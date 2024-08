La guerre de DeSantis contre les universités « éveillées » tourne mal

Ce fut un mois difficile pour Ron DeSantis et sa politique de droite sur l’enseignement supérieur en Floride. Des embarras ont été constatés dans deux universités de renom où le gouverneur républicain a mené ses études. guerre culturelle contre les « woke » ont forcé son administration à procéder à une sorte de nettoyage.

Le New College de Sarasota, l’école d’arts libéraux autrefois soumise à une « prise de contrôle hostile » par des alliés ultra-conservateurs de DeSantis bien récompensés, a été dénoncé par le Herald-Tribune de la ville pour jeter des milliers de livres de bibliothèquey compris un nettoyage de son centre de genre et de diversité.

Les politiciens démocrates ont comparé cette situation à celle de l’ère nazie. brûlage de livreset un aperçu de l’agenda extrémiste du Projet 2025 lié à la campagne de l’ancien président républicain Donald Trump pour reconquérir la Maison Blanche en novembre.

« Ces messages viennent des dirigeants nommés et approuvés par DeSantis, et le gouverneur devrait simplement aller de l’avant et admettre qu’il veut être le dictateur que Trump veut être, car c’est de cela qu’il s’agit », a déclaré la députée démocrate de l’État, Yvonne Hayes Hinson.

« Cette honteuse publication de livres n’est que le dernier chapitre de la guerre que le régime républicain mène contre les livres et les idées. À quel point faut-il être peu sûr de soi pour interdire les livres sur les études de genre et sur les femmes ? Ils sont tout simplement bizarres. »

Richard Corcoran, président de l’université et fervent partisan de DeSantis, a concédé que « l’image de milliers de livres jetés dans une benne à ordures est loin d’être idéale ».

Il a tenté de minimiser la purge en la qualifiant de « nettoyage de routine » des livres anciens ou endommagés, imputés à les médias pour avoir « mal interprété la situation » et a insisté sur le fait que les livres abandonnés sur le genre et la diversité ne faisaient de toute façon pas partie de la bibliothèque du collège.

« Il est important de comprendre que l’élimination des documents est un processus nécessaire dans les bibliothèques et garantit que notre collection reste pertinente, à jour et en bon état pour l’utilisation de notre communauté », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Reconnaissant la « frustration et l’inquiétude » suscitées par l’incident, il a salué le « personnel dévoué de la bibliothèque » du New College, puis a placé la doyenne de la bibliothèque, Shannon Hausinger, en congé indéterminé.

Les efforts de Corcoran pour limiter les dégâts ont cependant été rapidement sapés par plusieurs membres du cercle intime de DeSantis.

Christopher Rufo, un militant d’extrême droite pour l’éducation et membre du conseil d’administration du New College nommé par DeSantis, tweeté« Nous avons aboli le programme d’études de genre. Maintenant, nous le jetons aux poubelles. »

Le directeur de la communication du gouverneur, Bryan Griffin, semble également contredire le message de Corcoran, tweeter que les livres d’études de genre ont été abandonnés parce qu’ils étaient considérés comme de la propagande.

« Nous récupérons l’enseignement supérieur en Floride des mains des fanatiques », a-t-il déclaré. a déclaré à Florida’s Voiceun média en ligne d’extrême droite.

De l’autre côté de l’État, à Gainesville, un scandale tout aussi intrigant se joue à l’Université de Floride (UF), où des journalistes du journal étudiant The Independent Florida Alligator ont révélé l’affaire. habitudes de dépenses libres de Ben Sassel’ancien sénateur républicain d’extrême droite du Nebraska qui a démissionné en juillet de son poste de président de l’UF après un mandat mouvementé de 17 mois.

Sasse était le choix personnel de DeSantis et, finalement, le seul finaliste pour le poste en 2022 après que le gouverneur a signé une loi jetant une couverture de secret sur le processus de sélection.

Son nomination « provocatrice » a été accueilli par des manifestations étudiantes à l’époque. Il a également rapidement adopté le programme « anti-woke » de DeSantis, notamment abolir le programme de diversité, d’équité et d’inclusion de l’université et licencier du personnel.

Aujourd’hui, l’administration DeSantis s’en prend à son ancien champion du campus suite aux révélations des journalistes étudiants.

Ils ont découvert que Sasse avait dépensé 17,3 millions de dollars au cours de sa première année de mandat, soit trois fois plus que son prédécesseur, et qu’il avait canalisé des millions dans des contrats de conseil secrets et des emplois lucratifs pour son ancien personnel du Congrès et ses amis républicains, certains postes étant à distance.

Le bureau de DeSantis a déclaré qu’il enquêtait sur «dépenses exorbitantes« de l’argent de l’université en partenariat avec la direction de l’UF.

«[We] « Prenez très au sérieux la gestion des fonds de l’État », a déclaré Griffin à l’Alligator.

Sasse a nié toute dépense inappropriée dans un publication sur les réseaux sociaux plus long que l’histoire originale à ce sujet, mais les étudiants n’en avaient pas encore fini avec leur ancien chef. deuxième exclusivité Alligator Il a affirmé que la démission soudaine et inattendue de Sasse, qui, selon lui, était liée à la mauvaise santé de sa femme, faisait suite à une brouille avec un autre nommé par DeSantis, Morteza Hosseini, président du conseil d’administration.

Les relations de travail entre Sasse et Hosseini sont devenues intenables en raison de conflits fréquents, indique l’article, citant plusieurs administrateurs et donateurs anonymes de l’UF. Un porte-parole de l’université a qualifié l’accusation de « complètement infondée ».

« Il est important que les gens sachent comment leurs impôts sont dépensés, pas seulement par le bureau du président mais dans toute l’université », a déclaré Garrett Shanley, étudiant en journalisme de quatrième année à l’UF qui a écrit l’article original de Sasse.

Il a déclaré au Guardian que l’équipe Alligator avait produit ses articles malgré les efforts des responsables de l’université pour couper toute communication et bloquer les demandes d’accès aux documents publics, et avec l’aide de sources internes bien informées désireuses de faire la lumière sur les dépenses secrètes de Sasse.

Il a déclaré qu’avec le départ de Sasse, les étudiants et le personnel observaient l’influence que les personnes nommées par DeSantis au conseil d’administration pourraient avoir sur la nomination de son successeur.

« Les gens sont inquiets de la prochaine campagne présidentielle et de ce qui pourrait se passer à ce moment-là », a-t-il déclaré. « Nous savons que le conseil d’administration pourrait avoir une plus grande influence sur la présidence que nous ne le pensions auparavant, et c’est évidemment un rôle politiquement controversé. »

Hinson, dont le district de Gainesville comprend le campus de l’UF, a déclaré qu’elle avait peu confiance dans une éventuelle enquête de l’État sur le mandat de Sasse.

« C’est le loup qui garde le poulailler », a-t-elle déclaré. « Le parti républicain aime se vanter d’être responsable des finances publiques, mais il s’agit d’un style de dépenses à la Marie-Antoinette et c’est tout simplement épouvantable. Les républicains de Floride ne se soucient des règles que lorsqu’elles ne s’appliquent pas à eux. »

« Ils se sont juste rempli les poches sans se soucier des étudiants, du personnel ou des professeurs. Le moral est au plus bas. Imaginez les programmes que nous aurions pu mettre en place avec l’argent qu’il vient littéralement de jeter à ses complices. Nous aurions pu faire des choses merveilleuses. »