HAEAN, Corée du Sud – Le long de la frontière avec la Corée du Nord se trouve une ville où le triste héritage de la guerre est peut-être mieux compris en regardant les récoltes sur le terrain. Debout sur une parcelle balayée par le vent à flanc de colline, Han Gi-taek, 69 ans, a scruté la terre et s’est souvenu du dur labeur, des nuits froides et des mines terrestres égarées qui rendaient difficile pour sa famille de cultiver le sol sous ses pieds. Ils l’ont d’abord fait à mains nues et à la pelle, a-t-il dit. Ces dernières années, cela s’est fait à l’aide de tracteurs, les tas de roches qui entourent le champ témoignant des décennies de travail de la famille. M. Han est arrivé dans ce bassin montagneux à la frontière orientale avec la Corée du Nord en 1956, lorsque des camions militaires ont déchargé 160 familles en tant que nouveaux colons du territoire déchiré par la guerre. Les familles, pour la plupart des camps de réfugiés de la guerre de Corée, ont été informées par le gouvernement du Sud qu’elles seraient autorisées à conserver la terre si elles la cultivaient pendant 10 ans. «Nous étions des paysans sans terre qui ont tout perdu pendant la guerre», a déclaré M. Han. «Nous sommes venus ici avec le rêve de posséder notre propre terre.»

Lorsque les premières familles sont arrivées, elles n’ont vu que le désert. L’arrêt de bus le plus proche était à 11 km. Le chemin de terre sinueux menant à cet ancien champ de bataille était parsemé de points de contrôle où des sentinelles armées arrêtaient quiconque voyageait sans laissez-passer délivré par l’armée. Un couvre-feu du crépuscule au lever du soleil a été imposé et les familles ont dû vivre dans des tentes pendant des mois avant que l’armée ne leur construise des huttes en bois et en boue.

«L’armée a tout gouverné ici», a déclaré M. Han. Maintenant, ce bassin de cinq miles de large, mieux connu sous son surnom de guerre, «Punch Bowl», cultive du ginseng, des pommes et des verts de radis qui sont expédiés vers les villes de Corée du Sud. Les laissez-passer et les points de contrôle militaires ont disparu depuis longtemps. Cette année, le gouvernement sud-coréen tiendra enfin sa promesse aux colons, plus de six décennies après avoir commencé à repeupler le paysage ravagé de Haean après la guerre. Le hold-up a été causé par une question juridique épineuse. Après la libération de la Corée de la domination coloniale japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’Union soviétique l’ont divisée en deux. Haean est tombé en Corée du Nord. Pendant la guerre de Corée, les forces des Nations Unies dirigées par les Américains ont mené certaines de leurs batailles les plus féroces dans les collines entourant Haean. Des milliers de soldats américains, sud-coréens et nord-coréens sont morts dans la région. Lorsque les armes se sont tues lors d’une trêve en 1953, Haean était entre les mains de la Corée du Sud.