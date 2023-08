La guerre de la Russie contre l’Ukraine tue des dauphins en mer Noire

La guerre en cours de la Russie contre l’Ukraine a détruit les infrastructures et déplacé environ 5 millions de personnes du pays depuis le printemps dernier. Les défenseurs de l’environnement du pays ont également remarqué que la guerre est tuant des dauphins de la mer Noire et des marsouins communs en voie de disparition.

port marsouins et les dauphins à gros nez se sont échoués en masse sur les rives de la mer Noire depuis février dernier. Les experts animaliers, de plus en plus préoccupés par les impacts environnementaux de la guerre, se consacrent à la collecte de preuves d’écocide contre la Russie, selon le New York Times rapports. Des experts procèdent à des autopsies des mammifères marins morts pour recueillir des preuves d’écocide et comprendre comment la guerre affecte les écosystèmes naturels. L’écocide est utilisé pour décrire la destruction intentionnelle d’un système écologique.

Pawel Goldin, zoologiste au Centre scientifique ukrainien d’écologie de la mer spécialisé dans les mammifères marins, a déclaré au New York Times que la perte de ces créatures marines serait une tragédie. « Ce sont des créatures essentielles pour l’écosystème marin », a-t-il déclaré. « Si les dauphins sont en mauvais état, alors tout l’écosystème sera en mauvais état. »

Les milieux marins dépendent de la présence d’espèces comme les marsouins et les dauphins. Ils mangent une grande variété de poissons et d’autres espèces marines, gardant les populations sous contrôle. Et ils sont eux-mêmes des sources de nourriture pour les grands animaux marins comme les requins, selon le Fonds mondial pour la nature.

Les habitats marins à l’intérieur et autour de l’Ukraine sont menacés par les combats. Les forces russes utilisent également des sonars sur des navires de guerre. Ces appareils nuire à l’écholocation que les mammifères marins comme les dauphins et les marsouins utilisent pour chasser des proies et pour communiquer. Lorsqu’ils sont confus, ces animaux marins peuvent paniquer et nager dans les rochers. Ils pourraient même être tués par des tirs réels, NBC News signalé. Certains dauphins et marsouins meurent potentiellement de faim car ils sont incapables de chasser correctement s’ils ne peuvent pas utiliser leur écholocation pour naviguer dans les eaux.

Les experts craignent que le nombre de dauphins et de marsouins morts ne soit plus élevé qu’eux comprendre actuellement . Certains des animaux marins sont probablement morts dans les eaux et ne se sont jamais échoués sur les rives de la mer Noire.

La pression pour que l’écocide soit reconnu et puni à l’échelle internationale s’est accélérée ces dernières années. En 2020, un panel de clôture du Symposium sur les droits de l’homme et la crise climatique a discuté de la manière dont le droit pénal international pourrait être utilisé pour protéger l’environnement. Un groupe international d’experts a annoncé une définition formelle de écocide en 2021. Les spécialistes l’a décrit comme les « actes illégaux ou gratuits commis en sachant qu’il existe une probabilité substantielle de dommages graves et étendus ou à long terme à l’environnement causés par ces actes ».

En mars dernier, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté la reconnaissance de l’écocide comme un crime, Euractiv a signalé. Les militants écologistes étaient ravis et espérait que le vote signifiait que l’écocide pourrait éventuellement être considéré comme un crime international par la Cour pénale internationale. Quatre actes sont reconnus comme des crimes internationaux : le génocide, les crimes de guerre, l’agression et les crimes contre l’humanité. . je es militants internationaux ont fait valoir que l’écocide devrait devenir le cinquième acte de cette liste.

« Lorsque vous mettez l’écocide aux côtés du génocide, il s’agit également de dire qu’en fait, lorsque nous détruisons des écosystèmes dont nous dépendons essentiellement pour notre existence, alors c’est tout aussi mauvais, faux, dangereux, grave que de détruire des personnes », Jojo Mehta, co- fondateur et directeur exécutif de Stop Ecocide International, dit à CNN.

la Russie l’invasion de l’Ukraine a de nombreux exemples de crimes environnementaux. La guerre a allumé des incendies et sources d’eau polluées, ce qui a mis en danger les Ukrainiens et la faune. Un incident majeur récent qui a créé dévastation environnementale était le effondrement du barrage de Kakhovka dans le sud de l’Ukraine. Des preuves suggèrent que les forces russes ont fait sauter le barrage, selon le New York Times signalé.

Les inondations qui ont suivi ont déplacé des milliers de personnes dans la région et inondé des villages. Les eaux tumultueuses libérées par le barrage endommagé ont également balayé de multiples sources de pollution, notamment des produits chimiques agricoles, et les ont emportées vers la mer Noire, a rapporté CNN.

Les forces russes utilisent des dauphins dans le cadre de leur la défense. L’armée du pays possède plusieurs enclos de dauphins entraînés près du port de la mer Noire de Sébastopol, selon le du Royaume-Uni D défense je intelligence A agence. L’agence pense que ces dauphins sont utilisés pour contrer les plongeurs ennemis, et de récentes photos satellites montrent que la Russie a augmenté le nombre de stylos tenant ces dauphins dressés.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides d’Earther pour décarboner sa maison, se départir des énergies fossiles, emballer un sac de voyage en cas de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport sur le climat du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet les faits non blanchis au vert sur bioplastiques et recyclage du plastique.