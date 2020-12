Et là où il laisse le Haut-Karabakh déchiré par la guerre.

Le 27 septembre 2020, des explosions ont secoué la région du Haut-Karabakh. C’est un petit morceau de terre montagneux dans le Caucase, entre l’Europe et l’Asie. Depuis plus de 30 ans, elle est au centre d’un conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les deux pays revendiquent le territoire et ont creusé leurs armées le long de ses frontières. Ces explosions ont été le début d’une autre série de combats.

Depuis 1994, le Haut-Karabakh est contrôlé par les Arméniens, mais en quelques semaines à peine en 2020, les soldats azerbaïdjanais ont capturé la majeure partie de la région. Dépassées par les drones avancés, les forces arméniennes n’ont eu d’autre choix que de battre en retraite et d’accepter finalement un cessez-le-feu début novembre.

Pour comprendre l’histoire des débuts de ce conflit, pourquoi cette dernière guerre a commencé et comment elle remodèle radicalement la région, regarder cet épisode de Vox Atlas.

