortablement d’une seule main.

Les caméras frontales prennent également des photos remarquables dans l’obscurité et en basse lumière, grâce à sa fonction spéciale appelée éclairage d’écran Aura qui agit comme une lumière de studio et illumine considérablement votre visage, malgré de mauvaises conditions d’éclairage.

La caméra arrière principale prend des photos à 64MP avec des objectifs supplémentaires, y compris une caméra multifonction 8MP et une caméra mono 2MP qui, ensemble, travaillent pour créer des images et des vidéos brillantes et faire ressortir votre artiste intérieur. Remarquez que l’objectif 64MP prend également des photos brillantes la nuit, grâce à une nouvelle technologie d’imagerie appelée Tripod Night Mode.

Les caméras selfie sont là où le V20 Pro brille vraiment. Vous obtenez des caméras à double selfie sous la forme d’un objectif autofocus à oeil de 44 MP et d’un objectif super grand angle de 8 MP qui offre certains des meilleurs selfies que vous puissiez prendre. Ajoutez les différents filtres et optimisations de l’IA et votre prochaine image d’affichage sera certainement le sujet de conversation de votre groupe lorsque vous la publiez en ligne.

Le Vivo V20 Pro utilise une batterie de 4000 mAh qui est améliorée avec un gestionnaire d’alimentation intelligent appelé vivo Energy Guardian pour gérer facilement les applications. Il est également livré avec une charge flash vivo de 33 W qui peut alimenter le téléphone à 65% de charge en seulement 30 minutes.

Le smartphone est livré avec le SoC Qualcomm Snapdragon 765G qui prend en charge la 5G et est nettement meilleur que le SoC Snapdragon 720G utilisé sur le V20. L’appareil est livré avec FunTouch OS 11 basé sur Android 10 prêt à l’emploi, mais une mise à niveau vers Android 11 est déjà disponible dès que vous allumez l’appareil.

Le vivo V20 Pro est livré avec une variante de stockage de 8 Go de RAM et de 128 Go au prix de 29 990 INR. Avec son fabuleux mélange d’apparence et de performances exceptionnelles, le V20 Pro offre le meilleur rapport qualité-prix parmi la liste des smartphones ici.

Google Pixel 4A

C’est peut-être un peu plus cher, mais le Pixel 4A parlait de la ville lorsqu’il a été lancé à un peu moins de 30K INR. Bien qu’il ne dispose pas de plusieurs configurations de caméra ou du dernier processeur, le Pixel 4A offre des performances fluides.

Le Pixel 4A est également bon pour ceux qui recherchent un investissement à long terme puisque Google garantit trois mises à jour Android. D’autres bonnes raisons de considérer le Pixel 4A incluent le fait qu’il exécute l’expérience Android la plus propre et qu’il soit disponible dans un écran compact de 5,8 pouces.

Le Pixel 4A exécute le processeur Snapdragon 730G avec une option de stockage de 6 Go de RAM et de 128 Go. Dans l’ensemble, c’est un appareil solide pour les utilisateurs à long terme.

OnePlus Nord

Probablement le téléphone le plus difficile à battre dans la gamme de 30000 INR, le OnePlus Nord a beaucoup de choses à faire. Il est également disponible dans plusieurs variantes de RAM et d’options de stockage avec des prix à partir de 24 999 INR pour la variante de base et de 29 999 INR pour la variante haut de gamme.

OnePlus Nord a une configuration à quatre caméras avec un objectif principal de 48MP à l’arrière tandis que la caméra avant dispose d’un capteur 32MP pour des selfies parfaits. Bien que cela puisse sembler impressionnant, la qualité de la caméra est de loin supérieure sur le Google Pixel 4A et le vivo V20 Pro récemment lancé.

Sous le capot, le smartphone utilise un processeur Snapdragon 765G capable et son skin OxygenOS très apprécié par-dessus Android 10. Grâce à cela, le Nord fonctionne bien mieux que ses compatriotes de cette liste, même s’il est à la traîne dans Android 11 mise à jour offerte par le V20 Pro.

OPPO F17 Pro

L’OPPO F17 Pro est un autre appareil capable à prendre en compte dans la gamme de 30 000 INR. Le smartphone est doté d’un extérieur époustouflant grâce à sa fonction mate qui est également résistante aux empreintes digitales.

Le F17 Pro se vante également de superbes optimisations d’IA qui prennent des photos jusqu’à 108 MP. Ses fonctionnalités exclusives VOOC Flash Charge 4.0 et AI Night Charging valent également le détour.

Le smartphone est livré avec un processeur MediaTek Helio P95 et une option de stockage de 8 Go de RAM et de 128 Go, ce qui, avec le skin ColorOS 7.2 d’OPPO et les options de jeu, en fait une option intéressante pour ceux qui passent de longues heures à jouer à leurs jeux préférés.

Alors que la plupart de ces smartphones ont quelque chose ou l’autre pour eux, dans notre comparaison, nous pensons que le vivo V20 Pro offre le plus de valeur parmi eux. Ses capacités complètes, ses excellentes options d’imagerie et la dernière version d’Android en font un concurrent difficile à battre dans la fourchette de prix de 30 000 INR aujourd’hui.