La guerre des cuisinières à gaz cache des moyens plus simples de réparer la pollution de l’air intérieur

Pendant des années, je me suis intéressé à la pollution de l’air – et vous devriez l’être aussi.

J’ai couvert des recherches qui ont révélé que les tempêtes de poussière dans le Sahara entraînent une mortalité infantile de 22% supérieure et des preuves que les élèves réussissent moins bien à l’école lorsqu’ils sont exposés à une mauvaise qualité de l’air. Mes collègues ont écrit que la pollution de l’air intérieur entraîne 4 millions de décès par an, principalement en Afrique et en Asie, et que le recul des réglementations américaines sur la qualité de l’air peut contribuer au décès prématuré de milliers d’Américains.

Alors que nous nous concentrons souvent sur la pollution de l’air extérieur – pensez au smog causé par les centrales électriques à combustibles fossiles et la circulation automobile – la qualité de l’air intérieur a tendance à être sous-couverte, compte tenu de son impact énorme. Mais au cours du mois dernier, grâce à la frénésie suscitée par les cuisinières à gaz, la qualité de l’air intérieur a frappé le discours – et la conversation désordonnée et sans nuance qui en a résulté n’a fait aucune faveur à la cause de l’air plus pur.

La folie des réchauds à gaz

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas extrêmement en ligne, la bataille des cuisinières à gaz s’est déroulée comme suit : premièrement, une étude a été publiée sur la relation entre les cuisinières à gaz et l’asthme infantile, sur laquelle les médias ont sauté.

“La pollution des cuisinières à gaz est à l’origine de 12,7 % des cas d’asthme chez les enfants”, a rapporté le Washington Post. “C’est comme avoir des gaz d’échappement de voiture dans une maison”, a déclaré l’un des co-auteurs au Post. Puis, citant les nouvelles, certains militants ont appelé à une interdiction gouvernementale des cuisinières à gaz.



L’histoire du Post est sortie juste après un commentaire d’un régulateur de la Consumer Product Safety Commission qui a été largement considéré comme impliquant qu’une interdiction des cuisinières à gaz était sur la table. Alors que certaines villes ont en fait mis en place des interdictions sur les cuisinières à gaz dans les nouvelles constructions, l’administration Biden, répondant à l’indignation, a déclaré qu’elle ne poursuivrait pas une interdiction nationale.

Mais les spéculations sur l’interdiction des cuisinières à gaz ont naturellement produit des réactions négatives, avec de nombreuses personnes déclarer ils ne laisseraient jamais le gouvernement leur enlever leurs cuisinières à gaz. Il y a alors eu un contre-jeu, et un contre-contre-jeu, tous liés à des débats sur le type de cuisson pour lequel vous avez besoin d’une cuisinière à gaz, pourquoi les cuisinières à gaz appartiennent principalement à des personnes riches, si vous pouvez simplement utiliser la hotte , si les interdictions gouvernementales sont une réponse appropriée aux risques mineurs pour la santé, et bien plus encore.

Pourquoi ce débat s’est-il enflammé comme il l’a fait ? Les cuisinières à gaz, comme leur nom l’indique, brûlent du gaz naturel, ce qui crée des impacts sur le climat, et de nombreuses personnes soupçonnaient – raisonnablement, je dirais – que l’inquiétude soudaine concernant leurs effets sur la santé avait plus à voir avec le climat qu’avec la santé.

C’est parce que, comme l’économiste Emily Oster l’a souligné dans Slate, l’étude originale sur l’asthme qui a déclenché la controverse était erronée. Il ne trouve pas – comme de nombreux titres l’ont représenté – que la pollution des cuisinières à gaz est responsable de 12,7 % des cas d’asthme chez les enfants. Au lieu de cela, il a cité des recherches préexistantes qui ont révélé que l’asthme est plus fréquent dans les familles équipées de cuisinières à gaz, puis a tenté d’extrapoler dans quelle mesure l’asthme pourrait être lié à la cuisinière si ces découvertes précédentes étaient exactes.

Mais les familles avec des cuisinières à gaz sont différentes à bien des égards des familles qui n’ont pas de cuisinières à gaz, et en fin de compte, l’ampleur de l’effet est assez faible. Les États où les taux d’utilisation des cuisinières à gaz sont les plus élevés n’ont pas de taux d’asthme particulièrement élevés, ce qui indique que la façon dont vous cuisinez vos aliments n’a peut-être pas de lien étroit avec de futurs problèmes respiratoires.

Les cuisinières à gaz ont des impacts négatifs plus importants sur la santé que les cuisinières à induction électriques, émettant des polluants comme les oxydes d’azote. Mais dans l’ensemble, cet effet n’est pas grand – ou du moins, pas aussi grand que la véhémence du débat le suggérait.

Il est important de se rappeler que nous faisons chaque jour des compromis concernant notre santé. Mais nous devons faire ces compromis de la manière la plus intelligente possible, et la fureur de la guerre culturelle contre les cuisinières à gaz ne fait que rendre cela plus difficile.

Résoudre des problèmes : la méthode simple

Cela vaut vraiment la peine d’essayer de réduire la pollution de l’air intérieur. Mais le moyen le moins cher et le plus simple de le faire, pour la plupart des Américains, est de faire fonctionner le ventilateur de la hotte de votre cuisinière ou de garder vos fenêtres ouvertes pendant la cuisson. Le prochain sur la liste consiste à obtenir un grand filtre à air et à le faire fonctionner en continu (nous utilisons Coway et BlueAir, sur la base d’une recommandation Wirecutter).

Les filtres à air semblent améliorer la santé respiratoire, améliorer la santé cardiaque des personnes âgées et réduire considérablement les polluants, avec une taille d’effet qui semble beaucoup plus importante que celle associée au remplacement d’une cuisinière à gaz. (Un inconvénient : les filtres à air ne peuvent pas filtrer complètement les oxydes d’azote produits par les cuisinières à gaz, ce qui peut valoir la peine de remplacer votre cuisinière pour les parents d’enfants souffrant d’asthme.)

Pour la plupart d’entre nous, le remplacement de votre poêle est une étape coûteuse par rapport aux avantages que vous retirerez d’un air plus pur. Et le coût compte : si nous voulons améliorer la qualité de l’air intérieur de manière générale, nous devons nous concentrer sur les interventions les moins chères et les plus pratiques. Cuisiner avec votre hotte en marche ou les fenêtres ouvertes ne coûte rien. Obtenir et faire fonctionner en permanence un bon purificateur d’air dans votre maison est relativement bon marché, et cela peut vraiment faire une différence pour votre santé et surtout celle de vos jeunes enfants, quelle que soit la façon dont vous cuisinez vos aliments.

Si vous voulez aller de l’avant et échanger votre cuisinière à gaz contre une cuisinière à induction, allez-y. Mais si vous craignez que l’air de votre maison ne rende vos enfants malades, commencez par les étapes faciles et détendez-vous à propos du gaz.

L’exagération n’est pas un bon militantisme

D’un point de vue climatique, alors que les cuisinières à gaz peuvent laisser échapper du méthane, elles ne représentent qu’une infime fraction des émissions de méthane — seulement 3 % des Ménage émissions de gaz à effet de serre, et ces émissions des ménages représentent une petite part des émissions globales. Essayer d’effrayer les gens à propos des cuisinières à gaz pour le bien du climat signifie choisir ce qui est susceptible d’être un combat politiquement impopulaire, tout en laissant passer des progrès plus faciles sur des questions plus importantes.

Certains experts ont défendu l’approche des cuisinières à gaz comme créant une «passerelle» pour ensuite éduquer davantage le public sur le méthane en général. Mais je ne pense pas que ce soit le cas lorsque les gens voient des histoires effrayantes déraisonnables sur leurs cuisinières à gaz qui circulent, accompagnées d’avertissements pour remplacer le gaz par quelque chose qui n’est pas tellement meilleur pour la santé ou le climat, et souvent beaucoup plus cher. Je ne pense pas que les gens soient éduqués sur les dangers du méthane de cette façon – je pense qu’ils deviennent exaspérés et méfiants, ce qui rend plus difficile la tâche de communiquer sur les vrais dangers et les vrais compromis.

Fondamentalement, c’est le travail des médias de donner aux gens une compréhension précise des nouveaux résultats scientifiques. Ils doivent être contextualisés et présentés avec précision. Dans ce cas, je pense que les communicateurs scientifiques ont laissé tomber la balle. Un langage effrayant sur les gaz d’échappement des voitures dans votre maison n’est pas approprié pour une découverte profondément incertaine et limitée comme celle de l’étude originale sur l’asthme.

Les avertissements concernant un risque pour vos enfants doivent être accompagnés de conseils réels et exploitables – et ces conseils doivent respecter les budgets limités auxquels la plupart des familles sont confrontées. Diffuser des informations douteuses et ne pas informer les gens sur les solutions raisonnables à leurs problèmes ne crée pas une « passerelle » pour les éduquer sur le changement climatique ; cela les aliène, les effraie et les embrouille — au détriment de leur santé, car la qualité de l’air intérieur compte vraiment !

Toute la saga me semble faire partie d’une politique climatique de sacrifice, où faire de grandes demandes aux gens – remplacez votre poêle, à grands frais ! Interdisez de tels réchauds, à un coût encore plus élevé ! – tout simplement se sent plus approprié à un gros problème comme le changement climatique que de faire de petites demandes. Mais les problèmes seront beaucoup plus faciles à résoudre et beaucoup plus susceptibles d’être résolus s’il existe des solutions faciles et peu coûteuses. C’est une meilleure politique et une meilleure politique de faire pression pour des solutions faciles que des solutions difficiles.

Les durs sacrifices font que certaines personnes se sentent bien et divisent d’une manière qui les aide à dominer le discours. Des solutions faciles… font disparaître le problème. Mais faire disparaître le problème est – du moins espérons-le – ce pour quoi nous sommes tous ici. Le but n’est pas de gagner dans l’arène de Twitter ; le but est d’empêcher les enfants de développer des problèmes respiratoires.

