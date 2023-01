Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le président chinois Xi Jinping posent pour une photo lors de leur rencontre à Pékin, le 4 février 2022. (Alexei Druzhinin/Sputnik/AFP via Getty Images)

Les critiques des alliés de la Russie se sont multipliées cette semaine, un responsable chinois déclarant que “Poutine est fou”.

Certains craignent que la Russie ne soit “plus un albatros qu’un allié”, a déclaré un ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN.

D’autres, comme la Chine, ont critiqué la guerre sans réduire de manière significative les liens avec la Russie.

Onze mois après que le président russe Vladimir Poutine a lancé une attaque contre l’Ukraine, le dirigeant de longue date reste dans une position précaire avec un mécontentement croissant parmi les quelques alliés restants de son pays.

“Personne ne veut d’un allié qui est un handicap, et il est difficile de voir la Russie de Poutine comme autre chose”, a déclaré Simon Miles, professeur adjoint à la Sanford School of Public Policy de l’Université Duke et historien de l’Union soviétique et des relations américano-soviétiques. Initié.

“Je pense que nous pouvons déjà voir les conséquences dans la mesure où le soutien le plus actif vient de l’Iran et de la Corée du Nord – à peine le haut de la liste des amis de quiconque”, a-t-il ajouté.

Les relations de la Russie avec certains alliés clés semblaient encore plus fragiles cette semaine. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré mardi que le pays avait annulé son intention d’accueillir des exercices militaires russes. L’Arménie et la Russie sont toutes deux membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective, une alliance militaire composée de six États post-soviétiques qui Poutine s’est présenté comme l’homologue de l’OTAN.

“Au moins cette année, ces exercices n’auront pas lieu”, a déclaré Pashinyan, ajoutant que les exercices seraient “inappropriés dans la situation actuelle”.

Les critiques de Pékin ont également semblé s’intensifier, alors que Le Financial Times lundi, plusieurs responsables chinois ont tenté d’éloigner la Chine de l’invasion de l’Ukraine et ont exprimé leur méfiance envers Poutine lui-même.

“Poutine est fou”, a déclaré un responsable chinois anonyme à FT. “La décision d’invasion a été prise par un très petit groupe de personnes. La Chine ne devrait pas simplement suivre la Russie.”

Les responsables ont également déclaré que Pékin en était venu à croire que la Russie pourrait sortir du conflit en tant que “puissance mineure”, avec leur position économique et diplomatique sur la scène mondiale fortement réduite.

L’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie a laissé Moscou de plus en plus isolé. La guerre a incité condamnation à l’ONU et a vu La Russie expulsée du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Depuis le début de l’invasion en février dernier, Poutine a limité les voyages internationaux à la liste décroissante des nations ayant des liens amicaux avec Moscou – sauter le sommet du G20 à Bali en novembre.

Les États-Unis et leurs alliés ont publié des sanctions sans précédent contre Moscou. la Finlande et la Suède, deux pays neutres historiquement ou militairement non alignés, déplacé pour rejoindre l’OTAN. L’UE a pris des mesures pour mettre fin à son dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement énergétique russe. En effet, la guerre a uni l’Occident contre la Russie de manière historique.

Russie : Albatros ou allié ?

Entre-temps, la guerre a également les relations compliquées de la Russie avec la Chine et l’Inde, deux partenaires commerciaux essentiels qui ont refusé d’instituer des sanctions et ont continué à acheter des produits énergétiques russes. Lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a voté en septembre pour condamner l’annexion par la Russie des territoires ukrainiens comme illégale, les deux pays se sont abstenus.

“Jusqu’au 24 février, la Russie et la Chine ont déclaré un partenariat ‘sans limites’ basé sur l’idée que l’Occident était divisé, décadent et en déclin et que l’Est montait en puissance et en stature”, a déclaré Ivo Daalder, ancien ambassadeur américain à L’OTAN, a déclaré Insider. “L’invasion a changé tout cela.”

“La Chine est prise entre son désir de s’aligner sur la Russie et la prise de conscience qu’elle pourrait être plus un albatros qu’un allié”, a-t-il ajouté.

Bien que la Chine n’ait pas offert une approbation sans réserve de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, elle n’a pas non plus réduit de manière significative ses liens avec Moscou, malgré les critiques croissantes et les récents commentaires des responsables chinois. Pékin a suivi une ligne prudente depuis le début de l’invasion, montrant parfois de l’impatience face à la guerre de la Russie en Ukraine.

Poutine en septembre a reconnu que la Chine avait “des questions et des préoccupations” au sujet de la guerre lors d’une rencontre avec Xi en Ouzbékistan. Pourtant le mois dernier, Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré le pays « approfondirait la confiance mutuelle stratégique et la coopération mutuellement bénéfique » avec la Russie et défendrait « l’objectivité et l’impartialité » de Pékin sur la guerre.

“La Chine essaie peut-être de jouer sur les deux tableaux”

Les messages mitigés apparents de Pékin pourraient finalement se résumer à une stratégie diplomatique.

“La Chine essaie peut-être de gagner sur les deux tableaux”, a déclaré à Insider Robert English, professeur à l’Université de Californie du Sud qui étudie la Russie, l’Union soviétique et l’Europe de l’Est.

English a déclaré que la guerre profite à Pékin en détournant l’Occident de la confrontation avec la Chine, tout en fournissant au pays de l’énergie russe à prix réduit. Mais pour éviter de mettre en péril ses partenariats commerciaux avec l’Occident, la Chine pourrait vouloir donner l’apparence de prendre ses distances avec la Russie.

“La clé est de paraître critiquer la Russie, en paroles, mais qu’en est-il de leurs actes ? Leur soutien économique à la Russie n’a pas faibli, et ils n’ont pas non plus modifié leur position officielle. blâmer l’OTAN pour le conflit“, a déclaré English à propos de la Chine. “Je crains que certains analystes ne pensent avec leur cœur, pas avec leur tête.”

“Les alliés de Poutine ne “se retournent pas contre lui”, ils expriment seulement leur mécontentement face aux difficultés que leur cause sa guerre en Ukraine”, a-t-il ajouté. “Il y a une grande différence.”