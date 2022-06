La guerre de la Russie contre l’Ukraine aura des impacts environnementaux toxiques sur des décennies

Fin mai, un grand panache de fumée rose s’est échappé d’une usine chimique et s’est élevé au-dessus d’immeubles d’appartements dans la ville de Severodonetsk, dans l’est de l’Ukraine. La fumée était toxique – elle provenait d’un réservoir d’acide nitrique qui a été frappé par les forces militaires russes.

« Ne sortez pas des abris ! a déclaré le gouverneur de la région, Sergiy Gaiday, sur Telegram, après l’attaque. « L’acide nitrique est dangereux s’il est inhalé, avalé et en contact avec la peau. »

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, l’explosion d’usines chimiques est devenue une réalité effrayante pour ses citoyens, mais ce n’est qu’un exemple du bilan effarant que la guerre fait peser sur l’environnement du pays. Les roquettes polluent le sol et les nappes phréatiques ; les incendies menacent d’expulser des particules radioactives ; et des navires de guerre auraient tué des dauphins dans la mer Noire.

Des bombardements ou des frappes aériennes de la Russie ont de nouveau frappé une usine chimique, prétendument une usine d’acide nitrique à #Severodonetsk. Ci-dessous les avertissements sanitaires émis par les autorités locales sur les risques de pollution de l’air, exhortant les gens à rester à l’intérieur, partagés par notre partenaire ukrainien. Localisation à suivre prochainement pic.twitter.com/kXW9ac9K35 – Wim Zwijnenburg (@wammezz) 1 juin 2022

Bien qu’ils ne soient pas aussi visibles que les milliers de vies perdues, les coûts environnementaux de la guerre sont insidieux, nuisant discrètement aux personnes et à la faune pendant des décennies après l’arrêt des combats. En effet, les conflits armés sont l’un des principaux prédicteurs du déclin des animaux et une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre (l’armée américaine à elle seule émet la valeur de dioxyde de carbone des pays). La guerre est également liée à des problèmes de santé humaine, notamment le cancer et les malformations congénitales.

Des groupes écologistes ukrainiens surveillent les dégâts, qui, selon certains experts, s’apparentent à des crimes de guerre. Jusqu’à présent, ils ont enregistré près de 270 cas de dommages potentiels, allant des dommages aux centrales électriques aux impacts sur les écosystèmes marins. Maintenant, la question est : la Russie en sera-t-elle tenue responsable ?

Une crise environnementale en Ukraine

L’Ukraine couvre moins de 6% de la superficie terrestre de l’Europe, mais elle abrite plus d’un tiers de la biodiversité du continent. Il est également hautement industrialisé, avec des centaines d’usines chimiques, près de 150 mines de charbon et plus d’une douzaine de réacteurs nucléaires, dont le plus grand d’Europe.

Ainsi, un problème évident est la destruction de ces installations. En mars, des bombardements dans la ville de Novoselytsya, dans le nord de l’Ukraine, ont provoqué une fuite d’ammoniac dans une usine d’engrais, menaçant les habitants en contaminant les eaux souterraines et le sol. Ensuite, il y a ces réservoirs d’acide nitrique qui explosent. Pendant ce temps, les dommages causés aux centrales électriques au charbon peuvent entraîner la défaillance des pompes à eau électriques, permettant à l’eau contaminée des mines de se répandre et de polluer les eaux souterraines.

(En 2014, la Russie a alimenté un mouvement séparatiste dans la région productrice de charbon et d’acier de l’Ukraine appelée Donbass. Un an plus tard, l’ONU a estimé qu’il en coûterait environ 70 millions de dollars pour nettoyer l’environnement et rétablir l’approvisionnement en eau, a rapporté Al Jazeera. .)

La Russie a également attaqué des installations de stockage de pétrole et de gaz, illuminant le ciel avec des explosions qui polluent l’air et libèrent du dioxyde de carbone. (Cette vidéo montre les conséquences d’une attaque contre un terminal pétrolier et un gazoduc.)

Les éléments à l’intérieur des roquettes que les deux parties utilisent peuvent également empoisonner l’environnement, selon le groupe de défense ukrainien Centre pour les initiatives environnementales Ecoaction. Lorsqu’elles explosent, les fusées d’artillerie peuvent produire un certain nombre de substances nocives, notamment des vapeurs de cyanure d’hydrogène et des oxydes d’azote, qui peuvent provoquer des pluies acides, a déclaré Ecoaction.

En avril, l’armée ukrainienne a abattu un missile russe et certains des débris sont tombés sur un site agricole, laissant échapper des produits chimiques toxiques dans le sol et l’eau, a rapporté Ivana Kottasová de CNN. Les autorités ont dit aux personnes vivant à proximité de ne pas boire l’eau des puits et il y a eu des rapports de poissons morts dans une rivière à plusieurs kilomètres de là, a rapporté Kottasová.

« Maintenant et à l’avenir, les métaux lourds seront dans nos eaux souterraines et nos sols », a déclaré Evgenia Zasiadko, qui dirige le travail climatique d’Ecoaction, à l’organisation à but non lucratif Global Citizen. « Nous sommes un pays agricole, et quand ce n’est pas une guerre active, je ne sais pas comment nous allons reconstruire quoi que ce soit parce que ça va être pollué. »

L’Ukraine peut-elle obtenir des réparations pour les « crimes environnementaux » ?

Bien que la guerre puisse sembler anarchique, elle est en fait régie par un ensemble de lois internationales, dont les Conventions de Genève, dont certaines interdisent les dommages graves et durables à l’environnement. Dans certaines circonstances, la Cour pénale internationale (CPI) considère ces actions comme des crimes de guerre.

Les pays ont déjà utilisé ces lois pour demander des réparations environnementales. En 1991, au milieu de la guerre du Golfe, les forces militaires irakiennes ont incendié des centaines de puits de pétrole au Koweït et intentionnellement déversé des millions de barils dans le golfe Persique.

Le bilan environnemental était stupéfiant : des dizaines de milliers de tonnes de dioxyde de soufre et de fumée empoisonnaient l’air, augmentant les maladies respiratoires et endommageant les cultures. Des centaines d’oiseaux marins ont péri. En réponse, l’ONU a ordonné à l’Irak de payer au Koweït environ 3 milliards de dollars, dans le cadre d’un ensemble de réparations beaucoup plus important (que l’Irak a fini de payer en février).

Mais il est incroyablement difficile de prouver que les dommages environnementaux violent le droit international, a déclaré Shireen Daft, experte en droit international et maître de conférences à l’Université Macquarie, à Vox. L’Ukraine devrait montrer que la destruction est « généralisée, à long terme et grave », a-t-elle déclaré.

Et même dans ce cas, il n’y a pas de voie facile pour poursuivre la Russie, a-t-elle ajouté. La CPI juge des individus, pas des nations, et l’Ukraine sera également confrontée à des obstacles si elle demande des réparations environnementales par l’intermédiaire de la Cour internationale de justice de l’ONU, a-t-elle déclaré.

« La loi manque de la force nécessaire pour fournir une protection concrète à l’environnement », a déclaré Daft. « Et dans une situation comme l’Ukraine, où il y a tant de potentiel de dommages environnementaux, c’est profondément préoccupant. »

C’est l’une des raisons pour lesquelles certains scientifiques ont appelé à une nouvelle Convention de Genève qui consacre plus explicitement la protection de l’environnement pendant la guerre. Une division de l’ONU appelée Commission du droit international a également élaboré un ensemble de principes non contraignants qui aident à clarifier la manière dont les lois internationales sur la guerre s’appliquent à l’environnement.

D’autres experts, cependant, sont convaincus que la communauté mondiale tiendra la Russie responsable, d’une manière ou d’une autre. Les actions de la Russie envers l’environnement violent les lois de la guerre, a déclaré Carroll Muffett, président et chef de la direction du Centre pour le droit international de l’environnement à but non lucratif, d’autant plus que la guerre elle-même est illégale en vertu des lois internationales (car c’est une guerre d’agression).

« Cela peut prendre des mois, des années, voire des décennies, mais la Russie en sera tenue responsable », a déclaré Muffett à Vox. « Je ne vois pas comment la Russie évite ce résultat. »