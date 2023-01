La guerre de la Russie en Ukraine a déclenché une crise alimentaire historique. Ce n’est pas fini

Londres

CNN

—



Le grain quitte à nouveau les ports ukrainiens. Le prix des engrais est en forte baisse. Des milliards de dollars d’aide ont été mobilisés.

Pourtant, le monde est toujours aux prises avec la pire crise alimentaire de l’histoire moderne, alors que la guerre de la Russie en Ukraine secoue les systèmes agricoles mondiaux déjà aux prises avec les effets des conditions météorologiques extrêmes et de la pandémie. Les conditions du marché se sont peut-être améliorées ces derniers mois, mais les experts ne s’attendent pas à un soulagement imminent.

Cela signifie plus de douleur pour les communautés vulnérables déjà aux prises avec la faim. Cela augmente également le risque de famine et de famine dans des pays comme la Somalie, qui fait face à ce que les Nations Unies qualifient d’urgence alimentaire « catastrophique ».

“Toutes les principales causes de la crise alimentaire sont toujours avec nous – conflit, Covid, changement climatique, prix élevés du carburant”, a déclaré à CNN Cary Fowler, l’envoyé spécial américain pour la sécurité alimentaire mondiale. “Je pense que nous devons nous préparer à ce que 2023 soit une année difficile.”

La question est à l’ordre du jour alors que le gouvernement et les chefs d’entreprise se rendent cette semaine au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Il rivalisera d’attention alors que les participants discuteront de sujets allant des coûts énergétiques et du maintien de la sécurité mondiale à l’intelligence artificielle et aux changements démographiques.

David Beasley, chef du Programme alimentaire mondial de l’ONU, tweeté que le rassemblement d’élite arrive à un “moment critique”. Son agence a reçu 14 milliards de dollars en 2022, une somme sans précédent qui comprenait plus de 7 milliards de dollars des États-Unis. Cela l’a aidé à fournir de la nourriture et de l’aide aux environ 160 millions de personnes.

Mais les prix alimentaires élevés signifient que le financement ne peut pas aller aussi loin, et la guerre de la Russie continue de générer de la volatilité. Il reste également beaucoup à faire pour augmenter l’approvisionnement alimentaire dans les pays qui en ont le plus besoin.

“Les rangs des personnes souffrant d’insécurité alimentaire augmentent plus rapidement que notre capacité à fournir une aide humanitaire”, a déclaré Fowler. “Nous ne pouvons pas sortir de cette crise en fournissant une aide alimentaire.”

Avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, le prix des denrées alimentaires était déjà à son plus haut niveau depuis une décennie en raison de chaînes d’approvisionnement brouillées et d’événements météorologiques extrêmes, comme la pire sécheresse en près d’un siècle dans le centre et le sud du Brésil. Les prix records du gaz naturel – un intrant clé pour fabriquer des engrais à base d’azote – étaient également devenus un cauchemar pour les agriculteurs.

Puis vint la guerre. L’Ukraine fournit normalement environ 45 millions de tonnes métriques de céréales sur le marché mondial chaque année et est le premier exportateur mondial d’huile de tournesol. Avec la Russie, elle représentait environ un quart des exportations mondiales de blé en 2019. Alors que les troupes russes bloquaient les ports du pays, le système alimentaire tendu a subi un autre choc – celui-ci encore plus difficile à supporter.

« La crise ukrainienne a eu cet impact négatif continu sur les prix alimentaires mondiaux et [added] encore plus de volatilité », a déclaré Abby Maxman, PDG d’Oxfam America. “Les chaînes d’approvisionnement et leur flux vers des endroits comme l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique sont durement touchés.”

Cela a conduit l’indice des prix alimentaires développé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à son plus haut niveau annuel sur des records remontant à 2005, augmentant de plus de 14% par rapport à 2021. En 2022, le nombre de personnes aux prises avec une insécurité alimentaire aiguë – c’est-à-dire leur l’accès à la nourriture était si restreint qu’il menaçait leur vie et leurs moyens de subsistance – ils sont passés à 345 millions contre 135 millions en 2019.

Il y a eu quelques signes d’amélioration. L’indice a chuté pendant neuf mois consécutifs et sa valeur de décembre était inférieure à celle d’il y a un an.

Un facteur important est la forte baisse du prix des huiles végétales. L’offre est élevée et la demande est en baisse alors que l’économie ralentit et que les craintes de récession s’installent. L’accord de redémarrage des exportations alimentaires de l’Ukraine via la mer Noire lui a permis d’expédier plus de 12 millions de tonnes de céréales et d’autres denrées alimentaires jusqu’au début du mois de décembre. Et la baisse du prix de l’énergie a contribué à faire baisser le coût des engrais.

“Pour le moment, les choses vont dans la bonne direction”, a déclaré Jonathan Haines, analyste principal chez Gro Intelligence, une société de recherche.

Mais des inquiétudes demeurent, d’autant plus que les prix alimentaires semblent s’être stabilisés à des niveaux élevés.

Les engrais restent chers sur une base historique, et les agriculteurs en utilisent moins pour limiter les coûts ; qui pourraient réduire les rendements des cultures lors des récoltes à venir. Le démantèlement rapide des restrictions sur les coronavirus par la Chine signifie que la demande de produits agricoles du pays pourrait soudainement monter en flèche, faisant à nouveau monter les prix. De plus, des responsables ukrainiens et américains ont déclaré que la Russie ralentissait les inspections des navires chargés de céréales dans les ports de la mer Noire, entraînant des sauvegardes et des retards coûteux.

La Russie “n’aide pas à atténuer la crise alimentaire en ralentissant les inspections des céréales”, a déclaré Fowler.

Les conditions météorologiques imprévisibles et extrêmes présentent également un risque après les huit années les plus chaudes jamais enregistrées. Les 12 derniers mois ont été marqués par une chaleur sans précédent en Europe, des inondations dévastatrices au Pakistan, une sécheresse dans la ceinture de maïs aux États-Unis et une grave sécheresse en Amérique du Sud liée au phénomène La Niña.

“Nous avons connu beaucoup de perturbations climatiques”, a déclaré Haines. « C’est une grande inconnue.

Les bouleversements du marché alimentaire mondial ont grossi les rangs des pauvres et des affamés dans le monde entier, et ces conditions de surveillance inquiètent pour l’avenir.

“Nous sommes vraiment à un moment où nous constatons une augmentation de la pauvreté à cause de tous ces chocs, en particulier en Afrique”, a déclaré Dina Esposito, coordinatrice de la crise alimentaire mondiale de l’USAID, qui voyage avec Fowler au Malawi et en Zambie cette semaine.

Les gouvernements, toujours piqués par la pandémie, ont moins de bande passante pour fournir une assistance, en particulier compte tenu de la montée rapide des taux d’intérêt – qui impose des paiements de dette plus lourds – et de la force du dollar américain, qui rend l’importation de denrées alimentaires plus chère. Les prix agricoles en monnaie locale ont augmenté de 142% au Malawi et de 120% en Zambie depuis le début de 2020, selon une analyse de Gro Intelligence.

Pendant ce temps, les pays déjà au bord du gouffre, comme la Somalie frappée par la sécheresse, ont été poussés encore plus loin. Des groupes d’aide ont estimé que plus de 90 % du blé consommé dans le pays provient de Russie et d’Ukraine. Maxman d’Oxfam, qui s’y est rendu en septembre, a déclaré que les perturbations de l’approvisionnement alimentaire étaient évidentes sur les marchés.

L’été dernier, un responsable principal de la nutrition dans une clinique dirigée par le Comité international de secours à Mogadiscio a déclaré à CNN que son nombre de cas avait augmenté de 80 % en un mois et qu’il constatait une augmentation stupéfiante de 265 % de la malnutrition sévère chez les enfants de moins de cinq.

“Ce sont les effets cumulatifs qui nuisent le plus à ceux qui sont le moins responsables de ce qui se passe”, a déclaré Maxman.