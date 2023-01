La guerre de la Russie contre l’Ukraine aggrave la famine mondiale

Et dans les quelques ports ukrainiens qui sont opérationnels, les attaques de missiles et de drones russes sur le réseau énergétique ukrainien paralysent périodiquement les terminaux céréaliers où le blé et le maïs sont chargés sur les navires.

Les États-Unis et leurs alliés peinent à réduire les dégâts. Les responsables américains organisent des efforts pour aider les agriculteurs ukrainiens à faire sortir de la nourriture de leur pays par le biais de réseaux ferroviaires et routiers qui se connectent à l’Europe de l’Est et sur des barges remontant le Danube.

Les pénuries alimentaires et les prix élevés causent une douleur intense à travers l’Afrique, l’Asie et les Amériques. Les responsables américains sont particulièrement inquiets pour l’Afghanistan et le Yémen, qui ont été ravagés par la guerre. L’Égypte, le Liban et d’autres grands pays importateurs de produits alimentaires ont du mal à payer leurs dettes et autres dépenses car les coûts ont augmenté. Même dans des pays riches comme les États-Unis et Grande-Bretagnela flambée de l’inflation due en partie aux perturbations de la guerre a laissé les plus pauvres sans assez à manger.