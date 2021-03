Depuis 2019, Israël attaque des navires transportant du pétrole et des armes iraniens à travers la Méditerranée orientale et la mer Rouge, ouvrant un nouveau front maritime dans une guerre de l’ombre régionale qui s’était auparavant déroulée par voie terrestre et aérienne.

Depuis 2019, des commandos israéliens ont attaqué au moins 10 navires transportant une cargaison iranienne, selon un responsable américain et un ancien haut responsable israélien. Le nombre réel de navires ciblés pourrait être supérieur à 20, selon un responsable du ministère iranien du Pétrole, un conseiller du ministère et un négociant en pétrole.

La campagne israélienne, confirmée par les responsables américains, israéliens et iraniens, est devenue un pivot des efforts d’Israël pour freiner l’influence militaire de l’Iran au Moyen-Orient et contrecarrer les efforts iraniens pour contourner les sanctions américaines sur son industrie pétrolière.

La plupart des navires transportaient du carburant de l’Iran à son allié, la Syrie, et deux transportaient du matériel militaire, selon un responsable américain et deux hauts responsables israéliens. Un responsable américain et un responsable israélien ont déclaré que le Shahr e Kord transportait du matériel militaire vers la Syrie.

«Vous nous attaquez ici, nous vous attaquerons là-bas», a déclaré Gheis Ghoreishi, un analyste politique qui a conseillé le ministère iranien des Affaires étrangères sur les affaires du Moyen-Orient. «L’Iran et Israël amènent leur guerre secrète aux eaux libres.»

La longue guerre de l’ombre entre Israël et l’Iran s’est accélérée ces dernières années. L’Iran a armé et financé des milices dans toute la région, notamment en Syrie, en Irak, au Yémen, à Gaza et au Liban, où il soutient le Hezbollah, une milice chiite et un mouvement politique qui est un ennemi de longue date d’Israël.

Israël a tenté de contrer le jeu de pouvoir de l’Iran en lançant des frappes aériennes régulières sur les expéditions iraniennes par voie terrestre et aérienne d’armes et d’autres marchandises vers la Syrie et le Liban. Ces attaques ont rendu ces routes plus risquées et déplacé au moins une partie du transit des armes et du conflit vers la mer, ont déclaré des analystes.

Israël a également cherché à saper le programme nucléaire iranien par des assassinats et des sabotages sur le sol iranien, et les deux parties sont accusées de cyberattaques, y compris une attaque iranienne ratée contre un système d’eau municipal israélien en avril dernier et une frappe israélienne de représailles contre un grand port iranien.

La force iranienne Qods a été accusée d’avoir explosé une bombe près de l’ambassade d’Israël à New Delhi en janvier. Et 15 militants liés à l’Iran ont été arrêtés le mois dernier en Ethiopie pour avoir comploté pour attaquer des cibles israéliennes, américaines et émiraties.

La somme est un conflit non déclaré qu’aucune des deux parties ne veut dégénérer en combat frontal.