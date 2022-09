NUR-SULTAN, Kazakhstan (AP) – La guerre de la Russie en Ukraine et les relations tendues du Saint-Siège avec la Chine sont la toile de fond de la visite du pape François cette semaine dans l’ancienne république soviétique du Kazakhstan, où il exerce son ministère auprès d’une petite communauté catholique et participe dans une conférence interreligieuse visant à promouvoir la paix et le dialogue.

Francis s’envolait mardi pour la capitale kazakhe de Nur-Sultan pour rencontrer le président Kassym-Jomart Tokayev lors de la partie visite d’État du voyage de trois jours. Mercredi et jeudi, il participe à une réunion interconfessionnelle avec plus de 100 délégations de groupes religieux musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, shintoïstes et autres de 50 pays.

Les aspects les plus remarquables de la visite de François pourraient être des occasions manquées : François était censé avoir rencontré le chef de l’Église orthodoxe russe en marge de la conférence. Mais le patriarche Kirill, qui a justifié la guerre en Ukraine, a annulé son voyage le mois dernier.

François sera également dans la capitale kazakhe en même temps que le président chinois Xi Jinping, qui effectue sa première visite à l’étranger depuis la pandémie de coronavirus. Mais le Vatican a déclaré qu’il n’était pas prévu que François rencontre Xi, qui n’assiste pas au congrès. Le Saint-Siège et Pékin n’ont pas eu de relations diplomatiques depuis plus d’un demi-siècle et les deux parties sont en train de finaliser le renouvellement d’un accord controversé sur les nominations d’évêques catholiques en Chine.

Tous deux concentrent l’attention sur la conférence interconfessionnelle, un événement triennal important pour le Kazakhstan, un pays qui borde la Russie au nord, la Chine à l’est et abrite quelque 130 groupes ethniques. C’est une pièce maîtresse de sa politique étrangère et le reflet de sa propre population multiculturelle et multiethnique qui a longtemps été présentée comme un carrefour entre l’Est et l’Ouest.

Darhan Qydyrali, ministre de l’information et du développement social, a déclaré que la présence de chefs religieux mondiaux dans le pays était pleinement dans l’intérêt national du Kazakhstan. “Nous les avons invités et espérions que le patriarche Kirill participerait également”, a-t-il déclaré à l’Associated Press à la veille du congrès. “Dans l’ensemble, je pense que le congrès donnera un exemple que d’autres problèmes peuvent également être résolus par le dialogue des religions.”

Lors de la visite de saint Jean-Paul II en 2001, 10 ans après l’indépendance, il a souligné la diversité du Kazakhstan tout en rappelant son sombre passé sous la répression stalinienne : des villages entiers de Polonais de souche ont été déportés en masse de l’ouest de l’Ukraine vers le Kazakhstan à partir de 1936, et le gouvernement soviétique déporté des centaines de milliers d’Allemands de souche, de Tchétchènes et d’autres collaborateurs nazis accusés vers le Kazakhstan pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux descendants des déportés sont restés et certains d’entre eux constituent la communauté catholique du pays, qui ne compte qu’environ 125 000 personnes dans un pays de près de 19 millions d’habitants.

Sophia Gatovskaya, une paroissienne de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de la capitale, a déclaré qu’elle avait assisté à cette première visite papale et qu’elle avait porté ses fruits à ce jour.

“C’était vraiment incroyable. Et après cette visite, nous avons la paix et la tolérance dans notre république. Nous avons beaucoup de nationalités au Kazakhstan, et nous vivons tous ensemble. Et nous attendons la même chose de cette visite (du pape François) que nous aurons la paix dans notre république. Et nous nous attendons à ce que la guerre en Ukraine se termine.

Nicole Winfield et Kostia Manenkov, Associated Press