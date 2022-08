La guerre de la Russie en Ukraine dure depuis 6 mois : et ensuite ?

Cela fait six mois que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine, un acte qui a choqué le monde et qui a été presque universellement condamné.

La Russie était largement perçue comme se préparant à revendiquer une victoire rapide en Ukraine, mais les espoirs de renverser rapidement le gouvernement pro-occidental de Volodymyr Zelenskyy se sont rapidement évaporés.

Six mois plus tard, de nombreux analystes s’attendent à ce que le conflit soit une longue et écrasante “guerre d’usure” qui provoque des morts, des destructions et des déplacements généralisés en Ukraine – il a déjà fait l’éloge du pays et de son peuple – et coûte cher à la Russie aussi.

L’invasion de l’Ukraine n’a pas été une surprise pour les proches partisans de la Russie – et le déploiement de plus de 100 000 soldats le long de la frontière avec l’Ukraine n’a rien fait pour dissiper l’insistance de Moscou sur le fait qu’elle ne voulait pas envahir.

Un mois après le début de son invasion à grande échelle qui a commencé le 24 février, cependant, et il a déjà été contraint de déplacer son armée et ses objectifs, ayant constaté que le lancement d’offensives sur la capitale ukrainienne de Kyiv depuis le nord, l’est et le sud tout à la fois était trop pour ses forces au milieu d’une résistance ukrainienne acharnée.