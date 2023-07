La guerre des puces entre les États-Unis et la Chine continue de s’intensifier

Cette histoire est apparue pour la première fois dans China Report, le bulletin d’information de MIT Technology Review sur les développements technologiques en Chine. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les mardis.

La température du conflit technologique américano-chinois ne cesse d’augmenter.

La semaine dernière, le ministère chinois du Commerce a annoncé un nouveau système de licences d’exportation pour le gallium et le germanium, deux éléments utilisés pour fabriquer des puces informatiques, des fibres optiques, des cellules solaires et d’autres appareils technologiques.

La plupart des experts considèrent cette décision comme la plus importante des représailles de la Chine contre le blocus occidental de la technologie des semi-conducteurs, qui s’est considérablement étendu en octobre dernier lorsque les États-Unis ont limité l’exportation vers la Chine des puces les plus avancées et des équipements capables de les fabriquer.

Plus tôt cette année, la Chine a réagi en inscrivant Raytheon et Lockheed Martin sur une liste d’entités non fiables et en interdisant aux entreprises nationales d’acheter des puces à la société américaine Micron. Pourtant, aucune de ces mesures ne pourrait rivaliser avec l’impact mondial du contrôle des exportations de gallium/germanium. En étouffant ces deux matières premières, la Chine signale qu’elle peut, à son tour, causer de la douleur au système technologique occidental et pousser d’autres pays à repenser les restrictions qu’ils imposent à la Chine.

Mais comme je l’ai signalé hier, les nouveaux contrôles à l’exportation de la Chine n’auront peut-être pas beaucoup d’impact à long terme. « Le contrôle des exportations n’est pas aussi efficace si les technologies sont disponibles sur d’autres marchés », m’a dit Sarah Bauerle Danzman, professeure associée d’études internationales à l’Université de l’Indiana à Bloomington. Étant donné que la technologie de production de gallium et de germanium est très mature, il ne sera pas trop difficile pour les mines d’autres pays d’augmenter leur production, même si cela prendra du temps, des investissements, des incitations politiques et peut-être des améliorations technologiques pour rendre le processus plus efficace. écologique.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? La moitié de 2023 est maintenant derrière nous, et même s’il y a eu quelques événements diplomatiques montrant le réchauffement des relations américano-chinoises, comme les voyages en Chine des responsables américains Antony Blinken et Janet Yellen, les tensions sur le front technologique ne font qu’empirer.

Lorsque les États-Unis ont institué leurs restrictions à l’exportation liées aux puces en octobre, leur impact n’était pas clair, car les États-Unis ne contrôlent pas l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Les analystes ont déclaré que l’une des plus grandes questions en suspens était de savoir dans quelle mesure les États-Unis pouvaient persuader leurs alliés de se joindre au blocus.

Maintenant, les États-Unis ont réussi à embarquer les principaux acteurs. En mai, le Japon a annoncé qu’il limitait l’exportation de 23 types d’équipements utilisés dans divers processus de fabrication de puces. Il est même allé plus loin que les règles américaines d’origine. Les États-Unis ont limité l’exportation d’outils pour fabriquer les puces les plus avancées, celles de la génération 14 nanomètres et moins. Les restrictions japonaises s’étendent aux générations de puces plus anciennes et moins avancées (jusqu’au niveau de 45 nanomètres), ce qui fait craindre à l’industrie chinoise des semi-conducteurs que la production de puces de base utilisées dans les produits de tous les jours, comme les voitures, ne soit également affectée.

Fin juin, les Pays-Bas ont emboîté le pas et ont annoncé qu’ils limiteraient l’exportation vers la Chine de machines de lithographie aux ultraviolets profonds (DUV) utilisées pour modeler les puces. C’est aussi une escalade des règles précédentes, qui depuis 2019 n’avaient limité l’exportation que des machines de lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) les plus avancées.

Ces restrictions croissantes ont probablement incité la Chine à prendre une page du livre de jeu de ses ennemis en instituant des contrôles sur le gallium et le germanium.

La visite de Yellen la semaine dernière montre que ces va-et-vient de représailles entre la Chine et le bloc dirigé par les États-Unis ne se terminent pas de si tôt. Yellen et les dirigeants chinois ont exprimé leur inquiétude lors de la réunion au sujet des contrôles à l’exportation de l’autre côté, mais aucun n’a dit quoi que ce soit sur le recul.

Si des mesures plus agressives sont prises bientôt, nous pourrions voir la guerre technologique s’étendre hors du domaine des semi-conducteurs pour impliquer des choses comme les technologies de batterie. Comme je l’ai expliqué dans mon article de lundi, c’est là que la Chine aurait un plus grand avantage.

Pensez-vous que les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine vont s’aggraver à partir d’ici ? Faites-moi part de vos réflexions à [email protected].

Rattraper la Chine

1. Tesla licencie certains travailleurs de la fabrication de batteries en Chine en raison de la concurrence acharnée sur les prix des véhicules électriques dans le pays. (Bloomberg $)

2. Le premier fabricant chinois de véhicules électriques, BYD, construit trois nouvelles usines au Brésil pour fabriquer des batteries, des véhicules électriques et des voitures hybrides. Ils seront construits à l’emplacement d’une ancienne usine Ford. (Quartz)

3. Shenzhen, la ville souvent considérée comme la Silicon Valley chinoise, est confrontée à un déclin démographique pour la première fois depuis des décennies. (Nikkei Asie $)

4. Cinq personnes ont été arrêtées par la police de Hong Kong pour leur implication dans la création d’une application d’achat en ligne pour cartographier les entreprises locales qui soutiennent le mouvement pro-démocratie. (Presse gratuite de Hong Kong)

5. Il existe désormais une application officielle pour apprendre à faire du journalisme en Chine, avec des cours en ligne sur la vision marxiste du journalisme, pourquoi le parti doit contrôler la presse et comment être un « journaliste de style influenceur ». (Projet des médias chinois)

6. Au cours de sa visite, Yellen s’est assise pour un dîner avec six économistes chinoises. Ensuite, ils ont été appelés des traîtres en ligne. (Bloomberg $)

7. Une nouvelle étude indique qu’un nombre croissant de scientifiques d’origine chinoise ont quitté les États-Unis depuis 2018, l’année où le ministère américain de la Justice a lancé son « Initiative Chine ». (Inside Higher Ed). Une enquête sur l’initiative du MIT Technology Review publiée fin 2021 a montré qu’elle avait déplacé son attention de l’espionnage économique vers «l’intégrité de la recherche». L’initiative a été officiellement arrêtée en 2022.

8. Threads, le nouveau concurrent de Twitter publié par Meta, a atteint le top cinq de l’App Store d’Apple en Chine, même si les utilisateurs chinois doivent accéder à la plate-forme avec un VPN. (Tech Crunch)

Perdu dans la traduction

Le 5 juillet, le célèbre chanteur hongkongais CoCo Lee s’est suicidé après avoir lutté contre la dépression pendant plusieurs années. L’incident tragique a de nouveau souligné l’importance du traitement de la dépression, qui est souvent inaccessible en Chine. Comme l’a rapporté la publication chinoise Xin Kuai Bao, moins de 10% des patients diagnostiqués avec une dépression en Chine ont reçu un traitement médical.

Mais ces dernières années, alors que plusieurs brevets pour des médicaments contre la dépression de marque occidentale populaires ont expiré, les sociétés pharmaceutiques chinoises ont intensifié leur production d’alternatives génériques locales. Il y a aussi une course féroce pour inventer des traitements maison. En novembre dernier, le premier médicament contre la dépression conçu au niveau national a été approuvé pour la vente en Chine, marquant une nouvelle ère pour l’industrie. Il y a 17 autres traitements domestiques en cours d’essais en ce moment.

Encore une chose

Chaque fois que des visiteurs américains de haut niveau viennent en Chine, les médias sociaux chinois se concentrent toujours sur une chose : ce qu’ils ont mangé. Apparemment, Janet Yellen est une fan des champignons sauvages de la frontière sud-ouest de la Chine, que son groupe a commandé quatre fois en un seul dîner. Le champignon spécifique, appelé Jian Shou Qing en Chine, est également connu pour avoir des effets psychédéliques s’il n’est pas cuit correctement. Maintenant, le restaurant encaisse en proposant les choix de dîner de Yellen sous forme d’ensemble, sous la marque du menu « Dieu de l’argent », selon Quartz.