APRÈS l’énorme succès de The Masked Singer, une guerre d’enchères est sur le point d’éclater au sujet de l’ensachage du prochain spin-off.

ITV diffuse déjà une émission de suivi, The Masked Dancer, plus tard ce mois-ci.

Maintenant, il y a un nouveau concept à gagner qui est déjà surnommé «The Masked Duetters».

Il est basé sur une émission française populaire appelée Duos Mysteres – ou Mystery Duos – où deux chanteurs célèbres sont jumelés pour interpréter un duo.

Obscurci par les écrans du public et les uns des autres, chacun est obligé de deviner son identité par le seul son de sa voix.

Les écrans sont levés pour une grande révélation.

Un initié de la télévision a déclaré: «Le concept pourrait s’adapter au Royaume-Uni, et en son cœur se trouve le même jeu de devinettes qui devrait être un grand tirage au sort pour les diffuseurs.

« De plus, il est suffisamment brillant pour s’intégrer directement dans un programme du samedi soir. »

ITV Studios, une société de production indépendante, a acheté les droits, mais cela ne signifie pas qu’ITV diffusera nécessairement le produit fini.

ITV a projeté The Masker Singer et fera ses débuts dans The Masked Dancer dans quelques semaines, animé par Joel Dommett, avec le jury composé de Mo Gilligan, Davina McCall, Jonathan Ross et Oti Mabuse.

Mais les chaînes rivales sont susceptibles d’offrir beaucoup d’argent pour les duos masqués.

Je pense que ce concept connaîtra des retombées après des retombées dans les années à venir.

Le cercle ‘Curse of Strictly’ revient

QUAND Covid a perturbé nos vies, l’une des premières victimes a été le cercle de chimie de Strictly Come Dancing – le point de départ de toutes les affaires de la série.

Ce processus d’appariement s’était toujours déroulé dans les coulisses, mais n’avait été révélé que deux ans auparavant. Lockdown en a fait un non-non total en 2020 – mais je peux confirmer qu’il est de retour pour la nouvelle série.

Il a vu la formation de deux cercles – l’un d’hommes, l’autre de femmes – avant de jouer une salsa sexy.

Au fur et à mesure qu’ils changeaient de partenaire, les producteurs jugeaient qui avait la meilleure «chimie».

Puisqu’il a conduit à plusieurs romances sur le spectacle, l’équipage et les pros l’ont surnommé «The Speed ​​Dating Circle».

L’ancien pro Kevin Clifton a admis qu’il avait utilisé le cercle pour mettre sa future petite amie et partenaire vainqueur de la glitterball Stacey Dooley.

Mais il a découvert qu’il avait un rival, révélant: «À un moment donné, nous étions en pause-café et AJ Pritchard a interrompu au milieu de nous parler et l’a emmenée. J’étais comme, ‘Ce n’est pas Love Island, mon pote!’ «

Les fans de The Curse of Strictly adoreront son retour – les partenaires des concurrents, moins.

PA: Association de la presse

Simon va me mettre à la porte ASHLEY BANJO n’a pas l’espoir de rester sur le jury de Britain’s Got Talent – parce qu’il remplaçait Simon Cowell. Il a déclaré à Good Morning Britain: «Je pense que Simon va me mettre à la porte. Il est en bonne santé et rétabli, et probablement impatient de revenir.

Maintenant pour les étoiles dans leurs bacs

Les patrons de CHANNEL 4 lorgnent sur leur idée de télé la plus stupide à ce jour.

La nouvelle série Trash Monsters verra une poignée de célébrités chargées de porter tout le contenu de leurs poubelles ménagères et de recycler pendant une semaine dans le but de les réduire à l’avenir.





Une source a déclaré: «Les célébrités recevront chacune un costume transparent fait de détritus et le porteront dans toute la maison et quand ils sortiront.

«Il s’agit de mettre en évidence le gaspillage de la société et les domaines dans lesquels les gens doivent apporter des changements.

«Le casting de la série commence maintenant, et le tournage devrait commencer cet été.»

Espérons qu’il ne sera pas regroupé après la première série.