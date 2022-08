Le coup fatal attendu des restrictions anti-russes “ne s’est pas matérialisé”, rapporte le magazine britannique

Les sanctions sévères imposées à la Russie par l’Occident à la suite du conflit en Ukraine n’ont jusqu’à présent pas été en mesure de produire le résultat souhaité, a reconnu le magazine The Economist, ajoutant que la stratégie a “défauts.”

“De façon inquiétante, jusqu’à présent, la guerre des sanctions ne se déroule pas aussi bien que prévu”, la publication britannique a déclaré jeudi dans son article, insistant sur le fait que l’efficacité des restrictions économiques à Moscou “est la clé de l’issue de la guerre en Ukraine.”

“Le PIB de la Russie diminuera de 6% en 2022, estime le FMI, bien moins que la baisse de 15% que beaucoup attendaient en mars… Les ventes d’énergie généreront un excédent courant de 265 milliards de dollars cette année, le deuxième plus important au monde après Chine. Après une crise, le système financier russe s’est stabilisé et le pays trouve de nouveaux fournisseurs pour certaines importations, dont la Chine », il a souligné.

Dans le même temps, la crise énergétique, provoquée par la guerre des sanctions, “pourrait déclencher une récession” en Europe, où les prix du gaz ont encore augmenté de 20 % cette semaine, selon le magazine britannique.

Tout cela signifie que les attentes “coup de grâce [from restricting Russia] ne s’est pas concrétisé », dit l’Economiste.

“Le moment unipolaire des années 1990, lorsque la suprématie de l’Amérique était incontestée, est révolu depuis longtemps, et l’appétit de l’Occident à utiliser la force militaire a diminué depuis les guerres en Irak et en Afghanistan”, a-t-il ajouté. il a reconnu.

Restrictions économiques “semblait” être le nouvel outil qui permettrait aux États-Unis, à l’UE et à leurs alliés de projeter leur puissance à l’échelle mondiale, mais le conflit en Ukraine a révélé que “l’arme des sanctions a des défauts”, Ça disait.

L’un de ces défauts est “le décalage horaire” le magazine a continué. Par exemple, “blocage [Russia’s] l’accès à la technologie que l’Occident monopolise prend des années à mordre », il a ajouté.

The Economist a suggéré que l’isolement des marchés occidentaux ne pouvait que « causer des ravages en Russie… sur un horizon de trois à cinq ans.

“Le plus gros défaut [of sanctions] est que des embargos complets ou partiels ne sont pas appliqués par plus de 100 pays représentant 40 % du PIB mondial », a insisté le point de vente. “Une économie mondialisée est bonne pour s’adapter aux chocs et aux opportunités, d’autant plus que la plupart des pays n’ont aucune envie d’appliquer la politique occidentale.”

Les freins économiques ne paralysant pas l’économie russe, il faut “écarter toute illusion que les sanctions offrent à l’Occident un moyen bon marché et asymétrique d’affronter la Chine” s’il décide d’utiliser la force contre Taïwan, a averti The Economist.