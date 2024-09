La Guerre des Rohirrim : affiche avant sa sortie en décembre

Une affiche pour les gouverner tous… Un mois après avoir eu un aperçu de la première bande-annonce de Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrimnous avons maintenant une fiche officielle avant la sortie du film en décembre. Vous pouvez la consulter intégrée dans l’article.

Voici le compte-rendu officiel de Warner Bros.: « Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim se déroule 183 ans avant les événements relatés dans la trilogie originale de films. Il raconte le destin de la maison de Helm Hammerhand, le légendaire roi du Rohan. Une attaque soudaine de Wulf, un seigneur de Dunlending intelligent et impitoyable cherchant à venger la mort de son père, force Helm et son peuple à mener une dernière résistance audacieuse dans l’ancienne forteresse de Hornburg, une puissante forteresse qui sera plus tard connue sous le nom de Gouffre de Helm. Se retrouvant dans une situation de plus en plus désespérée, Héra, la fille de Helm, doit rassembler la volonté de mener la résistance contre un ennemi mortel déterminé à les détruire totalement. »

Il y a évidemment beaucoup à explorer dans le monde de Le Seigneur des Anneauxmais ça La guerre des Rohirrim est à la fois une préquelle et une œuvre dans le Gouffre de Helm – le décor de l’une des plus grandes séquences de la trilogie originale de Peter Jackson – donnera sans aucun doute naissance à un film de fan-service. Kenji Kamiyama, qui était derrière quelques Fantôme dans la coquille œuvres et animations Blade Runner série Lotus noirdirige. Mais il y a aussi des choses importantes Le Seigneur des Anneaux Le prestige du film est également au rendez-vous, avec le fondateur de Wētā Workshop, Richard Taylor, les concepteurs John Howe et Alan Lee, ainsi que la scénariste Philippa Boyens, tous à bord à divers titres.

Le casting vocal pour La guerre des Rohirrim met en vedette Brian Cox dans le rôle du roi du Rohan, Helm Hammerhand, Gaia Wise dans le rôle de sa fille Hèra, Luke Pasqualino dans le rôle de l’antagoniste de Hammerhead et Miranda Otto dans le rôle d’Éowyn, de retour du film de Jackson. Les Deux Tours et Le retour du roi.

La guerre des Rohirrim – qui arrive sur 13 décembre – sera la dernière extension des œuvres de JRR Tolkien, avec Amazon Les anneaux de pouvoir actuellement dans sa deuxième saison et La chasse à Gollum qui pourrait éventuellement se transformer en une épopée en deux parties.

Vas-tu attraper La guerre des Rohirrim?