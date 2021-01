La guerre des smartphones Android en Inde se réchauffe à nouveau

Xiaomi, le nouveau smartphone Mi 10i « fabriqué en Inde » a été lancé plus tôt cette semaine avec beaucoup de fanfare. L’appareil à budget moyen est livré avec un appareil photo de 108 mégapixels, une prise en charge 5G et un SoC Qualcomm Snapdragon 750G. Après sa vente régulière à partir du 8 janvier, le téléphone serait en concurrence avec des appareils populaires de milieu de gamme tels que le OnePlus Nord et le Vivo V20 en Inde. Avant le lancement du Mi 10i, le directeur général de Xiaomi India, Manu Kumar Jain, avait déclaré que le nouvel appareil serait « l’un des meilleurs, sinon le meilleur appareil de moins de 30K ». Donc, au cas où vous envisagez d’acheter un nouvel appareil puissant mais abordable et que vous vous demandez comment les trois téléphones se comparent, voici une comparaison que vous voudrez peut-être regarder avant de prendre une décision.

Conception: Le Mi 10i nouvellement lancé est livré avec une découpe de perforation alignée au centre à l’avant, tandis que ses quatre caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module de caméra circulaire. Il est disponible en trois options de couleurs: Pacific Sunrise, Midnight Black et Atlantic Blue. D’autre part, le OnePlus Nord est livré avec une grande découpe perforée pour abriter ses deux caméras frontales. À l’arrière, il y a un module en forme de pilule aligné verticalement comprenant les quatre caméras arrière. Les clients peuvent choisir entre les finitions Nord’s Grey Onyx, Blue Marble et Grey Ash. Le Vivo V20 possède peut-être le module de caméra arrière le plus distinct qui abrite les triples caméras. À l’avant, il y a une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie. Le Vivo V20 dispose des options Sunset Melody, Midnight Jazz et Moonlight Sonata.

Afficher: Le Mi 10i dispose d’un écran Full HD + de 6,67 pouces (1080×2400 pixels) tandis que le OnePlus Nord et Vivo V20 arborent un écran Full HD + de 6,44 pouces (1080×2400 pixels) relativement plus petit. Le nouveau téléphone Xiaomi offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que les deux autres téléphones offrent respectivement un rafraîchissement de 90 Hz et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Les trois smartphones ont une protection Corning Gorilla Glass 5 à l’avant. Cependant, pour garder le smartphone à une portée abordable, le Mi 10i dispose d’un panneau LCD tandis que les deux autres emballe l’écran AMOLED plus premium.

Processeur: Il existe un SoC Qualcomm Snapdragon 750G octa-core accompagné du GPU Andreno 619 et jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X sur le Xiaomi Mi 10i récemment lancé. Le OnePlus Nord embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4x. Sous le capot, le Vivo V20 embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa-core, associé à 8 Go de RAM. Les propres scores Geekbench de Xiaomi révèlent que le Mi 10i a mieux performé que le OnePlus Nord. Selon la société, le Mi 10i a atteint un score monocœur de 652 et un score multicœur de 2656.

De plus, le Mi 10i est livré avec MIUI 12 prêt à l’emploi, tandis que le Vivo V20 fonctionne sur Android 11 avec Funtouch OS 11 en plus. Le OnePlus Nord a OxygenOS 10 basé sur Android 10, mais le téléphone a récemment commencé à recevoir la mise à jour bêta d’Android 11.

Caméra: La caractéristique la plus notable du nouveau Mi 10i est sa configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un appareil photo de 108 mégapixels qui utilise en outre le dernier capteur Samsung HM2 pour le binning de pixels 9 en 1. Le Vivo V20 offre une configuration de triple caméra arrière qui abrite un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif f / 1,89. D’autre part, le OnePlus Nord est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels avec un objectif f / 1,75. Le téléphone dispose également d’une configuration à double caméra frontale qui comprend un capteur principal Sony IMX616 de 32 mégapixels avec un objectif f / 2,45 et un capteur secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle f / 2,45. Le Mi 10i dispose d’un appareil photo de 16 mégapixels qui prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD, tandis que le Vivo V20 est livré avec un capteur d’appareil photo de 44 mégapixels à l’avant avec un objectif autofocus f / 2.0.

Batterie: Le Vivo V20 comprend une batterie de 4000 mAh prenant en charge la charge rapide FlashCharge de 33 W, et le OnePlus Nord offre une batterie légèrement plus grande de 4 115 mAh prenant en charge la charge rapide Warp Charge 30T. Le Mi 10i dispose d’une batterie de 4820 mAh prenant en charge la technologie de charge fractionnée. Il est livré avec un chargeur rapide de 33 W qui peut charger la batterie à 68% en 30 minutes. Le Nord et le Mi 10i prennent également en charge la connectivité 5G.

Prix: Le prix du Mi 10i en Inde commence à Rs 20 999 pour l’option de stockage de base 6 Go + 64 Go. Il existe également des options de stockage 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go disponibles à Rs 21 999 et Rs 23 999, respectivement. En revanche, le prix OnePlus Nord commence à Rs 24999 pour la variante de stockage 6 Go + 64 Go. Le téléphone passe à Rs 27 999 pour l’option 8 Go + 128 Go et Rs 29 999 pour la version de stockage 12 Go + 256 Go. Enfin, le Vivo V20 est livré avec un prix de Rs 24 990 pour la seule variante de stockage de 128 Go.