La guerre des jeux de mots de Zomato, Blinkit et Netflix dans Billboard Collaboration est un génie du marketing

Le monde du marketing est en plein essor en ce moment. Des marques comme Zomato, Swiggy, Netflix et Blinkit proposent généralement de nouvelles façons de promouvoir leurs produits. Récemment, une collaboration intéressante a eu lieu entre Blinkit, Zomato et Netflix et elle devient virale sur les réseaux sociaux. Les applications ont peaufiné le dialogue du film de Bollywood et lancé un jeu de mots hilarant. Il a été lancé par Blinkit et Zomato. Très bientôt, l’application de streaming s’est également jointe à nous. Les publicités sur les panneaux d’affichage sont un spin sur le dialogue du film de Bollywood 2022 Maa Tujhhe Salaam.

Le panneau d’affichage du service de livraison d’épicerie Blinkit se lit comme suit : “Doodh mangoge, doodh denge (Demandez du lait, nous vous le livrerons)”, le slogan sur le panneau d’affichage de Zomato se lit comme suit : “Kheer mangoge, kheer denge (Demandez du kheer, nous le livrerons).”

Après cela est venu Netflix, le slogan de l’application était : “Mercredi mangoge, vendredi denge”. Regardez la photo :

Cela ne s’arrête pas là. L’application a également pris le jeu de mots dans les commentaires. « Binge watch karoge, Popcorn hum la denge », a écrit Blinkit. À cela, Netflix a répondu : « Recommandé pour nous : Hum Aapke Hain Corn ». Zomato, d’un autre côté, a écrit : “Ouais, c’est un ‘mercredi’ après tout.” À cela, Netflix a répondu : “Elle vous donnerait un gros coup de main pour cette collaboration.”

Jetez un œil aux réponses :

Recommandé pour nous : Hum Aapke Hain Corn — Netflix India (@NetflixIndia) 4 janvier 2023

Paise khatam hone lage, toh saving hum kra denge !— GrabOn (@GrabOnIn) 4 janvier 2023

Mangoge à balisage zéro forex, Niyo Global denge — Niyo Solutions Inc. (@theniyo) 4 janvier 2023

Doodh et kheer dono denge – Swiggy et Instamart – Aastik Koshta (@AastikK) 4 janvier 2023

De nombreuses autres marques s’y sont également jointes.

