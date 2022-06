La guerre de la Russie en Ukraine pourrait durer « des années », selon le chef de l’OTAN

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Près de quatre mois après l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, l’OTAN avertit maintenant que la guerre pourrait s’éterniser pendant des années.

« Personne ne sait. Nous devons nous préparer au fait que cela pourrait prendre des années. Nous ne devons pas cesser de soutenir l’Ukraine. Même si les coûts sont élevés, non seulement pour le soutien militaire, mais aussi à cause de la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens. Stoltenberg a déclaré au journal allemand Bild am Sonntag.

« Si Poutine apprend de cette guerre qu’il peut simplement continuer comme il l’a fait après la guerre de 2008 en Géorgie et l’occupation de la Crimée en 2014, alors nous paierons un prix beaucoup plus élevé », a-t-il ajouté, faisant référence aux prix de la nourriture et du gaz qui ont augmenté au lendemain de la guerre.

Certains hauts responsables américains avaient prédit quelques semaines à peine avant l’invasion que la capitale ukrainienne de Kyiv tomberait en seulement 72 heures après l’invasion de la Russie, mais les forces ukrainiennes ont opposé une résistance farouche, aidées par des dizaines de milliards de dollars de défense et d’aide militaire de l’Occident. .

BORIS JOHNSON FAIT UNE DEUXIÈME VISITE SURPRISE EN UKRAINE

Stoltenberg a déclaré qu’un nouveau paquet d’armes est en route pour l’Ukraine en attendant un sommet de l’OTAN à Madrid plus tard ce mois-ci.

« Les alliés de l’OTAN soutiennent l’Ukraine financièrement, avec une aide humanitaire et, enfin et surtout, avec du matériel militaire. En outre, le sommet de l’OTAN – auquel j’ai invité le président [Zelenskyy] – adoptera un ensemble complet d’aides à l’Ukraine. Pour l’instant, il s’agit d’aider l’Ukraine à lutter pour son existence contre l’invasion brutale de Poutine », a déclaré Stoltenberg au journal.

Après le retrait des forces russes de Kyiv en avril, les combats se sont regroupés autour des régions orientales du Donbass et de Louhansk, où les forces ukrainiennes tentent de repousser une offensive contre la ville industrielle de Sievierodonetsk.

« Avec des armes plus modernes, la probabilité augmente que l’Ukraine puisse chasser les troupes de Poutine du [Donbas] encore une fois », a déclaré Stoltenberg à Bild am Sonntag.

Zelenskyy a rendu visite samedi aux forces de première ligne dans le sud, où l’Ukraine défend les principales villes portuaires de la mer Noire comme Mykolaïv et Odessa.

« Il est important que vous soyez en vie. Tant que vous vivez, il y a un fort mur ukrainien qui protège notre pays », a déclaré Zelenskyy aux soldats à Odessa en remettant des médailles pour leur service « héroïque ».