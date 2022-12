La guerre des prix de l’énergie solaire pourrait stimuler la poussée des énergies renouvelables en Chine

Les fabricants se livrent une concurrence féroce pour réduire les coûts des plaquettes – ou des matériaux utilisés dans les cellules solaires.

Au cours des dernières semaines, la chute des prix des matériaux solaires a fait baisser les coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Cette tendance pourrait stimuler les efforts de la Chine pour davantage d’énergies renouvelables.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Les fabricants d’équipements solaires sont dans une concurrence féroce pour réduire les prix des plaquettes, ce qui soulage les efforts de la Chine pour installer une quantité massive d’énergie renouvelable et atteindre des objectifs climatiques ambitieux.

La chute des prix des matériaux solaires a fait baisser les coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement ces dernières semaines, les plaquettes de silicium bénéficiant de la plus grande remise. Le meilleur acteur Longi Green Energy Technology Co. a baissé le prix de ses plaquettes jusqu’à 27 % la semaine dernière, tandis que son homologue TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. a réduit sa cotation jusqu’à 25 %.

La chute des prix “de type disjoncteur” est fondamentalement due à la baisse du coût du polysilicium, un matériau clé, selon un communiqué de l’Association chinoise de l’industrie du silicium.

Les fabricants de plaquettes solaires ont réduit leurs taux d’exploitation en raison de prix plus faibles et d’une offre excessive, certains atteignant 60 à 70 % de leur pleine capacité, a-t-il déclaré.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des enjeux et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

La guerre des prix des plaquettes comprime probablement les bénéfices de tous les fabricants, selon une note de recherche de Daiwa Capital Markets mercredi. La décision de Longi de rendre ses tranches légèrement plus fines a probablement été prise pour minimiser les coûts de production, indique la note.

Longi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La tendance devrait donner un coup de pouce à la poussée agressive de la Chine pour les énergies renouvelables. Les coûts du polysilicium ont atteint leur plus haut niveau en une décennie plus tôt cette année dans un contexte de demande croissante et de problèmes de production. Cela a fait grimper les prix des panneaux, menaçant de retarder les projets d’énergie renouvelable et attirant l’attention du gouvernement.

La chute spectaculaire des coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement devrait faire de 2023 une grande année pour la demande du marché solaire, selon une vidéo publiée par TCL Zhonghuan.

Même avec des coûts plus élevés et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la Chine a connu une année stellaire d’installations solaires en 2022. Une capacité record de 65,7 gigawatts a été ajoutée au cours des 11 premiers mois, et l’industrie est sur le point d’installer 85 à 100 gigawatts pour le plein année, selon une prévision de l’industrie.