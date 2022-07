La guerre des mots entre Trump et Musk s’intensifie

L’ancien président américain a répondu à l’appel du PDG de Tesla lui demandant de partir pour de bon

L’ancien président américain Donald Trump, dans un conflit verbal continu avec Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, a affirmé qu’il était autrefois en mesure de faire s’agenouiller le milliardaire devant lui et de demander de l’aide.

Dans un article sur Truth Social mardi, Trump a répondu à l’appel de Musk lui demandant d’abandonner sa candidature potentielle pour se faire réélire en 2024 et “pour raccrocher son chapeau et naviguer vers le coucher du soleil.”

Quand Elon Musk est venu à la Maison Blanche pour me demander de l’aide sur tous ses nombreux projets subventionnés, qu’il s’agisse de voitures électriques qui ne roulent pas assez longtemps, de voitures sans conducteur qui s’écrasent ou de fusées vers nulle part, sans quelles subventions il ne vaudrait rien , et en me disant qu’il était un grand fan de Trump et républicain, j’aurais pu dire “mets-toi à genoux et supplie”, et il l’aurait fait.