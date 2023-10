La guerre de Trump contre les agences fédérales – alimentée par ses juges – atteint la Cour suprême

WASHINGTON — Le principal avocat de l’ancien président Donald Trump l’a dit sans détour lors d’un discours lors d’une conférence conservatrice il y a cinq ans : l’objectif était de nommer des juges qui contribueraient à faire avancer le programme de déréglementation de l’administration.

« Il y a ici un plan cohérent dans lequel la sélection judiciaire et l’effort de déréglementation sont en réalité le revers de la même médaille », a déclaré Don McGahn, conseiller juridique de la Maison Blanche, sur scène lors de la conférence de presse. Cconservateur P.Conférence d’action politique en 2018.

Ce plan porte ses fruits. Le nouveau mandat de neuf mois de la Cour suprême commence lundi, avec trois affaires majeures façonnées par des juges nommés par Trump qui pourraient entraver les agences fédérales déjà inscrites au rôle.

Le processus a commencé lorsque, entre autres choses, les candidats potentiels à Trump ont été interrogés sur leurs opinions sur l’autorité des agences fédérales, leurs dossiers étant examinés pour déterminer leur expertise sur la question, ce que les administrations précédentes n’avaient pas fait, a déclaré McGahn. Il a cité le juge Neil Gorsuch, alors récemment nommé à la Cour suprême, comme exemple de ce que recherchait la Maison Blanche.

Bien après que Trump ait quitté ses fonctions, ses juges et ses juges font leur marque, tout comme McGahn l’avait prédit, en participant, disent les critiques libéraux, à ce que le conseiller de Trump, Steve Bannon, a appelé le «déconstruction de l’État administratif.»

Dans les trois affaires actuellement portées devant la Cour suprême, les juges nommés par Trump ont été impliqués dans des décisions de tribunaux inférieurs qui ont soumis les questions juridiques à un examen par la Cour suprême. La majorité conservatrice de la Cour a montré à plusieurs reprises sa volonté de limiter l’autorité bureaucratique.

Brianne Gorod, du Constitutional Accountability Center, de gauche, a déclaré qu’il y avait eu « une attaque conservatrice multiforme et de longue date contre l’État administratif » qui comprend deux éléments.

La première consiste à trouver des plaignants appropriés pour intenter des poursuites.

La deuxième est de s’assurer qu’il y ait « des juges sur le banc qui seront réceptifs à ces arguments », a-t-elle déclaré.

McGahn n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires sur l’évolution de l’approche de Trump.

Trump a fait des nominations judiciaires une priorité, avec l’assentiment du Sénat dirigé par les Républicains. Il a nommé 54 juges de cour d’appel et 174 juges de tribunal de district, ainsi que trois juges de la Cour suprême. Le président Joe Biden, aidé par un Sénat désormais contrôlé par les démocrates, a suivi l’exemple de Trump en essayant de pourvoir les postes judiciaires vacants le plus rapidement possible, avec succès considérable.

La Cour suprême entendra mardi les plaidoiries dans la première des trois affaires réglementaires actuellement inscrites au rôle. Bureau de protection financière des consommateurs c. Association américaine des services financiers communautaires menace l’agence fédérale créée pour protéger les consommateurs contre les pratiques illégales en matière de services financiers. La question est de savoir si le mécanisme permettant à l’agence d’être financée directement par la Réserve fédérale au lieu d’un crédit spécifique du Congrès est inconstitutionnel.

Les challengers sont représentés par Noel Francisco, qui a été solliciteur général sous Trump et, comme McGahn, travaille pour le cabinet d’avocats Jones Day. Francisco n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans un autre cas encore à programmer, Securities and Exchange Commission c.Jarkseyles juges examineront s’il convient de restreindre le pouvoir de la SEC d’engager des mesures coercitives en cas de violation des valeurs mobilières.

Enfin, le tribunal de Loper Bright Enterprises c.Raimondo examinera s’il convient d’annuler une décision historique de 1984 qui donnait aux agences fédérales une latitude pour interpréter la loi lorsque la loi n’est pas claire. C’est la critique de Gorsuch de cette décision, alors qu’il était juge à la cour d’appel, que a contribué à le mettre sur le radar de Trump comme candidat possible à la Cour suprême.

Dans les affaires CFPB et SEC, l’administration Biden fait appel des décisions rendues contre le gouvernement par des juges conservateurs devant la 5e Cour d’appel des États-Unis. Dans l’affaire Loper Bright, qui concerne une contestation d’une réglementation sur la pêche, la Cour d’appel américaine du circuit du district de Columbia, qui compte une majorité de membres démocrates, a statué en faveur du gouvernement.

Dans le cas du CFPB, les trois juges — Don Willett, Kurt Engelhardt et Cory Wilson — ont été nommés par Trump. La décision contre l’agence a été unanime. Auparavant, le juge du tribunal de district Lee Yeakel, nommé par le président George W. Bush, avait statué en faveur de l’agence.

Le Jarksey décision, également par le 5e circuit, comprenait un panel entièrement nommé par les républicains avec un juge, Andrew Oldham, nommé par Trump. Les autres juges, Jennifer Elrod et Eugene Davis, ont été nommés respectivement par le président George W. Bush et le président Ronald Reagan. Davis était en désaccord avec la décision défavorable à l’agence. Cette affaire a été portée directement devant la cour d’appel, de sorte qu’il n’y a pas eu de décision du tribunal de district.

dans Loper Bright, la cour d’appel était partagée 2-1 dans sa décision en faveur de l’agence. La majorité était composée de personnes nommées par les démocrates : le juge Sri Srinivasan, nommé par le président Barack Obama, et la juge Judith Rogers, nommée par le président Bill Clinton. Le dissident était un juge nommé par Trump, Justin Walker. Le tribunal de district s’était prononcé en faveur de l’agence dans une décision rendue par un représentant démocrate, le juge Emmet Sullivan.

Le 5e Circuit en particulier, qui compte six juges nommés par Trump parmi ses 16 juges actifs, a la réputation d’être un lieu privilégié pour les militants conservateurs et les républicains qui souhaitent intenter des poursuites judiciaires.

Le tribunal comprend des juges qui sont « à la fois suffisamment extrêmes et suffisamment agressifs pour rendre des décisions vraiment étonnantes », a déclaré Greg Lipper, un avocat qui a déposé un mémoire soutenant le CFPB.

Jenn Mascott, professeur à la faculté de droit de l’Université George Mason qui a déposé un mémoire soutenant la contestation du CFPB, a repoussé cette évaluation, affirmant que les affaires sont davantage façonnées par les personnes qui les amènent et leurs avocats que par les juges eux-mêmes.

« Je pense vraiment que ce sont les justiciables qui façonnent les réclamations. Ils décident quelles réclamations présenter. Ils font face aux actions des organismes de réglementation », a-t-elle déclaré.

Il n’y aurait pas autant d’affaires visant des décisions réglementaires si les agences fédérales étaient plus restreintes dans l’exercice de leur pouvoir, a-t-elle ajouté.

« Une grande partie de ce que nous constatons actuellement répond aux mesures très vastes prises par les présidents et les agences des deux partis », a déclaré Mascott. « Je ne pense pas, non, que le processus soit particulièrement politique. »