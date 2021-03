Les jeux sur PC à petit budget sont l’une des catégories de technologies grand public les plus recherchées. Même au milieu de la baisse des ventes de PC à l’époque pré-Covid-19, les plates-formes de jeu pour PC à petit budget, y compris les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, ont toujours suscité un vif intérêt parmi les acheteurs. Maintenant, les deux grands fabricants de GPU de l’industrie – AMD et Nvidia, semblent s’opposer, tous les pistolets flamboyants. L’un des premiers déclencheurs a été déclenché lorsque Nvidia a présenté le RTX 3060, ciblant la gamme à budget moyen de l’industrie des jeux sur PC. Il y a quelques jours, de nouveaux rapports laissaient entendre que Nvidia pourrait repousser encore plus loin les limites avec une série de GPU RTX 3050 encore moins chère. En réponse, plus tôt dans la journée, des rapports ont maintenant fait surface au sujet de l’AMD Radeon RX 6500 – un GPU de nouvelle génération de la série Radeon 6000 basé sur la nouvelle architecture brillante Navi 23 d’AMD, tous destinés aux PC de jeu abordables.

La catégorie de consommateurs la plus importante

Au cœur des choses se trouve la façon dont l’écosystème s’est développé en tandem avec le matériel disponible. Les processeurs de milieu de gamme, tels que les SKU supérieurs d’Intel Core i5 de 10e ou 11e génération, ou les variantes de milieu de gamme des puces AMD Ryzen de la série 5000, se sont révélés d’excellents performants suffisamment capables d’offrir des performances de jeu stables et de niveau intermédiaire avec un GPU décent. Dans l’espace GPU, les offres de milieu de gamme sont devenues de plus en plus standardisées pour offrir des jeux Full HD fiables. Pour la plupart des utilisateurs moyens qui ne sont pas des joueurs passionnés et qui jouent en grande partie sur une note occasionnelle, 1080p est toujours considéré comme une qualité de résolution acceptable en matière de jeu.

La nouvelle série Nvidia RTX 3050 et les GPU de base de la série AMD RX 6000 peuvent renforcer fermement le matériel de jeu sur PC à petit budget et mettre à niveau sa norme.

Plus que des résolutions de pointe et des fréquences d’images très élevées, la plupart des joueurs occasionnels sont référencés sur Internet comme ceux qui seraient plus déterminés à jouer à leurs jeux préférés (qui peuvent plus souvent inclure des titres AAA), sans dépenser de manière exorbitante. C’est ce qui a clairement donné naissance à une nouvelle race d’ordinateurs portables de jeu – qui tentent de réduire le poids et l’épaisseur.

De nouvelles puces telles que le Nvidia RTX 3060 et lesdits GPU milieu de gamme de la série AMD RX 6000 contribueront grandement à renforcer ces offres. Ces GPU, associés au prochain Intel Rocket Lake-S et aux processeurs déjà existants de la série AMD Ryzen 5000, devraient offrir une mise à niveau holistique du jeu sur PC à petit budget, ce qui signifie clairement que le joueur occasionnel à la recherche d’expériences de jeu sur PC à petit budget est très client précieux aujourd’hui.

Le problème partagé dans une rivalité provocante

Cependant, une grave pénurie de cartes graphiques et une pénurie générale de chipsets affectant la disponibilité des cartes graphiques sur le marché aujourd’hui. Un rapide coup d’œil sur Amazon Inde, par exemple, montre qu’aucun GPU Nvidia RTX 2060 n’est actuellement disponible sur le marché.

Un rapport datant de septembre 2019 seulement indique que le prix du marché du RTX 2060 était descendu à 21000 Rs (environ), qui n’apparaît actuellement qu’en ligne à 49000 Rs stupéfiants sur Amazon Inde. Le balisage gonflé de plus de 2x est en outre combiné avec des vendeurs douteux et des temps d’attente prolongés pour la livraison, plaçant ainsi les GPU configurés de manière compétitive de Nvidia et d’AMD loin de la portée des amateurs de jeux sur PC à petit budget.

Le plus gros problème pour les joueurs occasionnels à petit budget est de mettre la main sur un ordinateur portable ou un PC de jeu à petit budget.

C’est cette condition du marché qui peut jouer le trouble-fête, car Nvidia et AMD proposent des cartes graphiques configurées de manière extrêmement compétitive pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. En Inde, la plupart des ordinateurs portables de jeu à petit budget allant jusqu’à Rs 60000 environ disposent toujours des GPU Nvidia GeForce GTX 1650 et 1660, et ce n’est que maintenant que des OEM tels qu’Acer ont commencé à mettre à niveau leurs ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme, tels que le Nitro 5 de ce dernier, avec GPU RTX 3060 – mais toujours au-dessus de Rs 85000.

L’avènement de la série de base AMD RX 6000, ainsi que de la série Nvidia RTX 3050, devraient enfin briser cette barrière et rendre le jeu sur PC à petit budget vraiment possible sans compromis flagrants. Le plus gros problème pour vous ici, malheureusement, serait d’essayer de mettre la main sur l’une de ces machines, grâce à la situation de pénurie dramatique dans laquelle nous nous trouvons actuellement.