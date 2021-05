La guerre de Gaza aggrave une crise humanitaire de longue date

Le niveau de destruction et de pertes en vies humaines à Gaza a souligné le défi humanitaire dans l’enclave, qui souffre déjà sous le poids d’un blocus illimité par Israël et l’Égypte avant même le dernier conflit.

GAZA CITY – La bataille de neuf jours entre les militants du Hamas et l’armée israélienne a endommagé 17 hôpitaux et cliniques à Gaza, détruit son seul laboratoire de test de coronavirus, envoyé des eaux usées fétides dans ses rues et cassé des conduites d’eau desservant au moins 800000 personnes, déclenchant un crise humanitaire qui touche presque tous les civils dans l’enclave surpeuplée d’environ deux millions de personnes.

Le président Biden, qui avait publiquement soutenu le droit d’Israël à se défendre, a averti en privé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il ne pouvait pas dissuader la pression croissante de la communauté internationale et des politiciens américains pendant bien plus longtemps, selon deux personnes proches de l’appel. Le message privé faisait allusion à une limite de temps sur la capacité de M. Biden à fournir une couverture diplomatique aux actions d’Israël.

Et tous les membres de l’Union européenne sauf un, la Hongrie, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat lors d’une réunion d’urgence mardi. Ils ont soutenu une déclaration condamnant les attaques à la roquette du Hamas et soutenant le droit d’Israël à la légitime défense, mais ont également averti que cela devait «être fait de manière proportionnelle et dans le respect du droit international humanitaire», selon le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell. Fontelles.

Israël et le Hamas ont été enfermés dans des négociations de cessez-le-feu négociées par l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies, mais aucun progrès n’a été signalé mardi alors que les avions israéliens continuaient de pilonner Gaza avec des missiles, et le Hamas et ses affiliés islamistes ont tiré des roquettes sur Israël.

Au moins 12 résidents israéliens ont été tués dans le conflit; les derniers étaient deux citoyens thaïlandais qui ont été touchés par une frappe de roquette mardi après-midi sur un site de conditionnement de produits alimentaires, a indiqué la police israélienne.

À l’intérieur d’Israël et dans les territoires occupés, les Palestiniens ont organisé l’une des plus grandes manifestations collectives de mémoire d’homme. Des centaines de milliers de Palestiniens ont entamé une grève générale à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, pour protester contre la guerre de Gaza, l’occupation israélienne, la discrimination et la violence contre les citoyens palestiniens d’Israël et les expulsions de Palestiniens de leurs maisons à Jérusalem.