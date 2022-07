La guerre de la Russie contre l’Ukraine a atteint l’ISS

La Russie a annoncé qu’elle quitterait la Station spatiale internationale après 2024 et lancerait sa propre nouvelle station spatiale peu de temps après. Cette décision n’est pas nécessairement surprenante, étant donné que la guerre en cours en Ukraine modifie la géopolitique. Le programme spatial russe flirte avec la sortie du partenariat depuis des années. Pourtant, la décision est un coup dur pour la collaboration internationale dans l’espace.

Les médias russes ont rapporté cette annonce après que Yuri Borisov, le nouveau chef de l’agence spatiale russe, a discuté de la décision avec le président Vladimir Poutine lors d’une réunion mardi. La Russie n’avait pas officiellement accepté de soutenir la station après la date de 2024, mais l’administration Biden avait prévu de soutenir les opérations de l’ISS jusqu’en 2030 au moins. Les États-Unis doivent maintenant trouver comment faire fonctionner la station sans l’aide de son partenaire de longue date.

Ce n’est pas forcément impossible, mais ce sera difficile. L’ISS a été conçue à l’origine pour que Roscosmos, l’agence spatiale russe et la NASA contrôlent chacun des aspects critiques des opérations de la station spatiale. À l’heure actuelle, par exemple, la Russie contrôle les systèmes de contrôle de la propulsion de la station spatiale, qui fournissent des boosts réguliers qui maintiennent l’ISS debout et empêchent la station de tomber hors de son orbite. Sans l’aide de la Russie, ces machines devraient vraisemblablement être remises à la NASA ou remplacées.

L’ISS n’est pas confrontée à une crise immédiate et Borisov a déclaré que la Russie honorerait, pour le moment, ses obligations actuelles envers la station. Mais l’ISS n’a jamais été censée exister éternellement, et les États-Unis financent déjà plusieurs concepts de stations spatiales commerciales différentes qui devraient, si tout se passe comme prévu, remplacer l’ISS d’ici la fin de la décennie. Pourtant, la décision de la Russie est préoccupante et constitue un avertissement clair que l’avenir de l’espace pourrait ne pas être aussi collaboratif – ou international – qu’il l’était autrefois.

La politique n’est pas censée influencer l’ISS

Les dernières étapes de l’ISS

La politique n’est pas censée influencer l’ISS. La Russie et les États-Unis ont commencé à construire la station spatiale à la fin des années 1990, et le partenariat était considéré comme un exploit majeur de la collaboration internationale, en particulier à la suite de la guerre froide et de la course à l’espace qui a duré des décennies. Depuis lors, l’ISS a réuni des astronautes du monde entier pour mener des recherches qui pourraient, à terme, aider à amener les humains encore plus loin dans l’espace. Le partenariat ISS comprend désormais 15 pays différents et est considéré par certains comme la plus grande réalisation de l’humanité – et celle qui a été la plupart du temps au-dessus de tout ce qui se passe sur la planète Terre.

Ce n’est de plus en plus le cas. En 2014, la Russie a utilisé l’ISS pour tenter de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils reconnaissent leur annexion de la Crimée, une péninsule située dans le sud de l’Ukraine (et que l’Ukraine considère toujours comme faisant partie de son territoire). Dans une tentative apparente de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils reconnaissent officiellement les revendications de la Russie sur la région, le programme spatial russe a suggéré qu’il délocaliserait la formation des astronautes en Crimée. C’était une menace critique à l’époque : les astronautes de la NASA avaient besoin d’une formation pour voyager sur la fusée russe Soyouz, qui, à l’époque, était le seul moyen d’accéder à l’ISS. Le conflit est survenu quelques mois seulement après que les États-Unis ont institué des sanctions destinées à punir la Russie pour son invasion de la Crimée. En réponse, Roscosmos avait laissé entendre qu’il cesserait de transporter des astronautes de la NASA, Dmitri Rogozine, qui était à la tête de Roscosmos jusqu’à son licenciement le 15 juillet, suggérant dans un tweet que les États-Unis “amènent leurs astronautes à la Station spatiale internationale”. à l’aide d’un trampoline.

“On a le sentiment que l’ISS commence à devenir une sorte de monnaie d’échange dans les relations entre les États-Unis, en particulier, et la Russie”, a expliqué Wendy Whitman Cobb, professeur à l’US Air Force’s School of Advanced Air and Space Studies, fin février.

La bonne nouvelle est que les États-Unis ne dépendent plus de Roscosmos pour le transport vers l’ISS ; SpaceX transporte des astronautes de la NASA vers la station spatiale depuis 2020. La moins bonne nouvelle est que la Russie a signalé à maintes reprises qu’elle n’était pas engagée dans l’avenir à long terme de l’ISS.

La Russie a menacé de se retirer du partenariat avec la station spatiale en 2021 – encore une fois à cause des sanctions américaines. La situation est devenue encore plus sombre en novembre lorsque la Russie a fait exploser un ancien satellite espion avec un missile antisatellite et a créé des milliers de débris spatiaux, dont certains que les responsables américains craignaient d’endommager l’ISS. Ce test n’a pas seulement mis en évidence que la Russie a la capacité d’abattre un satellite depuis la Terre, mais qu’elle était potentiellement disposée à mettre en danger ses propres cosmonautes de l’ISS, qui ont été forcés de s’abriter dans des véhicules d’urgence pendant plusieurs heures après le test.

Les choses se sont encore dégradées en février lorsque Rogozine a semblé menacer de faire s’écraser l’ISS sur Terre. Le mois suivant, l’agence spatiale russe a annoncé qu’elle ne travaillerait plus avec l’Allemagne sur des expériences scientifiques sur l’ISS, et a également déclaré qu’elle cesserait de vendre des moteurs de fusée aux États-Unis, dont la NASA dépendait historiquement. Et Rogozine a de nouveau évoqué l’idée que sans l’aide de la Russie, la NASA devrait trouver un autre moyen de se rendre à l’ISS. Cette fois, il a suggéré des “balais”. Pour ces raisons, l’annonce de la Russie cette semaine n’est pas vraiment surprenante.

“Il est probable que la Russie puisse sortir de l’ISS compte tenu de la situation géopolitique de l’Ukraine avant 2025”, expliquait fin février Namrata Goswami, spécialiste indépendante de la politique spatiale. “Si la Russie finit par quitter l’ISS avant 2025 en raison de la crise ukrainienne, il sera difficile de développer rapidement le cycle de soutien russe pour l’ISS.”

Malgré la guerre, la NASA a tenté de maintenir une apparence de normalité à bord de l’ISS. L’agence a publié des mises à jour sur les expériences scientifiques qui se déroulent à bord de la station spatiale et a même organisé une conférence de presse faisant la promotion de la première mission en équipage privé vers l’ISS, qui a eu lieu en avril. Mais dans les coulisses, les États-Unis se précipitent pour comprendre à quoi pourrait ressembler une ISS sans la Russie. Une entreprise, Northrop Grumman, s’est portée volontaire pour construire un système de propulsion qui remplacerait celui de la Russie, et Elon Musk a suggéré sur Twitter que SpaceX pourrait aussi aider.

La NASA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Recode après l’annonce de la Russie mardi.

Les efforts pour maintenir l’ISS opérationnelle sans la Russie pourraient fonctionner pendant quelques années, mais la station spatiale ne sera pas là pour toujours. La NASA prévoit toujours de quitter l’ISS d’ici la fin de la décennie, date à laquelle elle sera lentement désorbitée au-dessus d’une partie éloignée de l’océan Pacifique, ouvrant la voie à de nouvelles stations spatiales pour prendre sa place. Cela inclut la station spatiale chinoise Tiangong ; Le premier module de Tiangong a été lancé en orbite en mai dernier – des astronautes vivent déjà à bord – et la station est censée être terminée d’ici la fin de 2022. En plus des plusieurs nouvelles stations spatiales commerciales que les États-Unis ont en préparation, la Russie et l’Inde prévoient toutes deux de lancer leurs propres stations spatiales nationales au cours de la prochaine décennie. Parce que ces stations seront généralement sous la responsabilité d’un pays spécifique, elles ne seront probablement pas aussi catholiques que l’ISS.

La Russie trace une nouvelle route dans l’espace

Certains des plans à court terme de la Russie dans l’espace n’ont pas été affectés par sa guerre en cours avec l’Ukraine, du moins pour le moment. L’astronaute Mark Vande Hei, par exemple, est encore revenu sur Terre à bord du véhicule russe Soyouz fin mars, accompagné de deux cosmonautes. L’agence prévoit toujours de transporter la cosmonaute Anna Kikina sur le Crew Dragon de SpaceX plus tard cette année. Mais d’autres aspects de l’agenda spatial de la Russie sont maintenant en suspens et signalent peut-être la nouvelle approche de Roscosmos.

D’une part, la détérioration des relations entre l’Europe et la Russie a déjà eu un impact sur leur travail dans l’espace : l’Agence spatiale européenne (ESA) – qui représente 22 pays européens – a publié fin février une déclaration reconnaissant les sanctions contre la Russie. En réponse, Roscosmos a retardé les lancements de plusieurs satellites au port spatial européen en Guyane française qui étaient censés utiliser la fusée russe Soyouz.

Par ailleurs, l’agence spatiale russe est entrée dans une impasse avec le Royaume-Uni au sujet des projets de lancement en orbite de 36 satellites de la société Internet par satellite OneWeb. Roscosmos était censé livrer ces satellites (à nouveau en utilisant Soyouz) le 4 mars, mais a refusé de le faire à moins que le Royaume-Uni ne vende sa participation dans la société et ne promette que les satellites ne seraient pas utilisés par son armée. Le Royaume-Uni, qui a déclaré ses propres sanctions contre la Russie, a déclaré qu’il n’était pas disposé à négocier. OneWeb a annoncé par la suite qu’il embaucherait SpaceX pour lancer certains de ses satellites à la place.

Les plans de missions qui iront plus loin dans l’espace extra-atmosphérique changent également. Au lendemain de l’invasion russe, la Roumanie, Singapour et Bahreïn ont déclaré qu’ils rejoindraient les accords d’Artémis. Quinze autres pays, dont la Pologne et l’Ukraine, avaient déjà adhéré à l’ensemble de principes dirigé par la NASA, qui visent à guider la manière dont les pays explorent l’espace extra-atmosphérique. Et bien que Roscosmos était censé envoyer un robot sur Mars cette année aux côtés de l’ESA, des responsables ont déclaré en février que ces plans étaient désormais “très improbables”. Rogozine a annoncé que la Russie exclurait les États-Unis de son éventuel projet d’envoyer une mission sur Vénus. Rogozin de Rocosmos, pour ce que ça vaut, a déjà suggéré que Vénus est une «planète russe».

Nous ne savons pas encore comment la guerre de la Russie avec l’Ukraine pourrait finalement affecter sa collaboration avec le programme spatial chinois, la China Manned Space Agency (CMSA). Au cours des dernières années, les agences spatiales des deux pays ont élaboré des plans de grande envergure pour travailler ensemble dans l’espace, y compris un effort pour construire une base sur la lune. La Russie pourrait également aider la CMSA à achever sa propre station spatiale. Il n’est pas surprenant que CMSA travaille avec Roscosmos sur la NASA. Les États-Unis ont largement exclu la Chine de son travail dans l’espace : une loi américaine de 2011 interdit à la NASA de collaborer avec l’agence spatiale chinoise, et aucun astronaute chinois n’a jamais visité l’ISS. Cette interdiction rappelle que l’ISS n’a jamais été aussi « internationale » que son nom l’indique, et a également donné à la CMSA de bonnes raisons de construire elle-même un programme spatial sophistiqué.

On ne sait pas encore à quel point les tensions internationales comptent pour la Russie. Encore une fois, Roscosmos prévoit de construire sa propre station spatiale nationale, qu’elle vise à achever en 2025, et l’agence spatiale russe a déjà commencé à travailler sur le premier module central de la station. Ensuite, il y a le fait que la Russie était un leader dans la course à l’espace bien avant de commencer à travailler avec l’ISS.

Bien que les chances semblent de plus en plus minces de jour en jour, il est toujours possible que Roscosmos revienne et se réconcilie avec la NASA. Après tout, l’Union soviétique et les États-Unis ont essayé de travailler ensemble dans l’espace tout au long de la guerre froide – même si les deux pays ont également essayé de se surpasser, explique Teasel Muir-Harmony, conservateur de la collection Apollo au Smithsonian National Air et Musée de l’Espace.

“Il y a toujours eu une combinaison de concurrence et de coopération dans l’espace entre les États-Unis et la Russie”, a déclaré Muir-Harmony. “Ça va et vient. C’est une chose fascinante.

Mise à jour, 26 juillet 2022, 12 h 30 HE : Cette pièce a été mise à jour pour noter que la Russie prévoit de quitter le partenariat de la Station spatiale internationale après 2024.