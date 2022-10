La guerre de Poutine contre l’énergie met à l’épreuve la solidarité entre les pays de l’UE Contributeur / Contributeur / Getty Images

La poursuite de la guerre de la Russie en Ukraine provoque une situation “très, très difficile” en Europe, qui met à l’épreuve la solidarité de ses pays non seulement dans la manière dont ils réagissent à l’agression de Poutine, mais également dans la manière dont ils gèrent les séquelles. Les impacts du conflit sur l’énergie se sont répercutés dans toute l’Europe : l’Allemagne s’est empressée de renforcer son stockage de gaz naturel, le président français Emmanuel Macron a encouragé les citoyens à réduire leur consommation de gaz de 10 % avant l’hiver, et l’Italie envisage de réduire sa consommation de gaz de 7 %. %. “Nous n’avons jamais vécu une expérience aussi difficile”, a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie, à CNBC le 12 octobre. “J’appelle [for] L’action européenne, la solidarité européenne, parce que l’expérience que nous avons eue lors de la crise précédente… était qu’en agissant ensemble, en répondant ensemble, vous êtes non seulement en mesure d’éviter les divisions entre les pays européens, mais vous avez une réaction très forte”, a déclaré Gentiloni, faisant référence à l’approvisionnement et le déploiement unanimes, quoique « lents », des vaccins Covid-19 en 2021. Gentiloni a également évoqué un “outil commun” qui pourrait être utilisé dans toute l’UE pour aider les États membres à lutter contre la crise énergétique. “Je n’appelle pas à une nouvelle dette commune”, souligne Gentiloni, “parce que nous avons une grosse dette commune pour ce que nous appelons l’UE de la prochaine génération. J’appelle à un outil commun basé sur des prêts pour faire face à l’urgence que nous avons, ” il a dit. Divisions dans les rangs ? Mais des divisions commencent à apparaître dans la manière dont les pays abordent la crise énergétique. La Pologne, la Belgique, l’Italie et la Grèce font partie des pays proposer un « corridor de prix » du gaz à travers l’Europe pour tenter de lutter contre la flambée des prix. Le corridor des prix du gaz “devrait agir comme un coupe-circuit et dissuader la spéculation. Il n’est pas destiné à supprimer les prix à un niveau artificiellement bas”, selon un projet de proposition, tel que rapporté par Reuters. Mais d’autres pays, dont l’Allemagne, s’opposeraient au plan par crainte que le plafonnement des prix n’ait des effets négatifs sur la sécurité énergétique. On pense que le couloir a été discuté le 7 octobre, mais aucun autre détail n’a été publié. Pendant ce temps, l’Allemagne a déjà mis en place des dispositions à l’approche de l’hiver. Le chancelier Olaf Scholz a annoncé le 30 septembre un paquet de 200 milliards d’euros (193 milliards de dollars) pour subventionner la consommation de base des ménages et des petites et moyennes entreprises.

Mais l’Allemagne travaillant indépendamment de la communauté européenne au sens large a soulevé des questions sur l’engagement du pays à une réponse unifiée à la crise énergétique, avec des craintes que le paquet puisse avoir un impact négatif sur les voisins du pays. Lorsqu’on lui a demandé si l’Allemagne devrait s’engager à ne pas acheter d’énergie avant les autres pays européens, Gentiloni a déclaré que ce serait “une très bonne décision”. “Je dirais que non seulement pour l’Allemagne, [but also] pour l’Italie, pour d’autres pays qui sont naturellement seuls dans la recherche de sources d’énergie, d’alternatives[s] aux combustibles fossiles russes », a déclaré Gentolini. “Je ne critique pas l’Allemagne”, a souligné Gentiloni, “mais je demande quelque chose de plus à l’UE”. D’autres ont été plus directs dans leur désapprobation du rôle de l’Allemagne dans la crise énergétique européenne, notamment le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. “C’est notre problème collectif”, a déclaré Morawiecki, “il ne peut en être ainsi, qu’un seul pays, qui est le plus riche et le plus développé d’Europe comme l’Allemagne… puisse bloquer tout ce qui se passe actuellement”, a-t-il déclaré, faisant référence à la proposition couloir de gaz. “Nous ne voulons pas être patronnés par certains pays qui se comportent alors d’une manière complètement différente de ce qu’ils étaient censés faire juste avant”, a-t-il déclaré à Charlotte Reed de CNBC dans une interview exclusive le 6 octobre.

La ministre polonaise des Finances, Magdalena Rzeczkowska, a adopté une approche plus équilibrée, affirmant que si l’Europe devrait essayer de “trouver des solutions communes pour tous” qui ne “perturberont pas l’égalité des chances en Europe”, elle pourrait comprendre pourquoi les pays peuvent présenter leur propres propositions. “Les discussions sur l’énergie prennent trop de temps”, a déclaré Rzeczkowska à Geoff Cutmore de CNBC lors des assemblées annuelles 2022 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale à Washington, DC. “La Pologne est [also] faire nos propres programmes, nos propres solutions, parce que nous ne pouvons pas attendre. Mais encore, nous devons être forts, nous devons avoir une approche coordonnée”, a-t-elle déclaré. Le président de l’Eurogroupe, Pascal Donohoe, a déclaré qu’il pouvait lui aussi comprendre pourquoi les pays proposent leurs propres politiques plutôt que d’attendre une approche approuvée à l’échelle de l’UE.