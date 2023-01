La guerre de la Russie en Ukraine s’est retournée contre elle en unissant l’OTAN, alors même que des fissures sont apparues après près d’un an de combats

Des soldats de la 59e brigade motorisée de l’armée ukrainienne sur la ligne de front, dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 28 janvier 2023. (Photo de Mustafa Ciftci/Agence Anadolu via Getty Images)

Lorsque Poutine a envahi l’Ukraine, il a mal calculé la réponse des pays occidentaux.

L’OTAN a été largement unie dans sa réponse à la guerre de la Russie, fournissant constamment à Kyiv une aide militaire.

Mais certaines fissures sont également apparues au sein de l’alliance.

La guerre en Ukraine a rapproché l’OTAN d’une manière inédite depuis longtemps, mais elle a également révélé des fissures au sein de l’alliance.

L’OTAN a, bien sûr, eu ses problèmes dans le passé. Quelques années avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, par exemple, le président français Emmanuel Macron a vivement critiqué l’OTAN, arguant que l’alliance militaire de 63 ans connaissait “mort cérébrale” au milieu de l’instabilité déclenchée par le président américain de l’époque, Donald Trump.

Mais au cours des 11 derniers mois depuis que la Russie a lancé son assaut non provoqué contre son voisin, l’alliance s’est largement montrée forte, influente et unifiée. Les pays de l’OTAN ont fourni des milliards de dollars d’aide à la sécurité qui ont aidé l’Ukraine à se défendre, et l’alliance semble même être sur le point de s’étendre, l’une des pires craintes de Moscou.

“Une conséquence très inattendue de cette guerre a été la résurrection de l’OTAN. Mon président disait il y a deux ans que l’OTAN est en état de mort cérébrale. Je pense qu’il avait raison à l’époque. Ce n’est plus le cas, surtout quand on voit que des pays comme La Finlande et la Suède, qui n’étaient pas membres pendant la guerre froide, ont demandé à rejoindre l’OTAN”, a déclaré Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et aux Nations Unies, à Insider.

Le président russe Vladimir Poutine a effectivement réussi à refaire le bloc occidental, a déclaré Araud, ajoutant que “l’alliance occidentale est de retour”. Les choses sont loin d’être parfaites à l’OTAN, mais elles ne doivent pas nécessairement l’être pour que l’alliance fasse ce qu’elle doit faire.

“Tout a changé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine”

Tout au long de la guerre froide, la Finlande et la Suède sont restées militairement non alignées alors même que leurs voisins occidentaux étaient enfermés dans une bataille pour la suprématie idéologique, technologique et militaire avec l’Union soviétique. Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Finlande et la Suède sont devenues des pays partenaires de l’OTAN, mais ont cessé de poursuivre leur adhésion à part entière. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué un changement cataclysmique dans la réflexion sur la sécurité européenne, poussant Helsinki et Stockholm à abandonner leurs positions historiquement neutres et à demander leur adhésion à l’OTAN.

“Tout a changé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine”, a déclaré la Première ministre finlandaise Sanna Marin en avril dernier.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, au centre, regarde le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto, à gauche, et la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde se cogner les poings après une conférence de presse au siège de l’OTAN à Bruxelles, le 24 janvier 2022. (John Thys/AFP via Getty Images)

La Finlande partage une frontière de 1 330 km avec la Russie, et les deux pays renforcer l’alliance avec des capacités militaires importantes. La grande majorité des pays de l’OTAN ont exprimé leur enthousiasme à l’idée d’ajouter la Suède et la Finlande à l’alliance, mais l’élargissement de l’alliance nécessite l’approbation de tous les membres actuels et la Turquie fait obstacle.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé les pays nordiques, en particulier la Suède, d’abriter des militants kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes et les a exhortés à réprimer ces groupes et à accélérer les extraditions des militants présumés. En juin, les trois pays sont parvenus à un accord qui semblait apaiser les inquiétudes d’Ankara.

Mais Erdogan a depuis continué à critiquer les deux pays et exiger plus d’extraditions et a exprimé son indignation face aux récentes manifestations à Stockholm impliquant des groupes pro-kurdes et Rasmus Paludan, un militant d’extrême droite anti-islam du Danemark. La Turquie a déchiré la Suède pour avoir autorisé les manifestations, d’autant plus que Paludan a brûlé une copie du Coran devant l’ambassade de Turquie. Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, un tweet a condamné l’incendie du Coran comme “islamophobe” et “épouvantable”.

Les candidatures de la Suède et de la Finlande à l’OTAN ont été laissées en l’air. La Turquie a reporté indéfiniment les pourparlers avec la Finlande et la Suède sur leurs candidatures à l’OTAN qui devaient se tenir à Bruxelles le mois prochain. Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi que tout dialogue en ce moment serait “sans signification.”

Certains experts ont suggéré qu’Erdogan a décidé de faire dérailler les offres de la Finlande et de la Suède à l’OTAN détourner les électeurs des problèmes nationaux, y compris des difficultés économiques majeures, avant les élections présidentielles et législatives turques de mai.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan au siège de l’OTAN à Bruxelles, le 25 mai 2017. (Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)

Erdogan, largement considéré comme un autocrate, s’est fréquemment heurté à des pays occidentaux et à des alliés de l’OTAN sur un éventail de questions, en particulier à propos de leur soutien aux Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes. dans la lutte contre Daech. Ces derniers mois, Erdogan a même fait menaces de guerre contre la Grèce, un autre allié de l’OTAN. Le dirigeant turc a également été critiqué pour ses liens relativement amicaux avec Poutine, et la Turquie n’a pas adhéré aux sanctions occidentales contre Moscou suite à l’invasion de l’Ukraine.

Bien que la Turquie ait causé des maux de tête à l’OTAN, il y a encore un large consensus sur le fait qu’elle est un membre essentiel de l’alliance.

“À un moment donné, certains membres de l’OTAN vont commencer à se demander : ‘Si c’est un choix entre la Suède/la Finlande et la Turquie, nous devrions peut-être examiner nos options.’ Ce serait une erreur. La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN, possède d’importantes installations, dont la base aérienne d’Incirlik, et héberge le commandement général de la guerre terrestre de l’OTAN à Izmir”, a écrit l’ancien commandant suprême des forces alliées de l’OTAN, l’amiral James Stavridis, dans un communiqué. tribune récente pour Bloomberg.

Pendant ce temps, la Hongrie opposition aux sanctions contre Moscou et refus de soutenir la fourniture d’armes à Kyiv – au dessus de recul démocratique sous Viktor Orban – a également causé des maux de tête à l’OTAN.

“Il y a toujours des différences – des fractures”

Au-delà des déboires avec la Turquie, des tensions sont récemment apparues sur la lenteur de l’Allemagne à envoyer des Chars Leopard 2 à l’Ukraine. Berlin a d’abord semblé réticent à autoriser le transfert du char de combat principal de fabrication allemande à Kyiv, ou même à permettre à d’autres pays de le faire.

De plus en plus impatients et reconnaissant le besoin pressant de l’Ukraine en chars lourds modernes, des dizaines de responsables européens ont commencé pousser L’Allemagne donne son feu vert au transfert, avec le chef de la diplomatie polonaise en disant le « prix de l’hésitation » est payé en « sang ukrainien ». Varsovie a même indiqué à un moment donné qu’il pourrait aller voyou et prendre les choses en main si Berlin n’agit pas.

Un char de combat principal M1A2 Abrams de la Garde nationale du Minnesota traverse une brèche dans un obstacle de barbelés lors du 116e exercice d’entraînement au combat exportable au centre d’entraînement au combat d’Orchard, dans l’Idaho. (L’armée américaine)

Allemagne finalement a donné le feu vert à l’envoi de ses chars en Ukraine la semaine dernière, une décision qui est intervenue en parallèle avec l’administration Biden annonçant qu’elle enverrait le redoutable char M1 Abrams à Kyiv.

“Il y a toujours des différences – des fractures qui viennent simplement du fait d’être originaires de différentes parties de l’Europe”, a déclaré Jim Townsend, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense pour la politique européenne et de l’OTAN, à Insider.

“Quand ils s’assoient tous à un sommet ou quelque part comme ça, ils ne se divisent pas en fractions, et les nations partent, et il y a une bataille de nourriture en cours. Ils semblent s’en sortir”, a déclaré Townsend. “L’OTAN fonctionne par consensus. Et jusqu’à présent, même avec un consensus assez strict, l’OTAN a pu prendre des mesures malgré le fait que divers pays aient individuellement leur propre point de vue national sur ce qui devrait être fait et ce qui ne devrait pas être fait.”

Les différences au sein de l’OTAN ne sont pas nouvelles et les désaccords d’aujourd’hui se résument vraiment à jusqu’où l’OTAN devrait aller pour résister à la guerre du Kremlin en Ukraine, a déclaré John Herbst, ancien ambassadeur américain en Ukraine et en Ouzbékistan, à Insider.

Une vue de la batterie d’artillerie “Grad” pendant qu’elle tire, dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 29 janvier 2023. (Photo de Mustafa Ciftci/Agence Anadolu via Getty Images)

Mais même l’hésitation de certains pays – comme l’Allemagne et les États-Unis sur la question des chars – a été surmontée par les atrocités russes en Ukraine, a-t-il noté. Cela est renforcé par une forte demande des pays membres d’Europe de l’Est, à proximité de la Russie, et par de futurs alliés pleins d’espoir comme la Finlande et la Suède.

“Si quoi que ce soit, nous avons vu une plus grande unité de l’OTAN au fur et à mesure”, a déclaré Herbst. “L’alliance a avancé dans la bonne direction en envoyant du soutien à l’Ukraine”, y compris la récente autorisation d’envoyer des chars Leopard et Abrams.

L’Europe occidentale a réalisé que “Poutine était, en fait, une menace”

Townsend a déclaré qu’il n’était pas surpris que l’unité de l’OTAN ait prévalu depuis le début de l’invasion russe il y a près d’un an. Même sous l’intense pression de la guerre, l’alliance “tient comme elle l’a fait par le passé”, a-t-il déclaré. La fondation de l’OTAN repose sur le fait que ses membres ont des valeurs communes en matière de sécurité européenne et transatlantique, ce qui lui permet d’opérer efficacement tout en veillant à ce que les différents points de vue fassent partie du dialogue, a-t-il ajouté.

Au-delà de l’OTAN, cette notion d’unité s’observe également au sein de l’Union européenne. Le bloc de 27 nations a pu se rassembler et fournir une aide monétaire et sécuritaire à l’Ukraine, tout en bravant la crise énergétique qui a tourmenté le continent. Il a même accepté l’Ukraine comme candidat pays, une décision historique provoquée par l’invasion de la Russie qui était apparemment hors de propos aussi récemment qu’en 2021.

Des soldats ukrainiens s’abritent dans les bois le long d’une route à l’extérieur de la ville stratégique de Bakhmut le 18 janvier 2023 à Bakhmut, en Ukraine. (Spencer Platt/Getty Images)

Si cette guerre devait durer encore plusieurs années, il est possible que l’unité de l’OTAN soit mise à l’épreuve et minée, a déclaré Herbst. Pour cette raison, il pense que l’alliance militaire devrait envoyer de nombreux systèmes d’armes avancés pour s’assurer que l’Ukraine expulse la Russie de tout le territoire occupé et empêcher Poutine de conserver la péninsule de Crimée annexée.

Ce n’est que quelques années avant la guerre d’Ukraine que Macron a prononcé son commentaire de “mort cérébrale”, et on craignait que Trump essaie de tirer les États-Unis de l’OTAN s’il remporte l’élection présidentielle de 2020. D’anciens hauts responsables de la sécurité nationale de l’administration Trump ont même déclaré à l’époque qu’une telle décision serait applaudie par Poutine.

Herbst a déclaré qu’il croyait qu’il y avait une plus grande reconnaissance en Europe maintenant que la Russie de Poutine est une “menace pour nos intérêts”. Bien que cela aurait dû être perceptible il y a des années, a-t-il dit, il a fallu l’invasion de l’Ukraine pour “aider à persuader au moins des pans importants de l’Europe occidentale que Poutine était, en fait, une menace”.